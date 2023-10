Sự thật sau những "nhà quan tài" siêu bé cho thuê giá 'cắt cổ' 22 triệu VNĐ/tháng

Thành phố San Francisco (bang California, Mỹ) từ lâu đã nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh đẹp ngoạn mục và cây Cầu Cổng Vàng mang tính biểu tượng. Khi cuộc khủng hoảng nhà ở ở California lên đến mức nghiêm trọng, một số cư dân San Francisco đã sử dụng các biện pháp cực đoan để tiết kiệm tiền và đương đầu với làn sóng tăng giá thuê nhà ở thành phố đắt đỏ này.

Những khu nhà ở chung này hiện được xây dựng để thay thế cho nhà ở giá rẻ tại thành phố San Francisco.



Đó là những người bỏ ra số tiền 900 USD (tương đương gần 22 triệu VNĐ) một tháng để sống trong những căn phòng trọ chật hẹp chỉ cao 1,2m. Những căn phòng bé như thế này được xem là giải pháp sáng tạo đang "làm mưa làm gió" ở thành phố San Francisco.

Vẫn gọi là siêu rẻ

Cuộc khủng hoảng nhà ở tại California đã lên đến đỉnh điểm đến mức khiến hàng loạt người phải di cư khỏi bang này. Trong thời gian 2 năm vừa qua, số người rời California nhiều hơn số người đến là 500.000 người.

Giấc mơ sống ở Golden State ("Tiểu bang Vàng - biệt danh của bang California) ngày càng trở nên xa vời, đặc biệt là ở thành phố đắt đỏ "khét tiếng" như San Francisco.

Để đối phó với tình trạng giá nhà ở tăng vọt, người ta đã sáng tạo ra kiểu nhà ở chung gọi là "Brownstone Shared Housing" (Nhà ở chung Brownstone). Những căn phòng nhỏ chỉ như "chiếc kén" với chiều rộng chỉ khoảng 1m và chiều cao 1,2m. Nó vừa đủ lớn để nhét vào một tấm nệm và chắc chắn không đủ không gian để đứng thẳng người.

Những căn phòng nhỏ với giá thuê từ 500 đến 900 USD (12 đến 22 triệu VNĐ) mỗi tháng.

Mặc dù mức giá hàng tháng từ 500 đến 900 USD (12 đến 22 triệu VNĐ) có vẻ cao cho một căn phòng trọ bé tẹo chẳng khác gì giường tầng, nhưng nó vẫn "rẻ hơn nhiều" so với các căn hộ cho thuê khác ở San Francisco.

Với 900 USD một tháng, bạn hoàn toàn có thể thuê được một căn hộ studio đầy đủ tiện nghi ở các thành phố lớn của Mỹ như St. Louis, Cincinnati hoặc Nashville. Nhưng người dân San Francisco đã quen với giá nhà cao và mức sống thấp hơn khi thành phố này phải đương đầu với tình trạng vô gia cư và tỷ lệ tội phạm gia tăng.

Cảm hứng từ "nhà quan tài"

Tuy nhiên, có vẻ như không phải ai cũng đồng tình với "cuộc cách mạng" phòng trọ tập thể này.

Các quan chức San Francisco hiện đang điều tra xem liệu các nhà phát triển dự án nhà ở như thế này có giấy phép chính xác để xây dựng hay không.

Cảm hứng cho những không gian sống nhỏ bé này đến từ “những ngôi nhà quan tài” của Nhật Bản, xuất hiện trong thời kỳ suy thoái kinh tế ở Tokyo năm 2009.

Chỉ đặt vừa chiếc nệm.

Theo trang web tìm kiếm bất động sản Zillow, căn hộ studio trung bình ở San Francisco có giá thuê đáng kinh ngạc là 2.200 USD/tháng (tương đương 53 triệu VNĐ), trong khi ở Palo Alto, trung tâm Thung lũng Silicon, giá thuê căn hộ studio trung bình thậm chí còn cao hơn, ở mức 2.300 USD/tháng (56 triệu VNĐ).

Mặc dù có kích thước hẹp nhưng những không gian sống nhỏ bé này vẫn cung cấp những tiện nghi cơ bản như trạm sạc, đèn LED...

Phòng sinh hoạt chung.

Nhà bếp chung.

