Sự kiện hot bậc nhất năm là đây: Quy tụ hàng ngàn người, náo nhiệt từ bình minh đến tối muộn

California’s Fitness Festival náo nhiệt từ bình minh đến tối muộn



Mở đầu sự kiện, các lớp tập ngoài trời Yoga Sunrise, Zumba Fiesta, Les Mills "Battle Zone" thu hút hàng trăm người tập, trở thành cuộc hội ngộ thú vị của những người yêu tập luyện nhóm. Đáng chú ý, lớp Les Mills "Battle Zone" có sự góp mặt của HLV Houssame "House" Chaalane, Đại sứ Les Mills toàn cầu.

Hàng trăm người cùng hòa nhịp tại các lớp tập ngoài trời

Đường chạy bong bóng 5km tiếp nối chuỗi hoạt động thể chất. Trong thời gian check-in, Ban tổ chức cung cấp cho người chạy bộ Race Kit với đầy đủ vật phẩm hữu ích cho việc chạy bộ bao gồm: áo thun, BIB chạy, huy chương, máy bắn bong bóng, kem chống nắng, sữa hạt, cao dán. Xuất phát lúc 16h, đường chạy đã mang đến cho các "vận động viên" trải nghiệm chạy bộ tập thể trong không gian bong bóng xà phòng độc đáo. Trạm mây, vườn bong bóng, cầu trượt được bố trí dọc cung đường là các điểm nhấn thú vị gia tăng niềm vui cho các chân chạy.



Người chơi thích thú thả dáng tại Đường chạy bong bóng

Kết thúc đường chạy, một sân khấu hoành tráng sáng đèn, đón hàng ngàn khán giả đến thưởng thức Giải đấu võ thuật All-Star Fight được California Fitness phối hợp tổ chức cùng Liên đoàn Muay TP.HCM và Đài truyền hình TP.HCM, cùng với đó là Đại nhạc hội bùng nổ với sự góp mặt của các tên tuổi hàng đầu như tlinh, HIEUTHUHAI, Andree Right Hand, Chillies Band, 2Pillz, DJ MINH TRI, DJ Mouzee, DJ Long Nhật, MC Quang Bảo, nhóm nhảy LifeDance Team.



Giải đấu võ thuật All-Star Fight và Đại nhạc hội diễn ra liên tiếp ngay trên một sân khấu trung tâm hoành tráng

Dàn nghệ sĩ thực lực lần lượt "đốt cháy" đêm nhạc với các bản hit

Bên cạnh đó, triển lãm Live Well Expo cũng là nơi được nhiều người tìm đến xuyên suốt cả ngày. Tại đây, người tham gia đã có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm hàng loạt sản phẩm nội địa và quốc tế chất lượng, tham gia vào mini-game Truy tìm khó báu với giải thưởng hấp dẫn.



Người tham gia quy tụ đông đảo tại Triển lãm Live Well Expo để trải nghiệm sản phẩm và tham gia mini-game

Bước tiến lớn của chiến dịch Một Đời Sống Khỏe



Sức lan tỏa của sự kiện cốt lõi đến từ việc kết hợp nhiều thể loại hoạt động chỉ trong một ngày duy nhất, có sự phối hợp tổ chức của các tổ chức lớn như Ủy Ban Olympic Việt Nam, Liên Đoàn Muay TP.HCM, Đài truyền hình TP.HCM.

Với việc tổ chức sự kiện, California Fitness đã thành công tạo ra sân chơi toàn diện nơi cộng đồng không chỉ vui chơi mà hơn hết được phát triển bản thân toàn diện. Đây chính là tinh thần mà California Fitness lan tỏa thông qua chiến dịch Một Đời Sống Khỏe.

"Một Đời Sống Khỏe là một cuộc sống chất lượng, không chỉ thể hiện qua việc luyện tập và chế độ dinh dưỡng, mà còn có sự kết nối, có sức khỏe tinh thần tốt, là một sự thay đổi toàn diện để cuộc sống bạn tiến lên một cấp độ mới. Chiến dịch Một Đời Sống Khỏe của chúng tôi hướng đến thúc đẩy phong cách sống lành mạnh trên mọi mặt, giúp mọi người gia tăng thêm ít nhất 6 năm sống khỏe ", ông Dane Fort, Tổng giám đốc FLG Việt Nam, tập đoàn sở hữu thương hiệu California Fitness & Yoga chia sẻ.

Song song với sự kiện California’s Fitness Festival, California Fitness cũng đang phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam triển khai chương trình "Nâng Cao Thể Chất Cho Người Việt" nhằm hưởng ứng tinh thần của Thế vận hội Mùa hè 2024.

Theo đó, hàng trăm thẻ tập trong thời hạn một năm sẽ được tặng cho cộng đồng. Người tham gia còn được đo lường tuổi sức khoẻ và tốc độ lão hoá, qua đó xác định những yếu tố cần cải thiện để làm chậm tốc độ lão hóa, gia tăng tuổi "sống khỏe". California Fitness và Ủy ban Olympic Việt Nam tin rằng hiểu rõ thể trạng của bản thân và nâng cao sức khỏe cá nhân là tiền đề vững chắc cho mỗi người dân đóng góp những giá trị tích cực cho xã hội.

Sự thành công rực rỡ của California’s Fitness Festival là tiền đề để California Fitness triển khai các hoạt động thúc đẩy lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng thời gian tới, nối dài sứ mệnh truyền cảm hứng cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam cải thiện sức khỏe và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn.

