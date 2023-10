Sự khác biệt giữa nước giặt đồ lót và nước giặt thông thường

So sánh thành phần nước giặt đồ lót sinh học và nước giặt thông thường

Trước khi nước giặt ra đời, bột giặt là sản phẩm giặt tẩy phổ biến nhưng vì chúng khó hòa tan và còn để lại vết cặn xà phòng trên quần áo lót sau khi giặt. Vì thế, các nhà sản xuất đã nghiên cứu và cho ra đời xà phòng giặt đồ dạng lỏng gọi là nước giặt. So với loại bột, nước giặt dễ hòa tan, thơm lâu, làm sạch tốt hơn. Tùy theo mỗi công thức khác nhau, nước giặt thông thường sẽ có chứa các hóa chất tẩy rửa với nồng độ nhất định.

Trái ngược với thành phần trong nước giặt thông thường, nước giặt đồ lót sinh học chứa các thành phần từ gốc thực vật – Là sản phẩm chuyên dụng dành riêng cho việc giặt đồ lót bởi độ lành tính và an toàn cho vùng kín.

Dưới đây là bảng thành phần cơ bản của nước giặt thông thường so với nước giặt đồ lót đến từ thương hiệu Tinee:

Nước giặt thông thường: Chất hoạt động bề mặt; Hoạt chất Paraben; Một số chất ổn định thường dùng trong nước giặt như: oxit poly alkyl, ethylene oxide…

Nước giặt đồ lót sinh học Tinee: Aqua/water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerine, Protease (ENZYME), Nano bạc, Tinh dầu bạc hà,…

Thành phần nước giặt Tinee lành tính cho da

Lợi ích khi giặt đồ lót bằng nước giặt đồ lót sinh học Tinee



Làm sạch hiệu quả, kháng khuẩn kháng nấm đến 99%

Nước giặt đồ lót sinh học Tinee là sản phẩm nước giặt đầu tiên trên thị trường có chứa Nano bạc. Hoạt chất Nano bạc có khả năng diệt khuẩn tốt, hạn chế nấm khuẩn trên đồ lót lên đến 99%, giúp ngăn ngừa các bệnh vùng kín do nấm khuẩn gây ra.

Thành phần lành tính, an toàn

Nước giặt đồ lót sinh học Tinee không gây ra các vấn đề về da khi giặt tay, do tính chất an toàn của thành phần từ gốc thực vật. Chị em có thể thoải mái sử dụng mà không lo ngại da tay bị khô hay kích ứng. Nước giặt đồ lót hòa tan rất tốt nên sợi vải sau khi giặt rất mềm mại, không tồn đọng chất tẩy rửa lên đồ lót giúp bảo vệ vùng kín an toàn khỏe mạnh.

Mùi hương từ thiên nhiên, hương thơm tinh tế

Mùi hương của nước giặt đồ lót Tinee được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên mang đến hương thơm dịu nhẹ, thanh mát. Độ lưu hương ở mức vừa phải, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ba mùi hương của sản phẩm nước giặt sinh học Tinee gồm có:

- Màu tím: Hương nước hoa tinh tế, ngọt ngào

- Màu xanh lá: Hương hoa thanh mát dễ chịu

- Màu hồng: Hương hoa anh đào tươi mới nữ tính

Mùi hương từ thiên nhiên nhẹ nhàng, quyến rũ

Chất thải từ nước giặt đồ lót không gây ô nhiễm môi trường



Xu hướng sử dụng nước giặt đồ lót sinh học đang được nghiên cứu và phát triển trong tương lai vì chúng có nguồn gốc từ thiên nhiên nên không gây ô nhiễm nguồn nước. Chất thải từ nước giặt sinh học có thể hòa tan và phân hủy tốt, hoàn toàn an toàn khi thải ra môi trường.

Qua bài viết trên, chúng ta thấy rằng: Không nên dùng nước giặt thông thường để giặt đồ lót, nước giặt thông thường chỉ nên giặt quần áo hàng ngày và NÊN giặt đồ lót bằng nước giặt đồ lót sinh học. Chị em phụ nữ chắc chắn không nên bỏ qua sản phẩm nước giặt này vì sức khỏe của chính mình. Nước giặt đồ lót sinh học Tinee đảm bảo tiêu chí an toàn và tiện lợi: an toàn cho làn da và vùng kín khi sử dụng, hạn chế nấm khuẩn đến 99%; tiện lợi đa năng, dễ dàng sử dụng ở mọi điều kiện.

Hiện sản phẩm đang có mặt trên các nền tảng mua sắm online, khách hàng dễ dàng đặt và mua hàng chính hãng.

