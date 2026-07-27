Thử theo chân TikToker ghé triển lãm "Dấu Xưa, Dáng Mới" ở Tràng Tiền Plaza: Không hoành tráng nhưng đủ để "reset" sau những ngày ngập trong deadline

Dạo gần đây, nếu lướt TikTok hay Threads, không khó để bắt gặp những video ghi lại cảnh các bạn trẻ ghé các triển lãm nghệ thuật. Có người đi để chụp ảnh, có người đi hẹn hò, có người đơn giản chỉ muốn đổi không khí sau nhiều ngày quanh quẩn giữa văn phòng và quán cà phê.

Thực tế, không phải ai bước vào triển lãm cũng là người am hiểu hội họa hay mỹ thuật. Nhưng càng đi nhiều, bạn sẽ càng nhận ra mình học được khá nhiều điều, từ cách nhìn một tác phẩm, câu chuyện phía sau chất liệu cho đến việc dành cho bản thân vài tiếng đồng hồ không phải nhìn vào màn hình điện thoại.

Một địa điểm đang được nhiều người nhắc đến gần đây là triển lãm "Dấu Xưa, Dáng Mới", diễn ra tại Unit 1-01B, tầng 1, Tràng Tiền Plaza (Hà Nội).

Điều đầu tiên gây bất ngờ là... triển lãm rất nhỏ

Nếu từng đi những triển lãm ở các bảo tàng hoặc trung tâm nghệ thuật lớn, bạn sẽ hơi bất ngờ khi bước vào Dấu Xưa, Dáng Mới.

Không gian ở đây khá khiêm tốn. Thậm chí nếu chỉ đi lướt qua, bạn hoàn toàn có thể xem hết trong khoảng 15 phút. Nhưng cũng chính vì nhỏ nên mọi thứ tạo cảm giác gần gũi hơn. Bạn có thể đứng khá lâu trước một tác phẩm mà không bị quá đông người chen chúc.

Theo thông tin từ ban tổ chức, triển lãm diễn ra từ 03/07/2026 đến 03/09/2026, mở cửa tự do nên bất kỳ ai cũng có thể ghé tham quan. Điểm thú vị là triển lãm quy tụ tác phẩm của 6 nghệ sĩ đương đại, gồm: Lương Duy, Nguyễn Thành Chung, Khúc Quốc Ân, Hoàng Đăng Khoa, Nguyễn Tấn Phát và Cấn Mạnh Tường.

" Dấu Xưa, Dáng Mới " thực ra muốn kể câu chuyện gì?

Nếu đọc kỹ phần giới thiệu ngay lối vào, bạn sẽ hiểu vì sao triển lãm lại có tên "Dấu Xưa, Dáng Mới".

Ý tưởng của triển lãm khá đơn giản nhưng thú vị: Có những giá trị, hình ảnh hay ký ức văn hóa vẫn luôn được nhận ra, dù theo thời gian chúng khoác lên mình một diện mạo khác. Đó có thể là một phong cảnh quen thuộc, một họa tiết dân gian, một ký ức tập thể hay đơn giản là cảm xúc mà nhiều thế hệ người Việt từng chia sẻ. Theo thời gian, chúng không mất đi mà được các nghệ sĩ diễn giải lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Thay vì kể một câu chuyện duy nhất về sơn mài Việt Nam, triển lãm giới thiệu cách sáu nghệ sĩ tiếp cận cùng một chất liệu theo sáu hướng rất khác nhau. Có người nghiêng về phong cảnh biểu hiện, có người theo đuổi trừu tượng, biểu tượng, siêu thực, có người lại đưa sơn mài vào ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Điều thú vị là dù cách thể hiện khác nhau, tất cả đều xoay quanh một câu hỏi: Điều gì khiến một giá trị vẫn còn được nhận ra, ngay cả khi hình thức của nó đã thay đổi?

