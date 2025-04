Sự khác biệt của MCK với phần còn lại của giới rap Việt: Lặn suốt 2 năm, tung nhạc 2 phút mà khắp nơi điên đảo!

30 giây làm điên đảo Việt rap, loạt rapper "đu trend"

1 giờ sáng 13/4, MCK đánh úp fan nhạc bằng 1 video dài chưa đến 2 phút. Tháp Drill Tự Do - bản nhạc mới nhất của MCK là bản remake Tháp Rơi Tự Do, ca khúc làm mưa làm gió TikTok thời gian này của ca sĩ Trung Quốc LBI Lợi Bỉ. MCK giữ nguyên phần vocal gốc, “đóng tune” và rap đúng 30 giây trong bản nhạc này. Lúc mới lên sóng, video của MCK còn bị ẩn khỏi YouTube vì vấn đề bản quyền. Sau đó, Tháp Drill Tự Do trở lại và leo thẳng lên vị trí #2 top trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc.

Tháp Drill Tự Do - MCK

Tính đến 20 giờ tối 16/4, Tháp Drill Tự Do của MCK đã mang về 2.6 triệu lượt xem, view tăng nhanh chóng mặt đe doạ vị trí top 1 trending HIEUTHUHAI đang chiếm giữ cùng Nước Mắt Cá Sấu. Video của MCK hoàn toàn không có gì đặc biệt về mặt hình ảnh. Chỉ đơn giản là audio dài chưa tới 2 phút, nhưng hoàn toàn được săn đón áp đảo cả MV tiền tỷ mà MONO hay HURRYKNG vừa mới phát hành.

Đường đua top trending vừa hạ nhiệt khi hiện tượng Bắc Bling rời bảng, thì nay lại nóng lên vì MCK thăng hạng như vũ bão mà hoàn toàn không cần quảng bá. Thậm chí, MCK còn không "chiều fan" như cách mà các nghệ sĩ trẻ đang hướng đến khi theo định huớng thần tượng giới trẻ.

2 trong 4 vị trí đầu tiên của top trending hiện tại thuộc về MCK và Obito cùng trào lưu remix Tháp Rơi Tự Do

Bản nhạc của MCK thêm phần "rần rần" khi Obito - một rapper đình đám khác tung hứng thêm phiên bản Tháp Trap Tự Do, hưởng ứng trào lưu remix của MCK. Video của Obito cũng đơn giản không kém - 1 tấm hình không rõ mặt, để mọi tâm điểm tập trung vào phần nhạc không dài quá 2 phút. Video chỉ mới lên sóng tối 14/4 đã nhanh chóng đạt 1 triệu view sau 1 ngày. Tối 16/4 đã leo lên vị trí #4 top trending, thu hút toàn bộ sự chú ý.

Obito - Tháp Trap Tự Do

Không chỉ càn quét các nền tảng âm nhạc, MCK còn tạo trend. Sau hiệu ứng từ Obito, tối 15/4, hàng loạt rapper khác cũng tham gia remix Tháp Rơi Tự Do - đúng phong cách của MCK là không hình ảnh, MV cầu kỳ, chỉ viết 1 verse ngắn dựa trên giai điệu có sẵn từ bài gốc. Coldzy, Tez, Gnob là những rapper đã "đu trend" remix Tháp Rơi Tự Do. Trong giới remix nhạc, ca khúc cũng tạo nên cơn sốt mới. Dự kiến thời gian này, sẽ có thêm nhiều rapper underground nắm bắt thời cơ để tạo dấu ấn cùng trào lưu cực hot mà MCK khởi xướng.

Loạt rapper tham gia trào lưu remake Tháp Rơi Tự Do

Lý do MCK gây sốt

Kể từ khi được công chúng quen mặt từ Rap Việt, MCK đã có 1 sự nghiệp ấn tượng cùng loạt hit tạo trend mạng xã hội, "ăn nên làm ra" trên các BXH nhạc số và đặc biệt là album 99% vừa có thành tích tốt, vừa được giới chuyên môn công nhận. Nhưng, MCK không phải là một nghệ sĩ có hình ảnh thân thiện. Khác với những "đỉnh lưu" cùng thế hệ tập trung xây dựng sự nghiệp theo hướng mainstream, MCK là một trường hợp ngoại lệ. Ở nam rapper có sự nổi loạn, cá tính và "ngông" hiếm thấy. Thậm chí là gây tranh luận.

