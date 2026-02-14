Giữa thời điểm mạng xã hội vẫn còn xôn xao với loạt nghi vấn rạn nứt, một động thái mới từ Châu Bùi lại tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên. Theo đó, sáng 14/2, trên trang cá nhân, nữ fashionista đình đám chia sẻ dòng trạng thái: "2 cuộc đời trong ngày hôm nay: 27 Tết hoặc Valentine".

Bên dưới phần bình luận, Châu Bùi còn tự nhận mình thuộc "team 27 Tết", khiến nhiều người hiểu rằng cô không quá bận tâm đến không khí Lễ Tình nhân. Đáng nói, động thái này xuất hiện đúng lúc Châu Bùi và Binz đang bị réo tên liên tục vì loạt nghi vấn tình cảm trục trặc. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ cặp đôi Binz - Châu Bùi vô cùng hoang mang.

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Châu Bùi giữa lúc chuyện tình cảm với Binz được bàn tán rầm rộ. Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây ít ngày, Binz bất ngờ tung ra sản phẩm âm nhạc mới với màu sắc trầm lắng, ca từ nặng tâm trạng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Giữa không khí rộn ràng của những ngày cận lễ, lựa chọn một bản nhạc đậm chất suy tư của Binz khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí đặt dấu hỏi về những cảm xúc phía sau sản phẩm lần này.

Trên mạng xã hội, nhiều người nhanh chóng gọi tên Châu Bùi và "đào lại" loạt chi tiết được cho là bất ổn trong mối quan hệ giữa Binz và Châu Bùi. Dù Binz và Châu Bùi vẫn giữ theo dõi nhau trên Instagram, những khoảnh khắc chung mới gần như hiếm khi xuất hiện. Một số netizen cho rằng sự im ắng này, cộng với việc Binz phát hành ca khúc mang màu sắc u buồn, đủ để làm dấy lên nghi vấn về tình hình hiện tại của cặp đôi. Các bài đăng, bình luận, thậm chí là những so sánh với các lần ra nhạc trước đây của Binz cũng được chia sẻ rầm rộ, khiến câu chuyện càng thêm nóng.

Việc Binz tung bản nhạc với "mood" tâm trạng, cộng với việc đã lâu netizen không thấy nam rapper và Châu Bùi xuất hiện chung, qua đó nghi vấn về tình cảm trục trặc giữa cả hai rộ lên

Giữa loạt suy đoán xoay quanh nghi vấn rạn nứt, động thái của người trong cuộc càng được dân tình theo dõi sát sao. Nếu như Châu Bùi có động thái "thổi bùng" nghi vấn rạn nứt thì Binz tiếp tục giữ sự im lặng quen thuộc trước mọi bàn tán. Nam rapper không có phát ngôn nào liên quan đến nghi vấn rạn nứt, cũng không đưa ra động thái gián tiếp nào làm rõ tình hình.

Tuy nhiên, một số fan vẫn tỏ ra bình thản và cho rằng tin đồn rạn nứt chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chi tiết Binz vẫn giữ chế độ chỉ follow một mình Châu Bùi trên Instagram, cùng với việc Châu Bùi vẫn dùng ảnh chung là hình đại diện phần nào nói lên mối quan hệ giữa cả hai không quá mức căng thẳng.

Dịp Halloween, cả hai đã thực hiện bộ ảnh cùng nhau. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm gần nhất công chúng thấy Binz và Châu Bùi cùng nhau xuất hiện chung trên mạng xã hội

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước đó, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả.

Binz cho biết lý do anh phải đợi một thời gian mới thoải mái chia sẻ mối quan hệ trước công chúng là muốn chuyện tình này chắc chắn hơn. Khi đã xác định Châu Bùi sẽ là người gắn bó, đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới thì nam rapper quyết định chia sẻ mối quan hệ này đến nhiều người hơn. Chính tình yêu, sự ân cần và nhẹ nhàng của Châu Bùi đã khiến Binz bỏ qua những suy nghĩ sợ hôn nhân và bắt đầu nghiêm túc hơn để hướng đến việc xây dựng một gia đình. Châu Bùi cũng là người có ảnh hưởng không nhỏ trong sự chuyển biến của Binz từ một chàng trai lạnh lùng, ngông cuồng thành một người đàn ông ấm áp và chân thành hơn.

Về phía Châu Bùi, trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 2/2024 cô chia sẻ: "Châu với anh Binz thì anh luôn nói với Châu là em giỏi, em phải cố lên; và Châu cũng luôn nói rằng những gì anh Binz làm quá hay, quá tuyệt. Châu luôn muốn mọi người xem trọng những gì Châu làm ra, và anh Binz luôn làm vậy với Châu, Châu cũng làm vậy với anh. Cả hai cũng trân trọng những gì người này làm vì người kia, và không coi đó là điều đương nhiên. Châu và anh Binz chỉ có giành nhau ai tắm chó thôi.

Trước đó Châu có nói với anh là đôi khi không muốn mình bị chiều quá thành hư, thành dựa dẫm vào người khác, nên Châu cũng muốn mình độc lập. Nếu anh liên tục tắm chó rồi thì Châu sẽ giành làm lần tiếp theo. Châu cũng hay lo và nói anh Binz là dạo này Châu quá bận nên không nấu cơm cho anh được. Anh Binz cũng rất chia sẻ là với một người đi làm nhiều như Châu anh hoàn toàn ok với việc đó và vui vẻ gọi đồ ăn về, chỉ có Châu hay tự trách bản thân là không nấu ăn nhiều được như ngày đầu mới quen nhau thôi. Tất cả sự ủng hộ và nhường nhịn đều xuất phát từ tấm lòng của hai người dành cho nhau".