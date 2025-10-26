Sự thật "kinh hoàng" về sa tử cung ở chị em: Có 5 dấu hiệu này phải đi khám ngay!

Sa tử cung là tình trạng tử cung bị trượt khỏi vị trí bình thường, là nỗi ám ảnh thầm kín của nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh và ở giai đoạn tiền mãn kinh. Nguyên nhân chính là do sự suy yếu của hệ thống cơ sàn chậu và dây chằng nâng đỡ tử cung do quá trình sinh nở, áp lực ổ bụng cao (ho, táo bón mãn tính, béo phì) hoặc do thiếu hụt hormone estrogen ở tuổi trung niên.

5 dấu hiệu của sa tử cung cần chú ý

Việc phát hiện và điều trị sa tử cung sớm là vô cùng quan trọng, vì bệnh không thể tự khỏi mà chỉ có xu hướng tiến triển nặng hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống. Nếu nhận thấy 5 dấu hiệu dưới đây, bạn cần đi khám phụ khoa ngay lập tức:

- Tiểu không tự chủ: Tử cung sa xuống chèn ép bàng quang và niệu đạo, khiến nước tiểu rò rỉ khi ho, cười hoặc vận động mạnh. Tình trạng này dễ gây viêm nhiễm đường tiết niệu.

Ảnh minh họa

- Cảm giác nặng nề vùng bụng dưới hoặc chậu: Các dây chằng bị kéo giãn khiến vùng bụng dưới luôn nặng trĩu, tức khó chịu. Cảm giác này rõ hơn khi đứng hoặc đi lại lâu.

- Cảm giác có vật lạ lồi ra ở cửa vùng kín: Khi sa tử cung nặng hơn, cổ tử cung hoặc thành âm đạo có thể lồi ra ngoài. Khối sa dễ bị loét, đau rát và nhiễm trùng khi cọ xát.

- Khó đại tiện, phải rặn lâu: Tử cung chèn ép trực tràng khiến việc đi tiêu khó khăn, dễ gây táo bón và làm tình trạng sa tử cung nặng thêm.

Đau, khó chịu khi quan hệ: Sa tử cung làm biến dạng âm đạo, gây đau và cản trở khi giao hợp, ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng.

5 biện pháp khắc phục, điều trị sa tử cung

Phải khẳng định sa tử cung không thể tự khỏi, nhất là nếu chị em đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh hay mãn kinh thì sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng có 5 biện pháp khắc phục, điều trị sau:

- Điều trị bảo tồn: Áp dụng với sa tử cung độ I, tập trung tăng sức cơ sàn chậu và giảm áp lực ổ bụng. Phụ nữ có thể tập Kegel đúng cách mỗi ngày, duy trì tối thiểu ba tháng để cải thiện độ săn chắc của cơ.

Ảnh minh họa

- Dụng cụ hỗ trợ âm đạo: Giúp nâng đỡ tử cung tạm thời, phù hợp cho người lớn tuổi hoặc chưa thể phẫu thuật. Cần tháo ra vệ sinh và tái khám định kỳ để tránh loét hay nhiễm trùng.

- Điều chỉnh lối sống: Giữ cân nặng ổn định, điều trị dứt điểm ho và táo bón mãn tính, hạn chế mang vác nặng. Những thay đổi này giảm áp lực ổ bụng và ngăn bệnh tiến triển nặng hơn.

- Phẫu thuật qua đường âm đạo: Thích hợp cho sa tử cung độ II trở lên, giúp khôi phục vị trí tử cung mà không để lại sẹo trên bụng. Người bệnh thường hồi phục sau 6 tuần và cải thiện rõ triệu chứng tiểu són, đau tức.

- Phẫu thuật treo nội soi hoặc cắt tử cung: Với phụ nữ trẻ có nhu cầu sinh sản, treo nội soi giúp giữ tử cung và phục hồi chức năng tốt. Trường hợp nặng, không còn nhu cầu sinh nở, cắt tử cung là lựa chọn cuối cùng để ngăn biến chứng.

Ảnh minh họa

Làm gì để phòng ngừa sa tử cung? Phòng sa tử cung cần được chú trọng từ sớm và duy trì suốt đời. Ở tuổi vị thành niên, nên tránh mặc quần bó và tập các bài co cơ sàn chậu đơn giản. Khi mang thai, cần kiểm soát cân nặng, tập yoga nhẹ và học cách thở đúng để giảm chấn thương khi sinh. Sau sinh, phụ nữ nên đi khám sau 42 ngày và kiên trì tập Kegel trong 3 tháng để phục hồi cơ sàn chậu. Giai đoạn mãn kinh và tuổi già, hãy bổ sung estrogen theo hướng dẫn bác sĩ, duy trì vận động nhẹ, khám phụ khoa định kỳ và tập phục hồi chức năng khi có dấu hiệu bất thường.

Nguồn và ảnh: Sohu, Woman.tvbs