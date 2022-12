Sự thật về đôi mắt màu xanh 'gây sốt'

Alexandra Daddario từ lâu đã được mệnh danh là "nữ thần màn bạc" với đôi mắt xanh biếc như ngọc, nụ cười quyến rũ cùng thân hình đẹp. Thậm chí, nhờ có đôi mắt vô cùng đặc biệt này mà cô trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều, được mệnh danh là "đôi mắt đẹp nhất showbiz thế giới".

Nếu may mắn một lần được gặp Alexandra Daddario, đảm bảo bạn sẽ bất ngờ trước đôi mắt hút hồn của cô ấy. Cũng vì lý do này mà không ít người nghi ngờ rằng nữ diễn viên đeo kính áp tròng để sở hữu đôi mắt xanh xinh đẹp. Nhưng đây hoàn toàn không phải là sự thật, Alexandra Daddario thực sự được trời ban cho một đôi mắt xanh hoàn toàn tự nhiên.

Alexandra Daddario từ lâu đã được mệnh danh là "nữ thần" màn bạc với đôi mắt xanh biếc như ngọc.

Hóa ra, nguyên nhân khiến Alexandra Daddario sở hữu đôi mắt xanh đặc biệt, là do cô là con lai của nhiều chủng tộc khác nhau. Sinh ra ở New York nhưng sự thật Alexandra Daddario không phải là người Mỹ. Vẻ đẹp của Daddario tới từ dòng máu lai Italy, Ireland, Hungary và Anh mà cô thừa hưởng từ cha mẹ... Đây là một trong những lý do khiến nữ diễn viên sở hữu đôi mắt hút hồn đến vậy.

Bí ẩn về đôi mắt xanh khiến thế giới từ tò mò đến ngạc nhiên

1. Chỉ 8%-10% dân số trên thế giới có mắt màu xanh

Nghiên cứu cho thấy, chỉ có 8-10% dân số trên thế giới sở hữu mắt màu xanh giống như mỹ nhân Alexandra Daddario. Và chủ yếu những người này đều là người châu Âu. Phần Lan là quốc gia có số người mắt xanh nhiều nhất trên thế giới.

2. Mắt xanh là do đột biến gen

Bạn có biết: Ban đầu, tất cả nhân loại đều có mắt màu nâu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch), một đột biến gen ở một cá thể ở châu Âu cách đây 6.000 đến 10.000 năm đã dẫn đến sự xuất hiện của những người có mắt màu xanh.

Do đó, các nhà nghiên cứu có thể kết luận rằng đột biến gen này là nguyên nhân khiến một số ít người trên thế giới sở hữu đôi mắt màu xanh cuốn hút. Màu mắt xanh có tính di truyền, do đó tất cả người có màu mắt xanh trên thế giới này đều có thể là "cùng một tổ tiên".

3. Sinh ra có màu xanh nhưng lớn lên có thể màu mắt sẽ khác

Thêm một sự thật bất ngờ nữa về đôi mắt xanh đó là: Khi sinh ra bạn có mắt màu xanh nhưng không có nghĩa là mắt bạn sẽ giữ màu sắc này suốt đời, vì sắc tố melanin của con người có xu hướng phát triển theo thời gian.

4. Người mắt xanh có nguy cơ nghiện rượu cao hơn

Một sự thật khác về những người sở hữu đôi mắt xanh cuốn hút đó là: Họ có thể có nguy cơ nghiện rượu cao hơn những người có đôi mắt màu sẫm. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Di truyền Y khoa Hoa Kỳ cho thấy: Người Mỹ gốc Âu có mắt xanh có tỷ lệ nghiện rượu cao hơn tới 83% so với những người có màu mắt sẫm hơn.

5. Bố mẹ mắt xanh nhưng chưa chắc con đã có màu mắt này

Cho dù bạn có đôi mắt xanh, bạn cũng không thể đoán trước màu mắt của con mình là gì. Dù mắt xanh có tính di truyền nhưng màu mắt bị ảnh hưởng bởi sự tương tác của 16 gen khác nhau chứ không chỉ một hoặc hai gen như người ta từng nghĩ. Hơn nữa, cấu trúc giải phẫu của mống mắt cũng có thể ảnh hưởng đến màu mắt ở một mức độ nào đó. Do đó, mắt của con bạn có thể màu nâu, đen tùy theo gen.