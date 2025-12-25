Chuyện tình của đạo diễn 'Avatar 3'

Cuộc hôn nhân hơn 30 năm của đạo diễn Avatar

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của The Hollywood Reporter với đạo diễn James Cameron vào ngày 17/12, vợ ông - Suzy Amis - hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống riêng của họ ở New Zealand.

Bà mô tả: “Đó là cảnh hai vợ chồng đi lại trong nhà với tất chân, say mê đọc sách, nhóm lửa và ở bên nhau. Sau 30 năm, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào chúng tôi không có chuyện để nói với nhau”.

Đạo diễn James Cameron và vợ Suzy Amis tại buổi ra mắt Avatar 3 ở Hollywood vào ngày 1/12. Ảnh: Getty Images.

Bà Amis cũng nhớ lại khoảnh khắc người chồng nổi tiếng thực hiện chuyến lặn biển sâu (hơn 9,6 km) xuống đáy Rãnh Mariana ở Thái Bình Dương bằng Deepsea Challenger – tàu lặn do ông góp công chế tạo vào năm 2012. Chuyến thám hiểm này lập kỷ lục thế giới, khi Cameron trở thành người đầu tiên lặn đơn độc xuống Challenger Deep, điểm sâu nhất của rãnh.

Nữ diễn viên 63 tuổi cho biết bà lo lắng tột độ, sợ không bao giờ gặp lại chồng nữa. Tuy nhiên, theo Amis, những cảm xúc đó tan biến khi bà thấy chồng hào hứng như một đứa trẻ.

“Anh ấy đã dành nhiều năm để chuẩn bị, và bạn không thể ngăn cản một người hết lòng với đam mê như vậy”, bà nói.

Trong bộ phim tài liệu Deepsea Challenge năm 2014, James biến chuyến hành trình mạo hiểm thành khoảnh khắc ngọt ngào khi nói với vợ qua bộ đàm: “Anh yêu em, em yêu. Anh yêu em… từ tận đáy đại dương”. Theo The Hollywood Reporter, James tái hiện phân cảnh nhân vật do Ed Harris thủ vai trong The Abyss - tác phẩm do ông đạo diễn năm 1989.

Ông James trong bộ phim tài liệu Deepsea Challenge.

Suzy không chỉ ủng hộ tinh thần phiêu lưu của chồng mà còn là người hâm mộ lớn đối với những tác phẩm do ông sáng tạo.

Trong cuộc phỏng vấn với Empire vào tháng 3/2025, đạo diễn tỷ USD chia sẻ rằng khi lần đầu xem Avatar: Fire and Ash, vợ ông đã khóc suốt bốn tiếng đồng hồ.

“Cô ấy cứ cố lấy lại bình tĩnh để nói cho tôi biết những đánh giá cụ thể, rồi lại òa khóc tiếp. Cuối cùng tôi phải nói: ‘Em yêu, anh phải đi ngủ rồi. Xin lỗi, mình sẽ nói chuyện này lúc khác’. Cô ấy là người dự báo khá chuẩn. Cô ấy đã đoán đúng với Titanic, Avatar và Avatar 2. Vì vậy, tôi tin vào cảm xúc của cô ấy”, nhà làm phim 71 tuổi kể.

Suzy Amis cũng đồng hành cùng chồng tại các sự kiện ra mắt phần ba của bom tấn Avatar ở Hollywood (Mỹ) và Pháp vào đầu tháng 12. Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào trên thảm đỏ.

Chuyện tình rối rắm

Ông bà Cameron được đánh giá là một trong những cặp vợ chồng bền bỉ nhất Hollywood, với hơn 25 năm hôn nhân. Tuy nhiên, cách họ đến với nhau ban đầu lại khá tai tiếng.

Theo People, lần đầu hai người gặp nhau là trên phim trường Titanic (phát hành năm 1997). James Cameron là người cầm trịch chính của bom tấn thắng giải Oscar này, trong khi Suzy Amis chỉ đảm nhận vai phụ - Lizzy Calvert, cháu gái của nữ chính Rose lúc về già (Gloria Stuart).

Năm 2017, Cameron cho biết trên The Guardian: “Thực tế là Suzy và tôi thu hút nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ”.

Tuy vậy, đạo diễn sinh năm 1954 thừa nhận rằng vào thời điểm đó, ông không tin vào việc nảy sinh quan hệ tình cảm với diễn viên trong bộ phim do mình đạo diễn.

Gloria Stuart được cho là nhân chứng cho mối tình của hai người. Trong cuộc phỏng vấn với Mom.com năm 2012, Amis chia sẻ: “Bà ấy chứng kiến toàn bộ câu chuyện - những tia lửa tình cảm giữa Jim và tôi bộc lộ hoàn toàn. Bà ấy thực sự là bà mối”.

Suzy Amis đóng vai cháu của Rose trong Titanic.

Hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ sau khi hoàn tất quá trình sản xuất Titanic .

Đáng nói, khi nảy sinh tình cảm với Suzy Amis, James Cameron không độc thân. Ông đang trong mối quan hệ với nữ diễn viên Linda Hamilton. Hai người yêu nhau trong quá trình làm việc chung trên phim trường Terminator 2 năm 1991 và chào đón con gái chung Josephine vào năm 1993.

Trong thời gian quay Titanic, mối quan hệ giữa James và Linda gặp trục trặc. “Anh ấy đến với Suzy vì chúng tôi đang tạm thời chia tay và anh ấy được tự do hẹn hò. Khi họ ở bên nhau, tôi thay đổi ý định và anh ấy quay lại với tôi, rồi chúng tôi kết hôn vào năm 1997”, Linda Hamilton kể với Daily Mail năm 2011.

