Sự nghiệp đầy vinh quang và sóng gió của "khủng long bóng chuyền" Bích Tuyền và đề nghị xét nghiệm giới tính gây tranh cãi

Giải bóng chuyền nữ VĐQG 2023 đang thu hút sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm đến từ những trận đấu hấp dẫn mà các cô gái mang đến, vấn đề của Bích Tuyền - "khủng long bóng chuyền" lại trở nên tranh cãi khi có đội bóng yêu cầu xét nghiệm giới tính ngôi sao này.

Nguyễn Thị Bích Tuyền là nữ đối chuyền xuất sắc bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Sự nghiệp đầy vinh quang

Nguyễn Thị Bích Tuyền, cô gái sinh năm 2000 đến từ Vĩnh Long được xem là hiện tượng hiếm có của bóng chuyền nữ Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Ngoài vấn đề chiều cao "khủng" 1,85m hồi đầu mới nhập môn và sau đó tăng lên 1,88m như hiện tại, điều khiến Bích Tuyền trở nên nổi bật trong làng bóng chuyền đó chính là sức bật khủng khiếp lên tới 3m11 qua đó vượt kỷ lục của đàn chị Hà Ngọc Diễm để trở thành VĐV có sức bật cao nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ.

19 tuổi, Bích Tuyền nổi lên như một tay đập "có số má" trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Với chiều cao cùng sức bật khủng của mình, Bích Tuyền đã góp công quan trọng giúp đội bóng chuyền nữ Truyền hình Vĩnh Long hoàn tất chiến dị trụ hạng tại Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2017. Những pha tấn công sấm sét ở vị trí phụ công cũng như từ sau vạch vôi 3m mà sức hủy diệt tương đương các VĐV nam hàng đầu đã giúp Bich Tuyền nhận được nhiều cơ hội thể hiện hơn tại các giải đấu trong nước.

Với chiều cao 1m88 cùng những cú đập bóng “sấm sét”, VĐV sinh năm 2000 luôn có hiệu suất ghi điểm cực kỳ đáng nể trong các trận đấu của các CLB.

Không chỉ thu hút các CLB trong nước với những tố chất ấy, Bích Tuyền còn lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch của Trường đại học Oregon (Mỹ). Thông qua người bạn làm trợ lý HLV gốc Việt của tuyển Úc, HLV trưởng Mark Barnard (Đại học Oregon) đã gửi email giới thiệu sơ bộ về thành tích của đội bóng để mời Bích Tuyền thi đấu.

Trường đại học này nằm trong top của giải NCAA (Giải thể thao sinh viên Mỹ) về bóng chuyền nữ. Đại học Oregon đề nghị tặng học bổng cho Tuyền và trong khoảng thời gian theo học, cô sẽ tham gia đội bóng chuyền nữ của trường thi đấu tại NCAA.

Trong bối cảnh bóng chuyền nữ Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại về trình độ chuyên môn, việc phát hiện và đào tạo những VĐV tiềm năng cần được các CLB đẩy mạnh đầu tư, bên cạnh đó là sự hỗ trợ tích cực nhiều mặt từ phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Việc để Bích Tuyền đi du học Mỹ đồng thời tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là điều nên làm. Bốn năm không phải là khoảng thời gian dài và nếu hoàn tất chương trình du học, Bích Tuyền khi đó mới bước sang tuổi 21-22, đủ để cống hiến lâu dài cho đội bóng quê nhà.



Kéo đội bóng Truyền hình Vĩnh Long trụ hạng, đánh thuê cho VTV Bình Điền Long An tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2019,... Bích Tuyền thể hiện tài năng của mình khi mới chỉ 17 tuổi.

Những tưởng Bích Tuyền sẽ không do dự mà gật đầu trước cơ hội hiếm có này, thế nhưng câu trả lời của Bích Tuyền khiến nhiều chuyên gia phải bất ngờ và tiếc nuối. Bích Tuyền đã từ chối lời đề nghị từ CLB Trường đại học Oregon với nhiều lý do không thể nói rõ.

Mặc dù khá tiếc nuối với cơ hội được xuất ngoại, tuy nhiên Bích Tuyền sau đó cũng liên tục nhận được nhiều lời mời tham gia thi đấu từ các CLB trong nước.

Tuy nhiên đầu năm 2019, Bích Tuyền bất ngờ có đơn xin nghỉ ở đội bóng chủ quản của mình là Truyền Hình Vĩnh Long khi liên tiếp gặp chấn thương. Qua kiểm tra, Bích Tuyền bị thoát vị đĩa đệm, lệch đốt sống L4, L5, tràn dịch và gần như chỉ ngồi một chỗ và ít vận động. Đây là điều mà không một VĐV nào mong muốn, chưa kể đối với Bích Tuyền đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ. Cô đã từng chán nản nghĩ đến việc giã từ sự nghiệp để tìm nghề khác, nhưng may mắn được các HLV ở CLB lẫn tuyển hỗ trợ điều trị chấn thương. Sau đó cô dần phục hồi tốt hơn và quyết định tiếp tục gắn bó với bóng chuyền.

