Những ngày gần đây, cư dân mạng trên Threads bất ngờ đào lại câu chuyện hậu trường xoay quanh Mối Tình Đầu Của Tôi, khiến mối quan hệ giữa ba cái tên Ninh Dương Lan Ngọc, Angela Phương Trinh và Chi Pu một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán. Từ việc Angela Phương Trinh từng xuất hiện trong giai đoạn khởi động rồi bất ngờ rút lui, đến việc Lan Ngọc trở thành nữ chính và Chi Pu đảm nhận vai nữ thứ, toàn bộ diễn biến cũ được khui lại với hàng loạt giả thuyết mới. Đáng chú ý, nhiều ý kiến còn đặt vấn đề: nếu không có sự thay đổi này, liệu bộ phim và cả màn thể hiện của Lan Ngọc có đi theo một hướng khác?

Quay lại thời điểm năm 2017, khi Mối Tình Đầu Của Tôi (bản remake từ She Was Pretty) mới công bố, Angela Phương Trinh là một trong những gương mặt được chú ý nhất. Cô xuất hiện xuyên suốt trong những sự kiện ban đầu của dự án, được cho là chắc chắn sẽ đóng vai An Chi ngay từ đầu. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng rẽ hướng. Trong quá trình làm việc, phía nhà sản xuất được cho là có sự điều chỉnh về vai diễn, khi cân nhắc chuyển Angela Phương Trinh sang vai nữ thứ Hạ Linh, nhân vật sau này do Chi Pu đảm nhận. Sự thay đổi không đúng với kỳ vọng ban đầu, cộng thêm những vấn đề về lịch trình và định hướng cá nhân, khiến Angela Phương Trinh quyết định rút lui khỏi dự án dù đã tham gia giai đoạn khởi động.

Angela Phương Trinh từng là người quảng bá cho phim lúc mới công bố dự án.

Thậm chí là chuẩn bị cho bộ phim cùng nam chính Bình An

Sau sự rút lui đó, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức đảm nhận vai An Chi - nhân vật trung tâm của câu chuyện. Với danh tiếng sẵn có cùng khả năng diễn xuất từng được đánh giá cao qua nhiều dự án điện ảnh, cô từng được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim bứt phá. Thế nhưng khi phim lên sóng, phản ứng từ khán giả lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Mối Tình Đầu Của Tôi nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi, và đáng tiếc, Ninh Dương Lan Ngọc lại là người hứng chịu phần lớn chỉ trích. Từ tạo hình đến diễn xuất, nữ diễn viên bị cho là không phù hợp với hình tượng “vịt hóa thiên nga” kiểu Hàn Quốc. Nhiều khán giả nhận xét ngoại hình của cô không tạo được cảm giác “lột xác” rõ rệt, trong khi lối diễn lại thiếu sự tự nhiên, chưa đủ chiều sâu cảm xúc để thuyết phục người xem.

Ninh Dương Lan Ngọc bị chê bai đủ đường

So sánh với bản gốc, nhân vật An Chi của Lan Ngọc bị đánh giá là lép vế hoàn toàn. Những phân đoạn đòi hỏi sự tinh tế, nội tâm lại trở nên gượng gạo, thiếu cao trào. Đây được xem là một trong số rất ít lần Lan Ngọc bị chê bai thậm tệ đến vậy, tạo nên cú ngã ngựa hiếm hoi trong sự nghiệp vốn khá ổn định của cô.

Không chỉ nằm ở diễn viên, bản thân bộ phim cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Việc bám quá sát nguyên tác She Was Pretty từ góc máy, lời thoại đến cách xây dựng tình huống khiến câu chuyện mất đi sự tự nhiên khi đặt vào bối cảnh Việt Nam. Những chi tiết vốn hợp lý trong văn hóa Hàn Quốc lại trở nên lạc lõng, thiếu thuyết phục khi Việt hóa.

Chính vì vậy, giả thuyết “nếu Angela Phương Trinh không rút lui” bắt đầu được nhắc lại nhiều hơn. Với phong cách cá tính, hình ảnh nổi bật và khả năng tạo sức hút riêng ở thời điểm những năm trước 2020, không ít người cho rằng cô có thể mang đến một màu sắc khác cho nhân vật An Chi. Ít nhất, sự khác biệt đó có thể giúp vai diễn bớt bị so sánh trực diện với bản gốc đồng thời tạo cảm giác mới mẻ hơn cho khán giả. Và điều quan trọng hơn, việc Angela Phương Trinh rút lui vô tình khiến Ninh Dương Lan Ngọc trở thành người thất bại, phải gánh trọn làn sóng chỉ trích cho một dự án mà bản thân cô không hoàn toàn kiểm soát được.