Cuộc hôn nhân giữa James và Linda không kéo dài. Họ ly hôn năm 1999, và nữ diễn viên nổi tiếng nhận khoản tiền dàn xếp trị giá 50 triệu USD.

James Cameron nhanh chóng quay lại với Suzy Amis. Hai người kết hôn năm 2000 và gắn bó với nhau kể từ đó. Linda Hamilton từng nhận xét Suzy Amis phù hợp với James Cameron hơn bà.

“Thật thú vị, bởi trong thời gian anh ấy làm Titanic, Suzy giống như con quái thú ngồi ở cuối giường tôi, chờ thời cơ lao vào. Giờ thì tôi lại là ‘con quái thú’ ở cuối giường của cô ấy, bởi với Jim, người không ở bên anh ấy cuối cùng luôn là người anh ấy khao khát. Tôi là người đã rời đi, và cô ấy phải sống chung với điều đó”, Linda chia sẻ trên Daily Mail.

So với chuyện chồng cũ có tình cảm với Suzy Amis, Titanic mới là nguyên nhân khiến Linda tan vỡ với nhà làm phim huyền thoại.

“Titanic chính là người tình mà anh ấy rời bỏ tôi để chạy theo. Anh ấy là kiểu đàn ông thà ở chỗ làm với ‘nhân tình’ còn hơn ở nhà với vợ. Điều đó thực sự rất khó chấp nhận”, Linda nói với The Sun.

Minh tinh sinh năm 1956 cho biết thêm, sự ám ảnh của Cameron với Titanic đã gây áp lực lớn lên gia đình họ: “Thành công của bộ phim quá lớn. Anh ấy không thể ngừng nói về việc nó thành công đến mức nào. Bữa tối Giáng sinh của gia đình Cameron thường biến thành những cuộc trò chuyện xoay quanh ‘trải nghiệm’ Titanic , thay vì chỉ đơn giản là quây quần bên nhau”.

James Cameron và Linda Hamilton hợp tác trong Terminator 2.

Người vợ thứ năm

Suzy là người vợ thứ năm, đồng thời là người gắn bó với đạo diễn tỷ USD lâu nhất. Họ có ba con gái: Claire, Quinn và Elizabeth Rose. Năm 2020, hai người trở thành người giám hộ hợp pháp cho một người bạn của con gái họ.

Cặp đôi hòa hợp trong phong cách sống. Năm 2011, sau khi xem bộ phim tài liệu Forks Over Knives, họ thống nhất chuyển sang chế độ ăn chay.

James và vợ cùng khởi xướng, vận hành nhiều dự án nông nghiệp tự nhiên tại New Zealand. Họ cũng đồng sáng lập Muse Global School - trường tư thục tại Los Angeles với thực đơn hoàn toàn thực vật và chương trình học thân thiện với môi trường.

Sau khi kết hôn với James Cameron, sự nghiệp của Suzy Amis thăng hoa nhưng không còn gắn với ngành giải trí.

Bà khởi đầu là người mẫu của hãng Ford, ra mắt truyền hình năm 1984 với Miami Vice , sau đó góp mặt trong các phim như Fandango , The Ballad of Little Jo , The Usual Suspects . Vai diễn đáng chú ý nhất của bà là trong Titanic , song không để lại nhiều dấu ấn.

Suzy Amis giải nghệ diễn xuất sau khi kết hôn, tập trung sản xuất phim tài liệu về môi trường như The Game Changers (2018), Milked (2021) và hoạt động với tư cách nhà bảo vệ môi trường.

Năm 2018, bà xuất bản cuốn sách The OMD Plan , khuyến khích ăn một bữa có nguồn gốc thực vật mỗi ngày.

Amis hiện là thành viên hội đồng quản trị của các tổ chức môi trường như LiveKindly, Imagine, đồng thời điều hành nhiều doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững. Bà cũng được biết đến với sáng kiến Red Carpet Green Dress, nhấn mạnh thời trang bền vững trên thảm đỏ.

Suzy Amis thành công ở vai trò nhà hoạt động vì môi trường, hơn là diễn viên. Ảnh: IG.

Trước James Cameron, Suzy Amis từng kết hôn với bạn diễn trong Fandango - Sam Robards. Họ cưới nhau năm 1986, ly hôn năm 1994 và có một con trai chung.

Giống như Linda và Suzy, những "người tiền nhiệm" khác đều gắn liền với những cột mốc sự nghiệp của ông James.

Người vợ đầu tiên, Sharon Williams (kết hôn 1978-1984), được cho là giúp đỡ nhà làm phim trong việc hình thành ý tưởng cho The Terminator năm 1984, tác phẩm thành công đầu tiên của ông với tư cách đạo diễn.

Vợ hai Gale Anne Hurd (1985-1989) là người mua bản quyền The Terminator và giao cho ông James làm đạo diễn. Bà đồng thời được ghi nhận là đồng biên kịch của dự án. Họ còn cùng nhau làm việc trong một số dự án khác, bao gồm Aliens (1986) và The Abyss (1989), trước khi ly hôn.

Năm 1989, ông James kết hôn với nhà làm phim Kathryn Bigelow. Cuộc hôn nhân của họ không kéo dài, kết thúc không lâu sau đó vào năm 1991. Năm 2010, hai người cạnh tranh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, giữa bộ phim khoa học viễn tưởng ăn khách Avatar của ông và bộ phim chiến tranh độc lập The Hurt Locker của bà.

Kết quả, ông James thất bại trước vợ cũ. Kathryn làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.