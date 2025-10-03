Hơn 1 năm trước, cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương (hay còn được gọi là TikToker Louis Phạm) từng bị chỉ trích khắp MXH liên quan đến chuyện "phông bạt" tiền từ thiện ủng hộ bà con vùng bão lũ. Một năm sau, cô nàng lại khiến dân tình xôn xao khi có động thái đứng ra kêu gọi cư dân mạng ủng hộ livestream bán hàng của mình như 1 cách ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi vừa qua.

Cụ thể, theo chia sẻ từ Louis Phạm, cô sẽ dành 100% tiền hoa hồng từ phiên livestream sắp diễn ra trên kênh TikTok của mình, để quyên góp trực tiếp đến Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống. Louis Phạm còn nhắn nhủ mong mọi người ủng hộ và đồng hành cùng mình: "Hãy cùng nhau lan toả yêu thương - để không ai bị bỏ lại phía sau".

Đồng thời, cô nàng cũng khẳng định toàn bộ số tiền sẽ được công khai, minh bạch, có sự giám sát từ ekip và người đồng hành. Tuy nhiên, netizen vẫn chưa thể quên câu chuyện mùa bão lũ năm ngoái, khi Louis Phạm từng khoe ảnh úp mở chuyển khoản 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào khó khăn. Nhưng đến khi bản sao kê được công bố, số tiền thực tế trong giấy tờ lại chỉ vỏn vẹn… 500 nghìn đồng. Vụ việc khi đó khiến cô nàng bị gắn mác "phông bạt từ thiện" và mất điểm nghiêm trọng trong mắt cộng đồng mạng.

Chính vì vậy, lần kêu gọi mới này lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi. Một bên cho rằng việc gửi thẳng vào quỹ chính thống, lại có ekip giám sát, phần nào chứng minh sự nghiêm túc của Louis Phạm. Ngược lại, không ít người vẫn tỏ ra dè dặt và khẳng định nên tự ủng hộ vào tài khoản chính thống hơn là qua hoạt động của các KOLs...

Louis Phạm vốn nổi tiếng trên TikTok nhờ ngoại hình cá tính, body săn chắc và lối nói chuyện thẳng thắn. Thế nhưng, ồn ào từ thiện trước đó đã khiến hình ảnh của cô nàng bị ảnh hưởng ít nhiều. Lần đứng ra kêu gọi này, nhiều người nhận định sẽ là "bài test lớn" để hot Tiktoker có cơ hội lấy lại niềm tin từ công chúng - hoặc tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích.

Louis Phạm giản dị cùng ekip tổ chức trung thu cho trẻ em ở làng trẻ SOS Hà Nội mới đây