Bích Tuyền chơi được cả vị trí chủ công lẫn đối chuyền.

Trong vài năm trở lại đây, cùng với Thanh Thúy, Bích Tuyền là chủ công được đánh giá rất cao không chỉ tại Việt Nam mà còn trên bình diện châu Á. Còn nhớ ở kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam, Bích Tuyền cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc giành HCB.

Dù thành tích đó đã được lặp lại ở SEA Games 32 nhưng không thể phủ nhận, sự vắng mặt của Bích Tuyền khiến cho khả năng tấn công trên lưới của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trở nên yếu đi rõ rệt. Trước đó chỉ 1 tháng, chấn thương cũng đã khiến Bích Tuyền không thể cùng tuyển nữ tham dự giải các CLB bóng chuyền nữ châu Á năm 2023 cùng tuyển nữ Việt Nam.

Mong chờ sự trở lại ấn tượng

Khi giải VĐQG chỉ còn 1 ngày sẽ diễn ra, vấn đề về giới tính của Bích Tuyền đã làm dậy sóng cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ. Theo đó, các đội bóng đã có ý kiến về việc xét nghiệm giới tính của Bích Tuyền, nhằm đảm bảo tính chất công bằng của giải đấu. Từ yêu cầu của các đội bóng, hiện phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vẫn đang tính toán phương án giải quyết.

Hiện tại, ngoại hình hiện tại của Bích Tuyền là khá giống con trai khi cô quyết định theo đuổi phong cách nam tính, mạnh mẽ trong kiểu tóc ngắn.

Đến sáng 4/11, đại diện Ban tổ chức giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 cho biết, về cơ bản, cầu thủ Bích Tuyền của đội nữ Ninh Bình vẫn được thi đấu bình thường tại giải năm nay theo danh sách đăng kí thi đấu của đội bóng. Các bộ phận chuyên môn sau khi tiếp nhận một số ý kiến của các đội tại cuộc họp kĩ thuật trước khi tranh tài về việc đăng kí cầu thủ, trong đó có trường hợp của Bích Tuyền, đã được ghi nhận và gửi tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Đây không phải lần đầu câu chuyện giới tính của Bích Tuyền được đặt ra tại một giải đấu. Câu chuyện này bắt đầu nóng lên kể từ kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam, trong trận đấu vòng bảng với Thái Lan NHM bóng chuyền quốc gia này đã đặt ra nghi vấn về ngôi sao người Vĩnh Long.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc SEA Games 31, Bích Tuyền cho biết bản thân không để tâm nhiều đến chuyện này mà chỉ muốn tập cùng đồng đội tập luyện và thi đấu thật tốt, cải thiện thành tích ở các giải đấu tới đây. "Bản thân mình cứ thể hiện, cố gắng hết sức trên sân đấu thôi", Bích Tuyền nói.

Tại giải vô địch quốc gia 2022 vừa qua, Bích Tuyền cùng đồng đội lọt vào top 4 chung cuộc, sau khi để thua Hóa chất Đức Giang Hà Nội tại bán kết.

Thay vì để ý đến những việc khác, Bích Tuyền dành thời gian để tập luyện và cố gắng thể hiện hết mình trong mỗi trận đấu.

Bích Tuyền từng làm nên chiến tích vô tiền khoáng hậu khi ghi 61 điểm trong một trận đấu trước Than Quảng Ninh hồi tháng 4 năm 2022. Qua đó, vượt qua kỷ lục ghi điểm của thế giới trước đó do nam VĐV người Cuba Leonardo Leyva (59 điểm) ghi được trong trận đấu giữa CLB Samsung Blue Fangs (Hàn Quốc) với Osaka Blazers Sakai vào năm 2013. Tiếc rằng, kỷ lục của cô không được công nhận do giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam chưa phải là giải đấu League, cũng như không thuộc Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB).

Thi đấu ấn tượng tại các giải đấu trong nước, Bích Tuyền được dự đoán là VĐV đang hưởng mức lương cao nhất trong làng bóng chuyền Việt Nam nếu không tính chủ công Thanh Thúy đã sang Nhật Bản thi đấu. Trước đó, đối chuyền quê Vĩnh Long đang hưởng mức lương lên đến 50 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng trước khi chuyển sang thi đấu cho đội bóng Ninh Bình.