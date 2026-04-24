Sao nam phim giờ vàng "cắm sừng" vợ quản lý: Chính thất thú nhận phá nát hôn nhân của 1 ngọc nữ, "tiểu tam" liền chụp màn hình tung hê

Cuối tháng 3, showbiz Trung Quốc từng chấn động với vụ việc nam diễn viên Tống Ninh Phong ngoại tình với người phụ nữ tên Q. sau lưng bà xã là đạo diễn, biên kịch kiêm quản lý Trương Uyển Đình. Người tung hê vụ việc chính là "tiểu tam" vụng trộm với Tống Ninh Phong. Cô Q. đã nổi điên quyết đối đầu với "chính thất", lập nhóm chat phát tán file ghi âm Tống Ninh Phong ngoại tình vì bị Trương Uyển Đình đe dọa tung ảnh nóng lên mạng. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, nam diễn viên Mùa Hè Dài lên tiếng xin lỗi và tuyên bố sẽ tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật.

Dù vậy, cuộc chiến giữa "chính thất" Trương Uyển Đình và "tiểu tam" Q. vẫn chưa kết thúc. Vào tối 22/4, cô Q. đã gây xôn xao MXH Weibo khi tung ảnh chụp màn hình tin nhắn có nội dung gây sốc về Trương Uyển Đình. Theo đó, Trương Uyển Đình đã tâm sự, thú nhận với cô Q. rằng bản thân từng yêu rồi mang thai con của 1 người đàn ông đã có gia đình vào năm 20 tuổi. Tuy nhiên, do mối quan hệ sai trái không được chấp thuận nên Trương Uyển Đình phải phá thai và rời xa người đàn ông. Vì vậy, Trương Uyển Đình mong cô Q. không dấn sâu vào sai lầm, đồng thời cầu xin "tiểu tam" buông tha và cắt đứt mọi liên hệ với Tống Ninh Phong.

Trương Uyển Đình kể chuyện cô từng làm "tiểu tam" với nhân tình của chồng để xin đối phương buông tha cho gia đình mình.

Lời thú nhận từng làm "bé ba" của Trương Uyển Đình với "tiểu tam" ngoại tình với chồng cô vô tình phơi bày chuyện nữ quản lý này đã chen chân vào cuộc hôn nhân của Đổng Tuyền và Cao Vân Tường. Theo đó, vào năm 2012, khi còn làm quản lý cho Cao Vân Tường, Trương Uyển Đình đã viết tâm thư tỏ tình với nam diễn viên này rồi đăng lên MXH. Sau đó, cánh săn ảnh chụp được cảnh Cao Vân Tường và Trương Uyển Đình cùng ra vào khách sạn, thậm chí có những cử chỉ thân mật quá mức đồng nghiệp. Ngay lập tức, nghi vấn Cao Vân Tường vụng trộm với quản lý ầm ĩ Cbiz. Thời điểm này, tài tử đã cưới ngọc nữ Đổng Tuyền.

Sau đó, Cao Vân Tường mở họp báo, đưa cả Đổng Tuyền và Trương Uyển Đình đến tham gia. Tại sự kiện, nam diễn viên khẳng định Trương Uyển Đình chỉ là nhân viên công ty và giữa họ hoàn toàn trong sạch. Về phía "chính thất" Đổng Tuyền, cô bất lực nói: "Còn có thể làm sao nữa? Chỉ đành chấp nhận thôi" .

Năm 2013, Trương Uyển Đình rời khỏi đội ngũ nhân sự của Cao Vân Tường và thường xuyên đăng những nội dung buồn bã. Một số nguồn tin cho biết Đổng Tuyền đã yêu cầu chồng đuổi Trương Uyển Đình nếu không sẽ ly hôn. Do muốn níu kéo vợ, Cao Vân Tường đã sa thải nữ quản lý này. Đến năm 2018, khi Cao Vân Tường bị bắt vì bắt vì cáo buộc cưỡng dâm tập thể ở Australia, Trương Uyển Đình liền đăng đàn bảo vệ: "Anh ấy trong lòng tôi luôn là người lương thiện và chính trực!". Tháng 3/2019, Đổng Tuyền đệ đơn ly hôn Cao Vân Tường.

Nữ quản lý họ Trương từng ngoại tình với Cao Vân Tường bất chấp nam diễn viên này đã có vợ là ngọc nữ Đổng Tuyền.

và có những hành động thân mật trên mức đồng nghiệp.

Tại buổi họp báo sau khi tin Trương Uyển Đình và Cao Vân Tường ngoại tình nổ ra, Đổng Tuyền không giấu được vẻ mặt mệt mỏi, bất lực.

Trên MXH Weibo, công chúng Trung Quốc mỉa mai Trương Uyển Đình nhận quả báo khi trong quá khứ chen chân vào hôn nhân của Đổng Tuyền, giờ cay đắng bị chồng "cắm sừng" và còn phải van xin "tiểu tam" rời đi để giữ gia đình.

Tống Ninh Phong sinh năm 1981, vốn được xem là diễn viên truyền hình thực lực của trên sóng giờ vàng ở Trung Quốc, ghi dấu với lối diễn nội tâm trong các dự án nghệ thuật, đặc biệt là bộ phim Mùa Hè Dài. Nam diễn viên và Trương Uyển Đình quen biết nhau qua 1 buổi tiệc vào năm 2021. Chỉ sau 1 tháng hẹn hò, nữ quản lý đã mang thai và đăng ký kết hôn với Tống Ninh Phong. Đến tháng 6/2024, cặp đôi đón con thứ 2 chào đời.

