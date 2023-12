"Sự thật" đằng sau vẻ xinh đẹp, yêu kiều của Doãn Hải My, phản ứng khi bị chồng "nói xấu" hay trả lời tin nhắn cũng khác biệt

Thời gian gần đây, cặp đôi trai tài gái sắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Cặp đôi thường xuyên "phát cơm tró" trên trang cá nhân, thậm chí những chi tiết "nói xấu vợ" của Văn Hậu cũng cực kì đáng yêu. Dân tình được phen "trầm trồ: Thì ra ái nữ xinh đẹp, top 10 Hoa hậu Việt Nam cũng có nhiều "tật xấu" như ai.

Thích ngủ nướng, nóng tính và nhạt 1 cách thú vị

Trong chia sẻ mới đây, Văn Hậu không ngần ngại “bóc phốt” vợ mình: "Em nghĩ đôi khi vợ em ngủ hơi nhiều, thích ngủ. Trên mạng xã hội hay có bài chế cuộc thi ngủ, em trêu vợ em là ‘cho em thi cuộc thi này được này’".

Không vòng vo hay phản bác, Doãn Hải My cũng thừa nhận lời Đoàn Văn Hậu nói là đúng. Người đẹp tâm sự: "Bình thường em hay ngủ 8, 9 tiếng, còn nếu cho em ngủ thoải mái thì phải 12, 13 tiếng. Em mà thiếu ngủ em sẽ mệt mỏi và em cáu kỉnh lắm. Cũng là một tật xấu mà cả họ nhà em đều biết".

Một tật xấu khác của người đẹp sinh năm 2001 là cô nàng khá nóng tính. Hải My cảm thấy mình chỉ giỏi kiềm chế hơn ông xã cầu thủ một chút thôi.

Trong phần trò chơi thử thách mà MC Trần Ngọc đưa ra ở đám cưới Văn Hậu - Hải My, cả Quang Hải cùng Đức Chinh đều “bóc” chú rể khá bừa bộn. Thế nhưng nhà gái “thật thà” không kém khi tố cô dâu Hải My cũng như chú rể của mình: “Hai đứa bừa như nhau”.

Không ai tin nổi, chỉ với 2 từ trong tin nhắn đầu tiên Đoàn Văn Hậu bắt chuyện Doãn Hải My mà cô nàng đã rung rinh. Song cách đáp lại cũng "đáo để" và cực "ngầu: "Anh ấy nhắn tin xong gửi mỗi icon (biểu tượng) vẫy tay rồi 'Hello em', nói chung là nhạt! Nhưng gặp ở ngoài lại không nhạt như mình tưởng tượng, ấm áp hơn. Bình thường chẳng có ai hello em luôn á. Sau đó, em có nhắn lại là 'Hello anh', vẫn nhạt y chang".

Giao diện tiểu thư nhưng "cấu hình" giản dị chân chất, chu đáo thấu hiểu

Trước đây, Đoàn Văn Hậu từng chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi anh gặp Hải My: "Vừa nhìn mình đã thấy cuốn hút rồi. Bọn mình quen nhau qua mạng xã hội, nói chuyện một thời gian sau đó mới gặp nhau.

Lúc đầu gặp nhau bạn bè bình thường vì đang trong quá trình tìm hiểu. Sau khi nói chuyện thấy cuốn hút mình mới tiến tới. Thời gian sau mình đi sang Hà Lan thi đấu, gần 1 năm 2 vợ chồng không nói chuyện vì đều có mối quan hệ riêng của nhau. Sau này, do duyên số nào đó đã đưa vợ chồng mình đến với nhau và hiện tại đã là một gia đình".

Cầu thủ gốc Thái Bình còn khẳng định: “Mẫu người mà mình tìm kiếm giống với bạn đó, là người rất tử tế. Bạn ấy hiểu về cuộc sống, con người và cuộc sống bóng đá của mình. Những khi mình đi xa thì bạn ấy cũng hiểu. Hay những lúc mình gặp áp lực nhất, bạn ấy có thể chia sẻ với mình”.

Có thể thấy, Đoàn Văn Hậu chính là người chủ động theo đuổi Doãn Hải My, bởi cô chính là mẫu người mà anh luôn tìm kiếm. Không những vậy, Đoàn Văn Hậu cũng tiết lộ, dù Hải My là tiểu thư, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng rất đảm đang, gần gũi với mọi người.