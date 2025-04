Sự hết thời của một ngôi sao: “Center quốc dân” bị ghẻ lạnh vì scandal tình ái, danh tiếng lao dốc không phanh

Làng giải trí Hoa Ngữ từng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của những ngôi sao trẻ, nhưng không phải ai cũng có thể giữ vững vị trí đỉnh cao mãi mãi. Trong số những cái tên từng thống lĩnh Cbiz, Thái Từ Khôn là một trường hợp điển hình của ánh hào quang rực rỡ nhưng cũng đầy mong manh. Từ một thực tập sinh vô danh, anh từng bước chinh phục công chúng, trở thành một "đỉnh lưu" được săn đón bậc nhất. Thế nhưng, chỉ trong vài năm, vị trí ấy đã lung lay bởi những sóng gió bất ngờ, đặt dấu hỏi lớn cho tương lai sự nghiệp của anh.

Thái Từ Khôn là một trường hợp điển hình của ánh hào quang rực rỡ nhưng cũng đầy mong manh

5 năm là idol vô danh, Thái Từ Khôn trở mình thành center quốc dân của Cbiz

Sinh năm 1998, Thái Từ Khôn sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật và tham gia nhiều hoạt động giải trí trước khi chính thức ra mắt vào năm 2012. Ngay từ năm 13 tuổi, anh đã đảm nhận vai trò MC cho chương trình Bài Hát Khăn Quàng Đỏ trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cùng MC kỳ cựu Cúc Bình.

Không chỉ thử sức với vai trò dẫn chương trình, Thái Từ Khôn còn tham gia diễn xuất với mong muốn trở thành một nghệ sĩ toàn diện. Anh từng xuất hiện trong bộ phim Một Nửa Đồng Thoại (2012), vào vai thời niên thiếu của nam chính Ngự Phong và đóng vai khách mời trong bộ phim điện ảnh tình cảm Hoàn Mỹ Giả Thê 168 (2014).

Từ năm 13 tuổi, Thái Từ Khôn bắt đầu theo đuổi con đường thần tượng một cách nghiêm túc khi liên tục góp mặt trong nhiều chương trình tìm kiếm tài năng. Anh lọt vào Top 200 của chương trình Tiến Lên! Thiếu Niên 2013, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt Top 15 của Tinh Động Châu Á 2015. Không dừng lại ở đó, anh còn tham gia mùa 2 của chương trình này và ra mắt với nhóm nhạc SWIN vào năm 2016.

Thái Từ Khôn gây ấn tượng mạnh mẽ tại Idol Producer

Tuy nhiên, chỉ sau một năm hoạt động cùng SWIN, Thái Từ Khôn quyết định rời nhóm để tìm kiếm hướng đi mới. Không để bản thân dừng lại quá lâu, anh chấp nhận thử thách, bắt đầu lại từ con số 0 khi tham gia chương trình Idol Producer 2018 với tư cách một thực tập sinh tự do.

Thái Từ Khôn giành vị trí center và chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc Nine Percent vào năm 2018

Tại Idol Producer, Thái Từ Khôn thể hiện xuất sắc kỹ năng ca hát, vũ đạo, rap cũng như khả năng làm chủ sân khấu. Với phong thái tự tin, tinh thần đồng đội và sự hài hước, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả. Trong suốt chương trình, anh liên tục giữ vững vị trí số 1 với số phiếu bình chọn áp đảo. Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Thái Từ Khôn giành vị trí center và chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc Nine Percent vào năm 2018, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Thời kỳ đỉnh cao của đỉnh lưu Thái Từ Khôn

Giai đoạn từ 2018 đến 2023 được xem là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của Thái Từ Khôn, khi anh liên tục gặt hái thành công và khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong nhiều lĩnh vực. Với tài năng âm nhạc xuất chúng, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và sự nghiệp giải trí rực rỡ, anh đã vươn lên vị trí "đỉnh lưu" của C-pop, trở thành cái tên bảo chứng cho danh tiếng và sức hút.

