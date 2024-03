Sự nghiệp Han So Hee "thấm đòn": Chỉ trong 2 ngày bị 2 thương hiệu lớn liên tiếp quay lưng!

Drama tình ái không chỉ khiến hình tượng của Han So Hee tổn hại, mà sự nghiệp của cô cũng đang "thấm đòn". Trong ngày hôm qua (19/3), ngân hàng Nonghyup Bank thông báo không gia hạn hợp đồng quảng cáo với Han So Hee sau khi hết hạn hợp đồng vào đầu tháng 3. Thông tin này khiến nhiều fan của cô nàng bất ngờ bởi đôi bên đã gắn bó với nhau được 3 năm.

Đến sáng ngày 20/3, Han So Hee phải tiếp tục nhận tin "sét đánh ngang tai" lần thứ 2. Được biết, 1 thương hiệu đồ uống "quốc dân" tại Hàn đã không gia hạn hợp đồng quảng cáo với nữ diễn viên chỉ sau 1 năm hợp tác. Đây là lần đầu tiên thương hiệu này thay người mẫu quảng cáo nhanh đến vậy. Trước đó, thương hiệu này hợp tác với Suzy 5 năm, Jennie hơn 2 năm. Ngoài ra, dàn sao Lee Young Ah, Goo Hye Sun, Lee Hyori và Hyuna đã hợp tác với thương hiệu này trong khoảng thời gian đáng kể.

Cả ngân hàng...

... và thương hiệu đồ uống "quốc dân" đều quay lưng lại với Han So Hee

Ngoài ra, sàn giao dịch ô tô đã qua sử dụng Hey Dealer cũng đã khóa phần bình luận trên các video quảng cáo của Han So Hee. Lý do là bởi Hey Dealer lo ngại cư dân mạng tràn vào và để lại nhiều bình luận tiêu cực về đời sống tình cảm của Han So Hee. Hey Dealer hiện chưa thông báo về tình trạng hợp đồng với Han So Hee, nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng khả năng lớn sàn giao dịch này cũng sẽ tiếp bước 2 thương hiệu trước, ngừng gia hạn với mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân.

Sàn giao dịch ô tô khóa bình luận video quảng cáo, dự kiến tiếp bước 2 thương hiệu quay lưng lại với Han So Hee

Từ những điều trên, có thể thấy rằng Han So Hee đang bị giới quảng cáo quay lưng. Hình tượng đẹp, sạch sẽ không scandal là điều rất quan trọng trong làng giải trí Hàn Quốc, đôi khi nó còn là điều sống còn quyết định sự thành bại của các ngôi sao. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hình tượng của Han So Hee đã sứt mẻ nghiêm trọng vì ồn ào tình ái và tuyên bố "Tôi chấp nhận đánh mất hình tượng".

Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến bênh vực Han So Hee. Nhiều fan cho rằng việc các thương hiệu thay người mẫu quảng cáo khi hết hạn hợp đồng là bình thường. Thông thường các thương hiệu ít đưa ra thông báo chính thức về chuyện này, chỉ ngầm thông báo bằng cách giới thiệu gương mặt mới. Fan cho rằng việc Han So Hee hết hợp đồng quảng cáo vào thời điểm này chỉ là trùng hợp, tình trạng hợp đồng bị công khai chỉ vì cô đang vướng phải tranh cãi.

Han So Hee là nhân vật chịu thiệt hại nhiều nhất trong drama tình ái transit love

Nguồn: Wikitree