Ở vị trí nào, nhạc của MCK cũng khiến giới trẻ sợ bỏ lỡ

Lắm tài nhiều tật là cụm từ công chúng thường dùng để hình dung về MCK. Với nhiều khán giả khó tính, MCK bị nhận xét là người nổi loạn, hình ảnh không hợp với số đông. Nhưng với người hâm mộ, MCK chỉ đơn giản là một nghệ sĩ có chất riêng, không cố "hoà tan" bản thân vào dòng chảy thị trường. Nhạc của MCK cũng như thế. Nam rapper có nhiều bản thể trong âm nhạc, có khi là một Long Nger "tình rất tình", lãng mạn với rap love, có khi là MCK gai góc, dữ dội hay cũng có khi là một "trend-setter", nhạy bén với xu hướng, tếu táo chơi đùa cùng giai điệu như hiện tại. Ở vị trí nào, nhạc của MCK cũng khiến giới trẻ sợ bỏ lỡ.

Người hâm mộ "đói nhạc", vô cùng nóng lòng mong chờ MCK tái xuất

Kể từ thành công của album đầu tay 99% ra mắt vào tháng 3/2023, đến nay đã hơn 2 năm MCK chưa phát hành thêm bài nhạc nào mới. Ngày 8/3/2024, MCK cùng các anh em tung MV Không Quan Trọng, nhưng đây chỉ là bản parody chế từ MV Haru Haru của BIGBANG. Bên cạnh đó, MCK cũng ra vài track diss vào năm ngoái, nhưng tất cả đều không phải sản phẩm được quảng bá chính thức. Người hâm mộ "đói nhạc", vô cùng nóng lòng mong chờ MCK tái xuất.

MCK cũng là cái tên có sức hút mạng xã hội lớn. Mỗi năm, MCK đều phủ sóng cõi mạng bằng 1 cách, điển hình như câu nói "Ai sợ thì đi về. Phong cách phong cách phong cách" làm mưa làm gió năm ngoái. Ở ẩn 2 năm rồi đột nhiên tung 1 con nhạc mới, thế là đủ nổi bão.

MCK từng gây bão chỉ với câu nói "Ai sợ thì đi về"

Lý giải về sức hút của bản remix chỉ dài 1 phút 47 giây mà vẫn gây bão, phải bàn tới chất lượng âm nhạc. Ca khúc gốc là 1 bản ballad có giai điệu buồn não nề, qua tay MCK đã trở thành bản phối hiphop với drill, đóng tune nghe không rõ lời, nhưng lại khiến người ta replay vì cảm giác "lôi cuốn dễ chịu". MCK ngẫu hứng tạo ra Tháp Drill Tự Do với chỉ một verse và hook.

Đáng nói, Tháp Drill Tự Do là một thử nghiệm mới của MCK, sau khi mối quan hệ với music producer LOPE PHAM trục trặc hồi năm ngoái. Bộ đôi từng như hình với bóng dường như không còn hợp tác cùng nhau. Tháp Drill Tự Do được tạo nên bởi một cái tên cực mới - Gaz, sinh năm 2005. Trước khi được biết đến vì Tháp Drill Tự Do, Gaz có một vài bản phối viral TikTok hơi hướng nhạc dập, vinahouse hợp gu giới trẻ.

Gaz - người đứng sau bản phối Tháp Drill Tự Do

Cũng phải nói tới, bản thân ca khúc gốc - Tháp Rơi Tự Do đã có chất lượng âm nhạc tốt, giai điệu hay khiến khán giả nghe đi nghe lại. Tháp Rơi Tự Do viral ở Việt Nam, nên khi MCK làm mới ca khúc đã hot sẵn lại càng dễ tạo sự lan toả. Cộng hưởng nhiều yếu tố từ sự chờ mong mà fan nhạc dành cho MCK, ca khúc gốc hay và nhiều rap name đình đám hưởng ứng, Tháp Drill Tự Do đã trở thành 1 cú nổ chỉ bằng 30 giây MCK cất giọng rap.

Tháp Drill Tự Do chỉ như một nấc thang, giúp MCK hâm nóng để đi đến cái kết cuối cùng là "thả" một album mới

Nhưng, dù gây bão đến đâu thì Tháp Drill Tự Do vẫn chỉ là một bản remake. Người hâm mộ cần sản phẩm thực thụ đến từ MCK. Album đầu tay thành công sẽ đặt ra kỳ vọng lớn hơn cho khán giả ở lần tái xuất tiếp theo. MCK có thể tạo trend, nắm bắt xu hướng và hiểu rõ chính mình cần gì. Tháp Drill Tự Do chỉ như một nấc thang, giúp MCK hâm nóng để đi đến cái kết cuối cùng là "thả" một album mới. Đây cũng chính là mong mỏi của vô số rap fan ngoài kia.