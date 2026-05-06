Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video Ân Lợi đăng lên mạng xã hội ngày 29/4, quay cảnh anh và nữ KOL thân thiết tên Thán Toan chơi trò dùng ống hút chung cô gái ngậm một đầu, Ân Lợi hút đồ uống từ đầu còn lại đi qua miệng bạn. Clip nhanh chóng bị chỉ trích vì nguy cơ lây bệnh qua nước bọt và thiếu ý thức ranh giới với tư cách người của công chúng. Ân Lợi xóa video nhưng clip đã lan rộng.

Video Ân Lợi chia sẻ lên MXH và nhận về nhiều chỉ trích

Cho đến đây, câu chuyện vẫn chỉ là một scandal nhỏ của giới trẻ showbiz. Điều đẩy mọi thứ lên một tầm tranh cãi lớn hơn chính là phản ứng của người mẹ.

Triết lý "để con tự lập" và thực tế

Ý Năng Tĩnh từ lâu được biết đến là người thường xuyên chia sẻ quan điểm nuôi dạy con trên các nền tảng mạng xã hội. Bà nhiều lần khẳng định triết lý "hỗ trợ chứ không kiểm soát", nhấn mạnh rằng sau khi con trưởng thành, bà chỉ là "người đứng phía sau quan sát", tôn trọng hoàn toàn sự độc lập của con. Bà còn nổi tiếng với câu nói "tôi không cần con hoàn hảo, con cũng không cần mẹ hoàn hảo."

Thế nhưng, ngày 30/4, khi scandal của Ân Lợi bùng phát, chính bà chứ không phải anh là người đầu tiên lên tiếng. Bà đăng bài dài trên Weibo, xác nhận video được đăng với sự đồng ý của bà từ trước, tự nhận là "người mẹ tệ vì không bảo vệ được con", và kêu gọi cộng đồng mạng "nếu muốn chỉ trích thì hãy hướng vào tôi, đừng tấn công con."

Điều này lập tức gây ra câu hỏi: Nếu bà thực sự tôn trọng sự độc lập của con, tại sao một người đàn ông 24 tuổi lại cần mẹ ra mặt xử lý khủng hoảng thay? Và nếu video phải được hỏi ý kiến mẹ trước khi đăng, thì ranh giới giữa "hỗ trợ" và "kiểm soát" thực ra nằm ở đâu?

Bảo vệ hay bao bọc thái quá?

Phản ứng của cộng đồng mạng chia làm hai luồng rõ rệt.

Một phần cho rằng hành động của Ý Năng Tĩnh là biểu hiện tự nhiên của tình mẫu tử bà thấy con bị tấn công oan và đứng ra bảo vệ, không có gì sai. Hơn nữa, việc bà dám nhận lỗi thay con cũng thể hiện sự dũng cảm của một người mẹ.

Ý Năng Tĩnh và con trai

Tuy nhiên, luồng phản đối mạnh hơn. Nhiều người chỉ ra rằng chính cách xử lý này mới là vấn đề cốt lõi: Ân Lợi là người trưởng thành, là nhân vật công chúng, hành động là của anh anh phải là người chịu trách nhiệm và lên tiếng trực tiếp. Việc mẹ "đỡ đạn" thay không chỉ khiến anh mất đi cơ hội trưởng thành qua khủng hoảng, mà còn vô tình củng cố hình ảnh một "sao nhí" cần được bảo bọc dù đã qua tuổi 20.

Không ít netizen còn chỉ ra mâu thuẫn cụ thể: Bà nói "để con tự lập" nhưng thực tế Ân Lợi đăng bài cũng phải hỏi mẹ trước. Bà nói "không kiểm soát" nhưng lại là người quyết định nội dung con được phép chia sẻ. Và khi có biến, bà lại là người xử lý thay. Với nhiều người, đây không phải "người mẹ tệ" như bà tự nhận mà là người mẹ đang bao bọc con theo cách tinh vi hơn.

Ý Năng Tĩnh 58 tuổi vẫn đang hoạt động nghệ thuật tích cực, đồng thời thường xuyên lên tiếng về các vấn đề phụ nữ và thế hệ trẻ. Bà xây dựng hình ảnh một người mẹ hiện đại, cởi mở, không áp đặt. Nhưng chính vụ việc lần này lại phơi bày khoảng cách giữa hình ảnh đó và những gì diễn ra trong thực tế.

Tính đến nay, Ân Lợi vẫn chưa lên tiếng trực tiếp. Và đó, với nhiều người, mới là điều đáng nói nhất.

Trân Ni