Thái Từ Khôn được công chúng săn đón kể từ khi debut với Nine Percent

Ngay sau khi ra mắt với Nine Percent, Thái Từ Khôn tập trung phát triển sự nghiệp solo bằng việc ra mắt single Pull Up vào năm 2018. Ca khúc này nhanh chóng leo lên top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và chứng tỏ khả năng sáng tác, sản xuất của anh. Không dừng lại ở đó, Thái Từ Khôn tiếp tục cho ra mắt nhiều ca khúc thành công như Wait Wait Wait, Hard To Get, Lover,... Những bài hát này đều mang đậm dấu ấn cá nhân với sự kết hợp giữa pop, hip-hop và RnB, thể hiện tư duy âm nhạc hiện đại và sáng tạo.

Ca khúc Lover của Thái Từ Khôn làm mưa làm gió một thời

Dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn (2018 - 2019), Nine Percent vẫn tạo ra cơn sốt trong giới trẻ và để lại dấu ấn mạnh mẽ. Trong thời gian này, Thái Từ Khôn không chỉ đảm nhận vị trí center mà còn là thành viên có độ nhận diện cao nhất. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng nhóm nhạc, anh đã nhanh chóng tạo dựng sự nghiệp solo vững chắc bằng loạt sản phẩm âm nhạc cá nhân chất lượng.

Thái Từ Khôn liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc và tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng

Năm 2021, album YOUNG của anh nhận được sự đón nhận nhiệt liệt, không chỉ đạt doanh thu ấn tượng mà còn khẳng định Thái Từ Khôn là một trong những nghệ sĩ có khả năng tạo ra xu hướng trong âm nhạc Cpop. Đến năm 2022, anh tiếp tục khiến người hâm mộ bùng nổ với album Mê, trong đó bài hát cùng tên nhanh chóng trở thành hit lớn, tạo nên làn sóng viral trên nhiều nền tảng. Không chỉ giới hạn ở việc ca hát, Thái Từ Khôn còn là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng. Anh tham gia vào quá trình sáng tác, phối khí và sản xuất cho các ca khúc của mình, chứng minh bản thân không chỉ là một idol mà còn là một nghệ sĩ thực thụ với cá tính âm nhạc riêng biệt.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Thái Từ Khôn còn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang. Với ngoại hình sáng, thần thái cuốn hút và gu ăn mặc thời thượng, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu xa xỉ. Năm 2021, Thái Từ Khôn trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Prada – một trong những nhà mốt hàng đầu thế giới. Đây là một cột mốc quan trọng, bởi anh là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên nắm giữ vai trò này. Sự hợp tác giữa anh và Prada đã giúp thương hiệu này thu hút một lượng lớn người hâm mộ trẻ, đồng thời cũng khẳng định vị trí của Thái Từ Khôn trên bản đồ thời trang quốc tế.

Đại sứ thương hiệu người Trung Quốc đầu tiên của Prada

Bên cạnh Prada, anh còn hợp tác với các thương hiệu cao cấp khác như Givenchy và thường xuyên góp mặt tại những sự kiện thời trang danh giá. Đặc biệt, Thái Từ Khôn là một trong số ít nghệ sĩ Trung Quốc được tham dự sự kiện Met Gala 2023 tại Mỹ. Phong cách của anh không chỉ dừng lại ở hình ảnh của một idol, mà còn phản ánh dấu ấn cá nhân mạnh mẽ, giúp anh trở thành một biểu tượng thời trang thực thụ của thế hệ mới.

Từng là idol số một hoa ngữ, thoi thóp trở lại showbiz hậu scandal

Năm 2021, khi sự nghiệp của Thái Từ Khôn đang ở đỉnh cao, một tài khoản Weibo bất ngờ tố giác nam ca sĩ có quan hệ tình cảm với một cô gái vị thành niên và ép bạn gái phá thai. Thông tin này ngay lập tức gây chấn động dư luận, đặc biệt trong bối cảnh showbiz Hoa Ngữ liên tục đối mặt với những bê bối lớn trong năm đó.

Scandal tình ái đánh ngã Thái Từ Khôn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Theo các nguồn tin, Thái Từ Khôn có mối quan hệ tình cảm với một cô gái trong năm 2021. Khi cô gái thông báo đã mang thai, nam ca sĩ được cho là đã đề nghị bạn gái phá thai. Đáng chú ý, sự việc không chỉ dừng lại ở tin đồn mà hai bên còn ký giấy hòa giải ngay trong năm đó. Tuy nhiên, khi vụ việc bị phanh phui, người hâm mộ của Thái Từ Khôn không khỏi bàng hoàng. Thêm vào đó, nhiều nguồn tin lúc bấy giờ còn thông tin rằng: nam ca sĩ còn có mối quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ khác và có con với ba người.

