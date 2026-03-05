Ngày 5/3, họp báo ra mắt MV Big Girl Don't You Cry của Châu Bùi đã diễn ra ở TP.HCM, khiến bầu không khí nơi đây dần nóng lên. Sự kiện lần này đánh dấu một mốc mới trong sự nghiệp của nữ fashionista: MV đầu tay và chính thức bước chân vào “địa hạt” nhạc Việt. Có mặt tại thảm đỏ là sự xuất hiện của dàn sao Vbiz cực hot như Binz, Rhymastic, Hoàng Yến Chibi, Juky San, Đinh Tiến Đạt, Orange, buitruonglinh, Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Ku, Yeolan…

Dàn sao đổ bộ tới thảm đỏ ra mắt MV đầu tay của Châu Bùi

Thu hút sự chú ý lớn nhất chính là cặp đôi Châu Bùi và Binz. Nhà gái ăn mặc cá tính với áo dài tay trắng, điểm xuyết ở đó là chi tiết bèo nhún lạ mắt. Châu Bùi kết hợp với quần jeans tối màu và mái tóc bạch kim, tạo nên tổng thể cá tính và thời thượng. Qua cam thường, mỹ nhân 9x khoe visual nét căng, không vết xước và luôn tươi cười rạng rỡ.

Châu Bùi cá tính, nổi bật với mái tóc bạch kim

Binz diện suit đen lấp lánh vô cùng bảnh bao, đứng tạo dáng cùng Châu Bùi tạo nên khung hình tràn ngập visual. 2 người không ngần ngại công khai tình cảm, có những cử chỉ, ánh mắt trìu mến. Nếu nhà trai nhẹ nhàng ôm eo nhà gái thì Châu Bùi lại đặt tay lên đầu Binz để trò chuyện. 2 ngôi sao tình tứ, chemistry vô cùng ăn ý khiến netizen chỉ mong một đám cưới sớm nhất.

Binz và Châu Bùi không ngại công khai tình cảm

Ngoài ra, mỹ nữ cũng ghi điểm với sắc vóc 10 điểm khi tới ủng hộ Châu Bùi. Orange lựa chọn chiếc váy cut-out phần ngực, khoe vẻ sexy mà không kém phần tinh tế. Hoàng Yến Chibi gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, ngọt ngào trong bộ váy ngắn và crop-top. Tuimi và Vũ Thảo My mang đến làn gió mới với sự quyến rũ, thời thượng.