Christian Lewis, người sáng lập một công ty khởi nghiệp về AI, gần đây đã công bố ý định dành 30 ngày sống trong phòng trọ tập thể ở San Francisco với chi phí 700 USD (17 triệu VNĐ) một tháng và cho đến nay, anh rất thích kỳ nghỉ của mình, mô tả trải nghiệm này là cơ hội gặp gỡ “rất nhiều người tuyệt vời”.

Anh nói: “Tôi thực sự đã trì hoãn việc đến San Francisco trong một thời gian rất dài, nhưng không nghi ngờ gì nữa, kiểu nhà ở tập thể thế này hoàn toàn mang lại kết quả tích cực. Chỉ trong vài ngày đầu tiên, tôi đã gặp một số người thông minh nhất mà tôi từng gặp trong đời. Đó là lý do tôi đến và cũng là lý do tôi ở lại. Đó là lý do tại sao tôi thích sống trong một cái kén như thế”.

Ở nơi thứ gì cũng "đắt như vàng"

San Francisco hiện là nơi có mức sống đắt thứ ba ở Mỹ, chỉ sau thành phố New York và Honolulu. Tuy nhiên, đây cũng là nơi có dân số vô gia cư cao nhất và đang phải đối mặt với tỷ lệ tội phạm gia tăng.

Dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023 cho thấy số vụ cướp tăng 15,9% và số vụ trộm xe cơ giới tăng 10,8%. Các video cho thấy cảnh tội phạm đập phá, cướp bóc đang lan truyền với tần suất đáng báo động.

Một nghiên cứu gần đây của công ty McKinsey cho thấy 70% cư dân San Francisco coi tình trạng vô gia cư là một trong ba vấn đề hàng đầu của thành phố.

Tuy nhiên, ngài thị trưởng thành phố London Breed từ chối thừa nhận rằng San Francisco đang đơn độc trong cuộc đấu tranh của mình. Ông nói rằng: “Đôi khi, những câu chuyện và video tiêu cực mà bạn thấy lan truyền rộng rãi không phải lúc nào cũng chỉ xảy ra ở San Francisco”.

San Francisco đã chứng kiến tình trạng vô gia cư gia tăng trong thập kỷ qua.

Người dân thì cảm thấy mệt mỏi vì phải chịu chi phí "cắt cổ" để sống trong một thành phố đầy rẫy tội phạm và tình trạng vô gia cư. Họ đang bày tỏ sự thất vọng.

Một nhân viên bệnh viện nhận xét: “Họ đại tiện, tiểu tiện trên đường phố. Họ buôn bán ma túy trên đường phố. Thị trưởng không làm gì cả, và chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi”.

Những người sáng lập "Nhà ở chung Brownstone", James Stallworth và Cristina Lennox, đã được truyền cảm hứng để tạo ra giải pháp cho nhà ở giá rẻ sau khi chính họ phải đối mặt với những thách thức không có nhà trọ để ở vì giá thuê quá cao.

Ý tưởng sáng tạo của họ về những ngôi nhà dạng khoang chung xuất hiện trong thời gian họ làm việc cùng nhau tại văn phòng Kiểm toán Tiểu bang California ở Sacramento.

Họ đã ra mắt ngôi nhà chung giá cả phải chăng đầu tiên ở Palo Alto vào năm 2021, kết hợp giữa khái niệm cuộc sống dạng khoang ngủ, phổ biến ở các vùng châu Á, với sự tiện nghi của một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Thành công của ngôi nhà kiểu khoang ngủ đầu tiên đã thúc đẩy họ mở rộng sang San Francisco, Bakersfield và San Jose.

Stallworth giải thích: “Chúng tôi đã tạo ra những chiếc giường ngủ này để chủ nhà đặt trong nhà cho thuê của họ. Thay vì cho một nhóm nhỏ thuê, nó cho phép nhiều người hơn ở chung nhà.

Khi San Francisco vật lộn với cuộc khủng hoảng nhà ở, vẫn còn phải xem liệu những không gian sống nhỏ bé này sẽ trở thành một giải pháp lâu dài hay chỉ là một ví dụ phản ánh cuộc đấu tranh tuyệt vọng của người dân để có thể trang trải mức sinh hoạt phí cao chót vót.

Nguồn: New York Post