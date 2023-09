Sự thật về tấm băng-rôn "Nuôi ông nội theo hướng sinh thái"

Sáng 19-9, trao đổi với Báo Người Lao Động ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận có sự việc trên.

"Tuy nhiên, ở đây có việc in nhầm của bên đơn vị in ấn. Bên trung tâm đặt hội trường tại một nhà hàng ở huyện Vũ Quang để làm chương trình, mọi vấn đề như in băng-rôn cũng giao cho bên nhà hàng họ làm. Khi bên trung tâm gửi nội dung cho nhà hàng thì không hiểu sao bên nhà hàng nhờ in lại in sai nội dung" - ông Trí cho hay.



Bức hình gây bão mạng được xác định là do bên công ty in ấn in nhầm

Cũng theo ông Trí, sự việc gây hiểu nhầm dẫn tới những luồng dư luận xấu, chứ thật sự bên Trung tâm Khuyến nông không có lỗi gì ở đây cả. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Trí đã yêu cầu nhân viên trực tiếp đi làm chương trình làm báo cáo giải trình, đồng thời chủ nhà hàng cũng như bên công ty in ấn cũng đã trực tiếp đi xuống Trung tâm để xin lỗi về những thiếu sót gây ảnh hưởng tới uy tín của đơn vị.

Ông Trí cho biết thêm, chương trình tập huấn này do bên Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ trì để mời cán bộ và người dân hai huyện Vũ Quang và Hương Sơn đến tham dự và học tập. Bởi ở Hà Tĩnh nói chung và hai huyện này nói riêng thì lâu nay nuôi ong nội là chủ đạo, nên trung tâm xây dựng chương trình nuôi ong nội theo hướng sinh thái để phổ biến mô hình này cho cán bộ khuyến nông huyện cũng như người dân.

"Sáng hôm đó chúng tôi lên sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị, khi treo lên thì phát hiện sai sót trên. Ngay sau đó chúng tôi đã yêu cầu nhà hàng phải in lại tấm khác. Nhưng không biết người nào đó đã chụp lại bức ảnh lúc đó rồi tung lên mạng xã hội không hiểu nhằm mục đích gì?" - ông Trí nói.

Tấm băng-rôn sau khi được in lại.

Liên quan đến nhà hàng nơi Trung tâm Khuyến nông thuê để tổ chức sự kiện này, ông V.- chủ nhà hàng trên - xác nhận sai sót trên là của bên công ty in ấn cũng như bên nhà hàng thiếu sát sao trong công việc.

"Cái sai của nhà hàng là không kiểm tra kỹ lưỡng các công đoạn để phục vụ chương trình mà Trung tâm Khuyến nông giao cho. Và người chụp bức ảnh này thì tôi cũng biết và yêu cầu gỡ xuống sau đó, nhưng không hiểu sao hiệu ứng của nó được đẩy lên đến mức này" - ông V. cho hay.

Cũng theo ông V. sự việc cũng chẳng có gì là to tát cả nhưng không hiểu sao mọi người lại làm cho nó thành nghiêm trọng như vậy.

"Ngay sau khi phát hiện sai, tôi đã yêu cầu bên công ty in ấn in lại tấm khác để thay thế, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở in ấn này đi cùng tôi xuống TP Hà Tĩnh để nhận trách nhiệm và xin lỗi lãnh đạo bên Trung tâm Khuyến nông" - ông V. thông tin thêm.