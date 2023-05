Sự thật phía sau phút giây nổi nóng của Tom Hanks tại LHP Cannes

LHP Quốc tế Cannes năm nay không chỉ thu hút khán giả với những khoảnh khắc thảm đỏ lộng lẫy của dàn sao Hollywood và quốc tế mà còn gây bất ngờ với những lùm xùm "nho nhỏ". Trong đó, một bức ảnh đã ghi lại cảnh Tom Hanks và vợ Rita Wilson có vẻ như vô cùng tức giận và đang lớn tiếng với một nhân viên ngay trên thảm đỏ. Bức ảnh ngay sau đó đã được lan truyền với tốc độ "chóng mặt" trên các trang mạng xã hội.

Để tránh những sự đồn đoán ngày một nhiều thêm, Rita Wilson cuối cùng cũng lên tiếng và giải thích sự việc. Theo đó, nữ diễn viên khẳng định Tom Hanks không hề nổi nóng với nhân viên như những gì khán giả bàn tán.

(Ảnh: Getty Images)

"Tom Hanks nói về nhân viên rằng anh ấy không thể nghe thấy nhân viên nói gì. Mọi người đều đang hét lên và chúng tôi không nghe rõ, chúng tôi không biết mình phải đi đâu tiếp theo", Rita giải thích trước khi lên tiếng mỉa mai, "Nhưng tất nhiên, sự thật này đâu thể khiến người đọc muốn đọc báo đâu nhỉ".

Một trong những lí do khiến khán giả đồn đoán về sự tức giận của Tom Hanks trên thảm đỏ LHP Cannes là do nam tài tử cũng từng vướng phải một vụ xung đột "nảy lửa" vào năm ngoái. Trong đó, ngôi sao Elvis liên tục hét lên với người hâm mộ sau khi vợ của ông bị những người này xô đẩy khi cả hai cố gắng rời khỏi một nhà hàng ở New York (Mỹ).