Sự nghiệp HURRYKNG trước khi dính tin đồn: Chàng rapper "cờ xanh" đủ tài lẫn sắc, thiếu 1 thứ để lên sao hạng A

HURRYKNG và Kem có mối tình 8 năm đẹp như ngôn tình, được đông đảo người hâm mộ ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ. Bên nhau từ thuở “thanh mai trúc mã”, cặp đôi đồng hành cùng nhau trên chặng đường trưởng thành, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và công việc. Tham gia Anh Trai Say Hi, tên tuổi của HURRKNG vụt sáng sau 1 đêm, trở thành gương mặt nổi bật trong show. Nhận được tình cảm to lớn từ fan nhưng anh chàng không ngần ngại công khai bạn gái, dù ở trên MXH hay tại các sự kiện, chương trình giải trí.

HURRYKNG và Kem ở bên nhau hơn 8 năm qua

Được mệnh danh là “cờ xanh” của GERDNANG, tuy nhiên, HURRYKNG gần đây đang gặp phải nhiều tin đồn tiêu cực liên quan đến mối quan hệ giữa anh và Kem. Dù cả 2 chưa lên tiếng đính chính nhưng động thái mới nhất của Kem - đăng ảnh bó hoa trắng xanh lên trang cá nhân khiến netizen càng thêm tin tưởng vào anh chàng rapper "cờ xanh". Lời ra tiếng vào, cả non-fan lẫn team qua đường đang đổ dồn sự chú ý vào cặp đôi. Và dù là tin đồn, nhưng phần nào cũng giúp HURRKNG bỗng chốc được tìm kiếm rất nhiều ngay trước thềm ra MV mới.

Giữa tin đồn ngoại trình, HURRYKNG đang nhận về sự quan tâm lớn

Thành viên cộm cán của tổ đội GERDNANG, “chào sân” mainstream nhờ bệ phóng Rap Việt

HURRYKNG, tên thật là Phạm Bảo Khang, sinh năm 1999 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lớn lên trong 1 gia đình trung lưu, có mẹ là tiểu thương, cuộc sống xung quanh đều ảnh hưởng và nguồn cảm hứng cho sự nghiệp âm nhạc của anh chàng. Ở HURRYKNG có sự gần gũi, mộc mạc và sự nổi tiếng cũng không hề tác động đến con người thật sự.

Dù không xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, HURRYKNG đã sớm có đam mê với bộ môn rap. Anh mày mò nghiên cứu, tìm hiểu và tự sáng tác từ năm lớp 10. Tuy nhiên, không vì thế mà HURRYKNG chểnh mảng việc học tập trên lớp.

HURRYKNG đã đam mê âm nhạc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Học vấn của HURRYKNG khá ấn tượng: tốt nghiệp THPT Võ Trường Toản với thành tích cao và sau đó hoàn thành chuyên ngành E-Commerce tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong khoảng thời gian học đại học, anh gặp gỡ HIEUTHUHAI và MANBO. Từ đây, bộ 3 người bạn bắt đầu đặt nền móng cho tổ đội GERDNANG.

Năm 2018, GERDNANG chính thức được thành lập, lấy cảm hứng từ phong cách rap kể chuyện hay story-telling, tập trung vào các thể loại như Hip-hop, Trap, R&B… Tổ đội nhanh chóng gây chú ý với loạt ca khúc như Cua, 1-800-Love, Chơi, Mamma Mia, Chờ Em Dưới Ánh Trăng... Dù tập hợp toàn rapper trẻ tuổi, GERDNANG đã tạo dựng được chỗ đứng nhất định nhờ sự sáng tạo và phong cách độc đáo. Sau này, nhóm bổ sung thêm Negav và Kewtiie, tiếp tục hành trình chinh phục làng nhạc Việt.

