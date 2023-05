Sự nóng lên của Trái đất có thể được hạn chế dưới 2 độ C

Thế giới có thể đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu dưới 2 độ C nếu mọi quốc gia đáp ứng được tất cả các cam kết đưa ra tính đến tháng 6/2022 về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bao gồm cả cam kết trung và dài hạn. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Climate Change.

Theo nghiên cứu, nếu các quốc gia chỉ đáp ứng các mục tiêu cam kết đến năm 2030 sẽ không đủ để hạn chế Trái đất nóng lên ở mức 1,5 độ C hoặc thấp hơn 2 độ C. Tuy nhiên, nếu chính phủ các nước đạt được các cam kết về khí hậu đến năm 2030, 2050 và 2070, sự nóng lên của Trái đất có khả năng được hạn chế ở mức 1,7 - 1,8 độ C.

Theo dự báo gần đây của Tổ chức Khí tượng thế giới, nhiệt độ toàn cầu đang trên đà nóng lên vượt qua mức 1,5 độ C trong 5 năm tới. Thế giới đã nóng lên khoảng 1,1 độ C từ thời tiền công nghiệp, làm gia tăng các đợt nắng nóng ở châu Á, hạn hán ở châu Âu và lũ lụt ở Pakistan.