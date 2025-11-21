Động thái mới của TMV Mailisa

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Hoàng Kim Khánh và Mailisa

Trước đó, ngày 13/11 - thông tin cảnh sát kiểm tra nhiều cơ sở thẩm mỹ viện của vợ chồng Mailisa (Phan Thị Mai, sinh năm 1975) - Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) khiến dư luận xôn xao.

Trong thời gian hơn 1 tuần vừa qua, các tài khoản MXH mang tên TMV Mailisa có nhiều động thái mới.

Ngay ngày đầu tiên sau khi bị kiểm tra - ngày 14/11, tài khoản TikTok TMV Mailisa 3,1 triệu người theo dõi đã hoạt động trở lại. Tại đây, thẩm mỹ viện Mailisa đăng tải các bài viết mới liên quan hoạt động thẩm mỹ.

Bài đăng đầu tiên sau khi TMV Mailisa bị kiểm tra (Ảnh chụp màn hình)

Đến sáng ngày 18/11, giỏ hàng trên kênh TikTok chính thức của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không còn bất kỳ sản phẩm nào được bày bán. Tất cả đều bị ẩn hoặc gỡ. Trạng thái này được duy trì đến hiện tại - ngày 21/11.

Bài đăng mới nhất của hệ thống này là khoảng 17h ngày 21/11, ngay trước khi thông tin vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh bị bắt được công bố.

Tài khoản Facebook Mailisa 2,8 triệu người theo dõi dừng hoạt động từ ngày 12/11 đến nay.

Trước đó, chuỗi này thường xuyên livestream bán mỹ phẩm thương hiệu này trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok và mang về doanh số đến hàng trăm nghìn sản phẩm. Theo Tuổi trẻ, kênh TikTok TMV Mailisa từng hiển thị có gần 650.000 sản phẩm đã được bán, kênh TikTok Mailisa - Doctor Magic đã bán được gần 74.000 sản phẩm,...

Tuy nhiên các sản phẩm này đã không còn trên giỏ hàng các kênh nữa.

Tài khoản TMV Mailisa đã khoá giỏ hàng TikTok suốt thời gian qua (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, website Mailisa.com cũng liên tục thay đổi trạng thái. Theo Người lao động, vài ngày sau khi đóng cửa với lý do "bảo trì", website Mailisa.com đã mở trở lại. Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ khi nhiều loại mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic từng được rao bán trên website này đã không còn.

Trước đó, trên website này từng giới thiệu rất nhiều mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được Mailisa quảng cáo là: “Nhập khẩu chính ngạch”; “Đạt chuẩn kiểm nghiệm”; “An toàn tuyệt đối”; “Do Mailisa phân phối độc quyền”...

Các sản phẩm trên website vẫn được bày bán bình thường (Ảnh chụp màn hình)

(Tổng hợp)