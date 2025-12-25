Sự thay đổi của Trần Bờm - con trai NSND Trần Lực

Thời gian qua, Trần Tú - hay còn được biết đến với biệt danh Trần Bờm - là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi lần đầu tiên góp mặt trong một dự án điện ảnh. Từ một sao nhí từng gây sốt, sự xuất hiện của Trần Bờm với vai trò diễn viên nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Bên cạnh câu chuyện diễn xuất và bộ phim tham gia nhận nhiều ý kiến khác nhau, thì ngoại hình của Trần Bờm mới là chi tiết được nhắc đến nhiều nhất.

Trần Bờm ngày càng chững chạc, trưởng thành trong quan điểm sống. Ảnh: FBNV9

Trần Bờm không phải cái tên xa lạ với công chúng. Anh chàng từng là sao nhí được yêu mến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế? cùng bố là NSND Trần Lực. Hình ảnh cậu bé thông minh, lém lỉnh, giàu cảm xúc năm nào từng chiếm trọn thiện cảm của khán giả truyền hình.

Bờm luôn khiến bố Lực phải "đầu hàng" bởi những câu hỏi "từ trên trời rơi xuống", kiểu như "Tại sao gọi Ông Trời là Ông Trời", hay khi bố Lực hỏi Bờm đã nghe thấy âm thanh gì trong đêm ở Đà Lạt thì Bờm vô tư đáp: "Con thấy con vật đang đi tè". Khi bố Lực thích thú nói: "Sôcôla có cả cô gái nữa này", Bờm đáp lại chưng hửng: "Bố mê gái hả bố?"... Sau nhiều năm, Trần Bờm dần rút khỏi spotlight của một sao nhí để tập trung học tập và định hình con đường riêng.

Trần Bờm từng là sao nhí cực hot trong show truyền hình ăn khách Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế. Ảnh: FBNV

Không còn là cậu bé ngây ngô ngày nào, Trần Bờm hiện tại gây ấn tượng mạnh với vóc dáng cao lớn, ngoại hình sáng và gương mặt ngày càng nam tính. Vẻ điển trai của anh không mang màu sắc phô trương mà toát lên sự chững chạc, điềm đạm. Trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện trong các đoạn clip đời thường hay những lần góp mặt tại sự kiện gần đây, Trần Bờm đều nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi visual bắt mắt, thần thái trầm tĩnh và cách xuất hiện khá kín kẽ nhưng cuốn hút.

Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, phong thái của Trần Bờm trước ống kính truyền thông cũng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Khi trả lời phỏng vấn, anh giữ thái độ bình tĩnh, nói chuyện chừng mực, lựa chọn câu chữ cẩn trọng và luôn thể hiện sự tôn trọng với người đối diện. Thời gian gần đây, Trần Bờm gây chú ý khi góp mặt trong một dự án điện ảnh. Dù vai diễn và bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng khán giả tin rằng đây sẽ là cơ hội giúp con trai NSND Trần Lực vững bước hơn với nghề.

Trần Bờm "lột xác" về ngoại hình, ngày càng điển trai. Ảnh: FBNV

Con trai NSND Trần Lực đang đi theo con đường nghệ thuật giống bố. Ảnh: FBNV