GERDNANG tập hợp nhiều gương mặt trẻ trong lĩnh vực Hip-hop

Năm 2023, HURRYKNG tham gia Rap Việt mùa 3, trình diễn ca khúc Hãy Yêu Tôi Bây Giờ (dựa trên bài gốc của Đàm Vĩnh Hưng), nhận được 3 sự lựa chọn từ các HLV và 72% bình chọn từ khán giả, về với đội BigDaddy. Ở vòng Đối đầu, anh chàng collab với IndieK qua tiết mục Bet On Us, chinh phục giám khảo Suboi và giành quyền đi tiếp. Đến vòng Bứt phá, màn trình diễn Một Công Đôi Việc kết hợp cùng HIEUTHUHAI dù được đón nhận nồng nhiệt từ khán giả nhưng HURRYKNG vẫn phải dừng chân khi để thua trước Liu Grace.

Rap Việt là bàn đạp để HURRYKNG được biết đến hơn, vượt ngoài khuôn khổ underground

Dù vậy, HURRYKNG vẫn là 1 trong những thí sinh nổi bật, có độ nhận diện cao. Anh được mệnh danh là “chiến thần triệu view” qua mỗi vòng đấu. Delivery, flow lẫn giọng rap của HURRYKNG đều được đánh giá tốt, có tính linh hoạt.

Vụt sáng hậu Anh Trai Say Hi nhưng vẫn thiếu 1 bản hit làm nên tên tuổi

Năm 2024, HURRYKNG gia nhập đội hình Anh Trai Say Hi cùng 29 nghệ sĩ nam khác. Từ một rapper trầm tính, chương trình mở ra góc nhìn mới hơn về HURRYKNG - hài hước, tràn đầy năng lượng tích cực và nhiệt tình. Loạt sân khấu HURRYKNG trình diễn đều viral, đạt hàng triệu đến hàng chục triệu view như Kim Phút Kim Giờ, Walk, Ngạo Nghễ… Nam rapper trẻ được gọi với danh xưng “linh vật nay mắn” khi anh đều đem đến thành tích cao cho nhóm.

Anh chàng đều mang về thành tích cao qua mỗi tiết mục

Dù không chiến thắng chung cuộc nhưng Anh Trai Say Hi là bước ngoặt giúp cái tên HURRYKNG phủ sóng mạnh mẽ hơn, tiếp cận đến nhiều tệp khán giả hơn. Đặc biệt, anh chàng đã có thể thoát bóng “bạn thân HIEUTHUHAI”.

HURRYKNG theo đuổi phong cách rap đa dạng, từ lối kể chuyện sâu lắng đến những bản rap tình yêu ngọt ngào hay melodic rap cuốn hút. Với ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện và khả năng làm chủ sân khấu tốt, anh chàng đã xây dựng được lượng fan đông đảo, với hàng trăm nghìn người theo dõi trên MXH.

HURRYKNG gây ấn tượng với combo tài sắc trọn gói

Ngoài hoạt động cùng GERDNANG, HURRYKNG còn phát hành không ít sản phẩm solo như Window Shopper, Ma Nơ Canh, Nacho, Chưa Phải Là Yêu… nhưng chưa thực sự ghi dấu ấn cá nhân trên bản đồ âm nhạc Việt. Những gì khán thính giả nhớ đến anh phần lớn là qua những sản phẩm âm nhạc của GERDNANG và Anh Trai Say Hi.

Ngoại hình điển trai sáng bừng, kỹ năng rap và khả năng làm chủ sân khấu tốt, HURRYKNG có đủ tố chất để trở thành 1 ngôi sao tầm cỡ hơn. Điều nam rapper còn thiếu là 1 bản hit làm nên tên tuổi, 1 dự án âm nhạc mang đậm cá tính HURRYKNG như Exit Sign hay Không Thể Say đã từng làm đối với HIEUTHUHAI.

HURRYKNG còn thiếu là 1 bản hit làm nên tên tuổi

Dù vậy, HURRYKNG, từ rapper dưới mái vòm underground, nay đã lươn lên hàng ngũ mainstream. Anh hiện là gương mặt nổi bật thuộc lứa nghệ sĩ gen Z. Hành trình âm nhạc của HURRYKNG là minh chứng cho nỗ lực, đam mê và sẽ không dừng lại. HURRYKNG được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn nữa trong tương lai cùng nhiều sản phẩm chất lượng hơn.