Theo ban tổ chức, triển lãm giống như một cuộc "chuyển ngữ văn hóa". Những ký ức, chất liệu thủ công hay hình ảnh quen thuộc không còn đứng yên trong bối cảnh cũ mà được đặt vào những góc nhìn mới. Nói một cách dễ hiểu, đây là cách các nghệ sĩ dùng sơn mài để kể lại những câu chuyện cũ theo ngôn ngữ của thời đại hôm nay.

Thay vì chỉ kể câu chuyện về sơn mài theo cách truyền thống, các nghệ sĩ thử đưa chất liệu này vào những ngôn ngữ tạo hình mới hơn. Nếu không học mỹ thuật, có thể bạn sẽ không hiểu hết các khái niệm như biểu hiện, trừu tượng hay siêu thực được nhắc đến trong phần giới thiệu.

Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Bạn hoàn toàn có thể nhìn tác phẩm theo cảm nhận riêng. Có bức khiến người xem dừng lại vì màu sắc. Có bức lại khiến người ta tò mò bởi cách xử lý bề mặt sơn mài. Đó cũng là điều thú vị của những triển lãm kiểu này: Không bắt bạn phải "đọc vị" nghệ thuật, chỉ cần dành thời gian quan sát.

Một chi tiết được khá nhiều người chia sẻ sau khi tham quan là mức giá của các tác phẩm. Không có quá nhiều tranh được trưng bày nhưng hầu hết đều thuộc phân khúc sưu tầm.

Theo thông tin tại triển lãm, nhiều tác phẩm có giá từ khoảng 4.000 USD, trong khi một số tác phẩm lên tới 12.000 USD. Đây cũng là lần hiếm hoi nhiều bạn trẻ có cơ hội nhìn tận mắt những tác phẩm nghệ thuật có giá hàng trăm triệu đồng ngay giữa trung tâm thương mại. Dù không có ý định mua, việc biết thêm về thị trường nghệ thuật cũng là một trải nghiệm khá thú vị.

Không phải thiên đường check-in nhưng vẫn có ảnh đẹp

Nếu mục tiêu là tìm một triển lãm có thật nhiều góc chụp ảnh như các không gian sắp đặt (art installation), có thể Dấu Xưa, Dáng Mới sẽ chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Không gian khá tối giản. Không có những phông nền cầu kỳ. Không có quá nhiều khu vực được thiết kế riêng để check-in. Đổi lại, ánh sáng bên trong khá dễ chịu, các bức tường trắng và cách bố trí tác phẩm tạo cảm giác gọn gàng, đủ để bạn lưu lại vài tấm hình kỷ niệm.

Điều hợp lý nhất có lẽ là kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một buổi. Bạn có thể ghé triển lãm trước, sau đó xem phim, uống cà phê hoặc dạo quanh Tràng Tiền Plaza rồi đi bộ ra hồ Gươm. Lịch trình như vậy vừa không bị gấp gáp, vừa đủ để có một buổi cuối tuần nhẹ nhàng.

Nếu kỳ vọng một triển lãm quy mô lớn với hàng chục tác phẩm và nhiều trải nghiệm tương tác, câu trả lời có lẽ là chưa. Nhưng nếu chỉ muốn đổi không gian, tìm một nơi yên tĩnh để hít thở, xem vài tác phẩm nghệ thuật và biết thêm một chút về sơn mài Việt Nam, thì Dấu Xưa, Dáng Mới vẫn là điểm dừng chân đáng thử. Có thể sau khi xem xong, bạn sẽ không nhớ tên từng họa sĩ hay từng trường phái nghệ thuật.

Nhưng rất có thể bạn sẽ mang về cảm giác dễ chịu khi dành được một khoảng thời gian không bị cuốn vào công việc hay mạng xã hội.

Đôi khi, một buổi chiều chỉ kéo dài chưa đến một tiếng ở một triển lãm nhỏ cũng đủ để đầu óc được "đổi gió". Và biết đâu, đó lại là lý do khiến ngày càng nhiều bạn trẻ chọn ghé các không gian nghệ thuật, không phải để tỏ ra am hiểu, mà đơn giản là để tìm một nhịp sống chậm hơn giữa lòng thành phố này thì sao?