Trong làng bóng đá, chuyện tình "chị đẹp - trai trẻ" không còn xa lạ khi có nhiều cầu thủ đã yêu và cưới các mỹ nhân hơn tuổi. Nửa đầu năm 2026, 2 cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò được cư dân mạng gọi tên là Lê Giang Patrik - MC Hoàng Oanh và Zan Nguyễn - Huyền 204. Điều đáng nói, dù Lê Giang Patrik và Zan Nguyễn cách nhau đến 14 tuổi nhưng lại được phát hiện ra những điểm chung thú vị.

Cùng là cầu thủ lai, visual đỉnh, body khiến MXH phát sốt

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia. Với chiều cao 1,88m, gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng săn chắc, thủ môn của CLB Công an TP.HCM nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt hút fan nhất của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây.

Trong những khoảnh khắc để lộ body, anh chàng gây trầm trồ với 6 múi nét căng. Cơ ngực, vai, tay và bụng nổi rõ nhờ tỷ lệ mỡ cơ thể thấp, cho thấy quá trình tập luyện nghiêm túc trong nhiều năm.

Bên cạnh các buổi tập chuyên môn cùng CLB và ĐT Việt Nam, Patrik còn thường xuyên bơi lội, tập gym và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời để duy trì nền tảng thể lực.

Sau nhiều năm thi đấu tại Slovakia, Patrik về Việt Nam từ năm 2023. Đầu năm 2026, anh chính thức có quốc tịch Việt Nam và nhanh chóng được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐTQG tham gia chiến dịch ASEAN Cup 2026. Trong trận giao hữu với Myanmar và trận mở màn với Timor Leste, Patrik đều đảm nhận vị trí bắt chính.

Trong khi đó, Zan Nguyễn (tên đầy đủ là Zan Hoyt Lê Cao Nguyễn, sinh năm 2006) là đại diện của thế hệ cầu thủ Việt kiều trẻ. Anh chàng cao 1m93, có bố là người Việt, mẹ là người Mỹ. Dù lớn lên trong điều kiện khá giả tại Mỹ, Zan vẫn lựa chọn trở về Việt Nam theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, đang thi đấu cho CLB TP.HCM.

Nếu trên sân, Zan gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, cơ bắp săn chắc đúng chuẩn trung vệ thì ngoài đời, cầu thủ 19 tuổi lại theo đuổi phong cách trẻ trung, thời thượng. Chính visual lai Tây cùng phong cách ăn mặc hiện đại giúp Zan nhanh chóng trở thành một trong những "nam thần sân cỏ" được netizen quan tâm.

Zan Nguyễn cũng đặt mục tiêu được khoác áo ĐT Việt Nam. Hiện trung vệ trẻ sinh sống tại TP.HCM, vừa thi đấu, vừa học tiếng Việt cùng bà nội và hoàn thiện các thủ tục xin quốc tịch Việt Nam. Gia đình anh cũng luôn ủng hộ quyết định trở về quê hương để theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Cùng vướng nghi vấn hẹn hò với mẹ đơn thân hơn tuổi

Điểm trùng hợp của Lê Giang Patrik và Zan Nguyễn khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất nằm ở chuyện tình cảm.

Thời gian gần đây, Lê Giang Patrik được cho là đang hẹn hò với MC Hoàng Oanh. Hoàng Oanh sinh năm 1990, lớn hơn Patrik 2 tuổi và là mẹ của một bé trai sau cuộc hôn nhân trước.

Sau nhiều năm hoạt động, Hoàng Oanh có sự nghiệp khá vững vàng khi là Á hậu, MC nổi tiếng tham gia nhiều bộ phim và cũng ít nhiều thể hiện khả năng ca hát khi xuất hiện tại Chị Đẹp Đạp Gió. Ngoài ra cô còn có thêm nguồn thu từ quảng cáo sản phẩm, gắn link trên các tài khoản MXH nên cuộc sống của cô và con trai ngày càng ổn định hơn.

Từ đầu năm 2026, Hoàng Oanh công khai chuyện đã có người yêu mới. Sau đó Patrik và Hoàng Oanh được phát hiện ra những tương tác trên mạng xã hội và để lộ nhiều "hint" về mối quan hệ đặc biệt.

Đỉnh điểm là trong trận giao hữu Việt Nam - Myanmar vào ngày 18/7 vừa qua, Hoàng Oanh đã đến Thái Nguyên để cổ vũ. Sau khi kết thúc trận đấu, Patrik tiến đến khán đài tặng áo cho nữ MC. Chiếc áo này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là trận đấu đầu tiên Patrik khoác áo ĐT Việt Nam.

Dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, Patrik từng chia sẻ quan điểm về tình yêu đã thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây anh chú trọng ngoại hình thì hiện tại điều quan trọng nhất là tính cách và khả năng đồng hành để cùng xây dựng gia đình.

Ở phía còn lại, Zan Nguyễn từng vướng nghi vấn hẹn hò với TikToker Huyền 204 vào tháng 5/2026. Hot girl sinh năm 2004, hơn Zan 2 tuổi và cũng là mẹ đơn thân.

Huyền 204 vốn có xuất phát điểm là TikToker và vướng nhiều tin đồn không tích cực. Sau khi ly hôn Duy Nhỏ (Bụt), cô nàng quay trở lại làm content nhiều hơn, nhận job quảng cáo, chụp ảnh mẫu và cũng gắn link sản phẩm. Trên các tài khoản MXH, Huyền 204 thường cho thấy cuộc sống sang chảnh, đủ đầy về vật chất.

Tin đồn cả hai hẹn hò bắt đầu rộ lên khi Huyền 204 này đăng tải clip quay cùng Zan Nguyễn nhân dịp Instagram được tích xanh, tụ họp cùng bạn bè. Cả hai cũng có nhiều tương tác trên mạng xã hội như follow lẫn nhau, thả tim bài đăng, bình luận thả thính.

Chẳng hạn như khi Huyền 204 để lại comment “Oh my god” dưới video đi tập của Zan Nguyễn, anh chàng lập tức phản hồi: “Chị comment nhiều vậy nên chắc thích em rồi phải không?”. Dù Huyền 204 không trả lời thêm, màn tương tác này vẫn nhanh chóng được netizen chia sẻ.

Đến đầu tháng 6/2026, Huyền 204 quay lại cảnh skincare trong phòng tắm và để lộ sự xuất hiện của Zan Nguyễn. Cả hai cùng diện áo choàng tắm của khách sạn, cùng nhau chăm sóc da. Thậm chí, Huyền 204 còn không ngần ngại tương tác, nhắc Zan Nguyễn nên làm mọi thứ nhẹ nhàng thôi.

Huyền 204 cũng đăng tải nhiều hơn những khung hình có sự xuất hiện của nam cầu thủ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Huyền 204 đang ngầm khoe bạn trai mới khi có những hành động rõ ràng như gọi Zan Nguyễn là “bae”, hướng góc máy quay cả hai dạo phố, diện outfit tương đồng.

Hiện tại Zan Nguyễn và Huyền 204 cũng chưa có thông báo chính thức về mối quan hệ này.