Scandal ép bạn gái phá thai khiến danh tiếng Thái Từ Khôn tuột dốc không phanh

Trước sức ép của dư luận, Thái Từ Khôn lên tiếng thừa nhận từng yêu bạn gái nhưng phủ nhận cáo buộc ép phá thai. Anh khẳng định mối quan hệ giữa hai người là hoàn toàn tự nguyện và cam kết sẽ rút kinh nghiệm cũng như chịu trách nhiệm với những ồn ào liên quan đến mình. Tuy nhiên, lời giải thích này không đủ thuyết phục công chúng, bởi những bằng chứng xung quanh vụ việc vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được làm sáng tỏ.

Sau khi scandal nổ ra, danh tiếng của Thái Từ Khôn lao dốc không phanh. Hiệp hội Quảng cáo Bắc Kinh ngay lập tức ra thông báo khuyến cáo các tổ chức nghệ thuật kiểm soát rủi ro liên quan đến anh. Các chương trình có sự góp mặt của Thái Từ Khôn như Thanh Xuân Có Bạn 2, Keep Running, Campus Go đồng loạt xóa bỏ tên anh khỏi danh sách nghệ sĩ. Đặc biệt, ekip Keep Running còn phải chỉnh sửa gấp, cắt ghép những phân đoạn có sự xuất hiện của anh.

Ekip chương trình Keep Running nỗ lực xóa anh ra khỏi tập phát sóng

Thêm vào đó, Thái Từ Khôn cũng bị gạch tên khỏi lễ hội âm nhạc TMEA của Tencent, một sự kiện lớn mà anh từng góp mặt. Hình ảnh của nam ca sĩ gần như biến mất khỏi truyền thông đại lục, và nhiều người hâm mộ tuyên bố thoát fan. Công chúng từng yêu mến anh cũng dần quay lưng, khiến sự nghiệp của Thái Từ Khôn gần như chững lại hoàn toàn.

Tuy nhiên, Thái Từ Khôn năm 2023 vẫn mong muốn trở lại đường đua giải trí. Anh tham gia một sự kiện âm nhạc của Malaysia. Tại đây, Thái Từ Khôn lần đầu tiên lên tiếng về câu chuyện của mình sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng: “Tôi cũng là con người, tôi cũng có nhu cầu, cũng có sở thích của mình và tôi cũng có rất nhiều mặt mà các bạn chưa hiểu".

Phát ngôn của Thái Từ Khôn không xoa dịu khán giả mà còn khiến anh nhận được “rổ” gạch đá

Hậu scandal, nam ca sĩ dần kín tiếng hơn, nhưng dư luận vẫn không thể quên những lùm xùm trong quá khứ và danh tiếng của Thái Từ Khôn vẫn chưa thể phục hồi. Từ đó đến nay, nam ca sĩ gần như không còn tham gia các chương trình truyền hình nhiều hơn trước, đánh dấu sự tuột dốc của một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất Cbiz một thời. Dù không còn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, Thái Từ Khôn vẫn tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc. Năm 2024, anh cho ra mắt ba đĩa đơn: RIDE OR DIE, Afterglow và Remedy.

Sản phẩm âm nhạc gần đây của Thái Từ Khôn - RIDE OR DIE

Bên cạnh đó, Thái Từ Khôn cũng dần chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang. Gần đây, anh gây bất ngờ khi được thương hiệu Versace công bố trở thành Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn trở thành Đại sứ Toàn cầu của thương hiệu trang điểm Charlotte Tilbury và thương hiệu nước hoa Mugler.

Thái Từ Khôn vẫn được giới thời trang săn đón

Có thể thấy, dù sự nghiệp âm nhạc của Thái Từ Khôn không còn rực rỡ như trước, anh vẫn cố gắng tìm hướng đi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Việc được các thương hiệu quốc tế công nhận cho thấy anh vẫn còn sức hút nhất định trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, liệu anh có thể từng bước xây dựng lại hình ảnh và lấy lại niềm tin từ công chúng hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Trong làng giải trí đầy cạnh tranh, chỉ thời gian mới có thể chứng minh liệu Thái Từ Khôn có thể thật sự tái xuất hay sẽ mãi chìm vào quên lãng.