Video: Thử nghiệm sự khác biệt giữa có và không thắt dây an toàn. (Nguồn: IIHS)

Nếu không có dây an toàn, người trên xe có thể bị va đập vào bất cứ thứ gì xung quanh hoặc văng khỏi ghế, thậm chí văng khỏi xe.

Trong trường hợp xe có thể chạy chậm và dừng lại sau khi đã va chạm với xe hoặc vật thể khác, người không thắt dây an toàn vẫn tiếp tục dịch chuyển do quán tính. Dây an toàn nếu được thắt sẽ giúp ngăn ngừa hoặc giảm chấn thương do những va chạm thứ cấp bằng cách giữ người ở yên trên ghế.

Để chứng minh độ nguy hiểm khi không thắt dây an toàn, Viện an toàn giao thông quốc gia Mỹ (IIHS) thực hiện, ghi lại thử nghiệm va chạm trực diện của một ô tô, trong đó cho thấy tác dụng của việc thắt dây an toàn.

Ở video này, có 4 người trên xe, trong khi lái xe và khách ở sau ghế lái thắt dây an toàn thì hai người còn lại không thắt. Hậu quả, khi xe đâm vào chướng ngại vật phía trước, hai người không thắt dây an toàn văng lên trước, dồn ghế, đầu đập vào kính lái, ngực vào tap-lô và lưng người ngồi sau đập văng lên trần xe. Những va chạm này có thể khiến hành khách mất mạng.

Trong khi đó, hai người đeo dây an toàn bị hất về trước do quán tính nhưng ngay lập tức dây an toàn phát huy tác dụng, níu thân người trở lại dính vào ghế.