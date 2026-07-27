Không chỉ phong cách sống hay những video hài hước triệu view, không gian sống của các nhà sáng tạo nội dung cũng luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Tina Thảo Thi (Nguyễn Tiến Thịnh, sinh năm 1998) cũng không ngoại lệ. Mỗi lần xuất hiện trong các clip đời thường, căn hộ của Tina đều khiến dân mạng chú ý nhờ thiết kế hiện đại, không gian sáng thoáng và tầm nhìn hướng thẳng về trung tâm TP.HCM.

Chính việc thường xuyên quay video ở nhà cũng khiến Tina vướng không ít đồn đoán về khối tài sản. Bên cạnh những lời bàn tán xoay quanh chuyện "giàu nhanh", mua đồ hiệu hay đi du lịch liên tục, ở chung cư cao cấp,... Thậm chí có tin đồn cho rằng TikToker đã mua căn hộ trị giá hàng chục tỷ đồng tại TP.HCM.

Thực tế, thông tin này không chính xác. Tina Thảo Thi đang sống ở căn hộ cao cấp thật nhưng không phải là chủ sở hữu mà đây là căn hộ đi thuê và ở chung với một người bạn.

Theo video được đăng tải trên kênh của Tina Thảo Thi, TikToker này chuyển sang nơi ở mới này từ tháng 8/2024. Căn hộ thuộc một dự án chung cư cao cấp tại khu vực Thủ Thiêm (TP.HCM), có 2 phòng ngủ cho Tina và một người bạn cũng là TikToker ở chung.

Cũng trong clip này, Tina Thảo Thi chỉ tiết lộ “Tui chuyển nhà mới rồi mấy bà ơi”, không nói rõ là thuê hay mua. Song ở phần bình luận, công ty tư vấn BĐS gửi lời cảm ơn vì Tina đã chọn mình để thuê nhà tại khu chung cư cao cấp này.

Qua những hình ảnh được Tina Thảo Thi đăng tải trên mạng xã hội, căn hộ mang phong cách hiện đại với tông màu trung tính chủ đạo. Phòng khách và khu vực bếp được thiết kế theo không gian mở, sử dụng nhiều nội thất tối giản nhưng sang trọng. Bộ bàn ăn mặt đá, hệ tủ âm tường cùng cửa kính lớn giúp căn hộ luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Điểm nhấn của căn nhà là view nhìn thẳng ra sông và khu trung tâm TP.HCM với hàng loạt tòa nhà biểu tượng của thành phố. Đây cũng là góc xuất hiện khá thường xuyên trong các hình ảnh của Tina Thảo Thi.

Không gian phòng ngủ được bài trí theo phong cách tối giản với giường bọc nệm, tranh treo tường cỡ lớn và gam màu trắng - xám tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn.

Một chi tiết được nhiều người chú ý là căn hộ gần như lúc nào cũng có hoa tươi. Theo Tina chia sẻ, người bạn sống cùng nhà rất thích cắm hoa nên thường xuyên chuẩn bị những bình hoa lớn đặt ở nhiều vị trí khác nhau, giúp không gian luôn tươi mới và có cảm giác ấm cúng.

Tina Thảo Thi cũng có nhiều series video quay tại căn nhà này. Trong đó nổi bật là chuỗi clip mời các nghệ sĩ, người nổi tiếng đến nhà chơi và vào bếp làm các món ăn cùng Tina.

Về giá trị căn nhà, vì thuộc khu căn hộ cao cấp nên cả giá thuê lẫn giá sở hữu đều khá đắt đỏ.

Theo khảo sát thị trường ở một số website bất động sản, căn hộ 2 phòng ngủ tại đây hiện có giá bán dao động từ khoảng gần 20 tỷ đồng đến 46 tỷ đồng tùy diện tích, tầng, tình trạng nội thất và hướng view.

Trong khi đó giá thuê căn 2 phòng ngủ (70 - 75m²) có giá thuê từ 40 - 50 triệu đồng/ tháng cho các căn hộ đầy đủ nội thất cơ bản hoặc nội thất mới đẹp, tầng trung/cao. Căn 2 phòng ngủ lớn (80m² - 94m²) có giá thuê từ 50 - 65 triệu đồng/ tháng dành cho các căn góc, diện tích rộng rãi hoặc sở hữu tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn và trung tâm.