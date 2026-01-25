Hoa hậu Hong Kong là cái nôi nhan sắc, với nhiều Hoa hậu và Á hậu bước ra từ cuộc thi trở minh tinh hạng A và biểu tượng sắc đẹp ở giới giải trí Trung Quốc như Lý Gia Hân, Xa Thi Mạn, Quách Ái Minh, Thái Thiếu Phân... Tuy nhiên, cùng bước ra từ cuộc thi danh giá này, nhưng số phận của các người đẹp lại hoàn toàn khác biệt. Trong đó, Đàm Tiểu Hoàn là trường hợp gây đáng tiếc. Danh tiếng, nhan sắc của mỹ nhân này lụi tàn vì 1 chữ "tình".

Cú đổi đời của nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp

Đàm Tiểu Hoàn sinh năm 1972. Cô từng là tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific. Năm 22 tuổi, Đàm Tiểu Hoàn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1994. Với vẻ ngoài khả ái, thanh tú, vóc dáng đẹp và lối ứng xử thanh lịch, duyên dáng, cô vượt mặt nhiều ứng viên nặng ký giành vương miện cao quý nhất. Sau cuộc thi, Đàm Tiểu Hoàn ký hợp đồng quản lý với đài truyền hình TVB và trở thành ngọc nữ được o bế.

Tên tuổi và hình ảnh của cô nhanh chóng phủ sóng màn ảnh nhỏ giờ vàng. Nhờ ngoại hình xinh đẹp và lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, Đàm Tiểu Hoàn nhanh chóng chinh phục khán giả. Cô từng góp mặt trong loạt phim ăn khách như Người trong giang hồ 2, Lực lượng hải quan, Quá khứ và tương lai, Bí mật gia tộc, Bàn tay nhân ái 3... Không chỉ đóng phim, Đàm Tiểu Hoàn còn lấn sân sang ca hát và gặt hái thành công. Cô từng nhận được giải thưởng Nữ ca sĩ triển vọng sau khi phát hành ca khúc Nếu trời muốn mưa. Có thể nói, vào những năm 1990, Đàm Tiểu Hoàn là mỹ nhân có danh tiếng thăng hoa bậc nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Nhan sắc ngọt ngào, khả ái chuẩn ngọc nữ của Đàm Tiểu Hoàn. Ảnh: Sina, On.

Lụy đến nỗi đánh mất hào quang

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Đàm Tiểu Hoàn yêu đương với vũ công Hoàng Quốc Vinh. Vì người đàn ông này, Hoa hậu Hong Kong 1994 tuyên bố giã từ sự nghiệp, lý do là muốn dành thời gian vun đắp tình cảm với bạn trai. Thế nhưng, hy sinh của Đàm Tiểu Hoàn không giúp mối quan hệ này có kết thúc viên mãn. Sau 3 năm bên nhau, cặp đôi đường ai nấy đi. Việc bị Hoàng Quốc Vinh bỏ rơi khiến Đàm Tiểu Hoàn chịu cú sốc lớn. Không còn chỗ dựa, cô quay lại showbiz đóng phim, nhưng địa vị đã lao dốc. Dù vậy, Đàm Tiểu Hoàn vẫn có 1 chỗ đứng nhất định trong giới giải trí.

Đến năm 2007, Đàm Tiểu Hoàn kết hôn với doanh nhân ngành bảo hiểm Thái Cường Vinh. Với tình yêu này, người đẹp lần nữa tuyên bố giải nghệ để làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, Đàm Tiểu Hoàn lại nhận về cái kết đau lòng khi truyền thông 2 lần phanh phui Thái Cường Vinh ngoại tình với gái trẻ sau lưng vợ vào năm 2015 và 2016. Dù bị "cắm sừng" hết lần này đến lần khác, Đàm Tiểu Hoàn vẫn tha thứ cho Thái Cường Vinh.

Đàm Tiểu Hoàn vì yêu mà từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao, khiến ai cũng tiếc nuối. Ảnh: 163.

Không lâu sau, công chúng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Đàm Tiểu Hoàn xuống sắc, gầy gò đứng bán cá viên chiên ngoài vỉa hè, với câu slogan: "Bán cá viên cũng là con người, sắc đẹp không thể ăn no bụng". Tờ On cho biết Đàm Tiểu Hoàn phải ra ngoài bươn chải vì Thái Cường Vinh mắc ung thư phổi, không thể tiếp tục làm việc kiếm tiền. Năm 2024, Đàm Tiểu Hoàn kinh doanh thu lỗ, phải đóng cửa tiệm bán đồ ăn vặt ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô sau đó cùng chồng sang Canada định cư, mưu sinh bằng công việc bán trà và trà sữa.

Nhìn cuộc sống hiện tại của Đàm Tiểu Hoàn, ai cũng tiếc nuối cho ngọc nữ đình đám 1 thời này. Nếu năm xưa, Đàm Tiểu Hoàn không vì yêu mà 2 lần bỏ bê sự nghiệp, cuộc đời cô giờ cũng đã khác, có thể vào hàng ngũ đại mỹ nhân xứ Hương Cảng.

Đàm Tiểu Hoàn bán cá viên chiên nuôi chồng mắc ung thư phổi. Ảnh: Sina.

Dù 2 lần bị ông xã "cắm sừng", cô vẫn chấp nhận tha thứ. Ảnh: HK01.

Nguồn: On, HK01