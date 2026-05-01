Nội dung và hình ảnh hóa đơn trên được đăng đăng tải, chia sẻ nhiều lượt trên facebook và có nhiều bình luận tiêu cực, mang tính suy diễn, quy chụp, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn. Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh vụ việc.

Lực lượng chức năng làm việc với đoàn khách

Quá trình xác minh, xác định hóa đơn trên là của một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn và Đoàn khách đến ăn gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em) đến từ Hà Nội. Tiến hành làm việc với anh H.D.C Trưởng đoàn và một số thành viên trong đoàn, lực lượng chức năng xác định, khoảng 18h ngày 30/4, Đoàn khách 24 người đến nhà hàng ăn tối. Trước khi đến, anh C. đã liên hệ nhà hàng đặt ăn và thống nhất giá cả các món ăn.

Đến 21h cùng ngày, Đoàn ăn xong và thanh toán với số tiền là 17.925.000 đồng, nhà hàng in hóa đơn và giao cho anh C. Sau đó anh C. có chụp ảnh hóa đơn và gửi lên nhóm Zalo chung của Đoàn. Một thành viên trong đoàn đã lưu lại và đăng lên trang facebook cá nhân. Bài đăng này sau đó đã được nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực. Nội dung lan truyền trên mạng đã cố tình lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng người thực tế, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác “bất thường” về chi phí.

Tờ hoá đơn được lan truyền trên mạng xã hội

Điều đáng nói, người đăng tải không hề có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”, các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều rất vui vẻ, thậm chí còn đặt ăn bữa tiếp theo tại nhà hàng này. Tuy nhiên, sau đó lại có nhiều fanpage đã “giật tít”, định hướng dư luận với những cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hoá đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Thực tế, qua làm việc với các thành viên trong đoàn khách và nhà hàng, hai bên đã có thỏa thuận từ trước, nhà hàng cũng thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá theo niêm yết, đoàn khách cũng thống nhất đặt ăn, không phát sinh khiếu nại khi thanh toán và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều 01/5/2026.

Từ vụ việc trên cho thấy, không phải mọi thông tin trên mạng xã hội đều phản ánh đầy đủ bản chất sự việc. Việc chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp và hình ảnh du lịch địa phương.

Trong cao điểm mùa du lịch, Sầm Sơn đang nỗ lực xây dựng điểm đến văn minh, thân thiện, an toàn đối với du khách. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin, góp phần bảo vệ hình ảnh du lịch địa phương.