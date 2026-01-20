Sự hết thời của 1 sao hạng A: Nợ tiền thuê nhà 5 năm không trả, fan phải quyên góp giải cứu trong ê chề

Trang Sina đưa tin những nỗ lực thể diện cuối cùng của Lý Á Bằng đã bị vùi lấp khi nam diễn viên quyết định đóng cửa bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên, một dự án thiện nguyện mà Lý Á bằng duy trì trong 16 năm vì không đủ sức trả tiền thuê nhà.

Trên sóng livestream, Lý Á Bằng thừa nhận đã bị chủ nhà họ Trương kiện ra tòa vì nợ tiền nhà 5 năm với số tiền lên tới 26 triệu NDT (98 tỷ đồng). Lý Á Bằng từng phớt lờ không thực hiện phán quyết của tòa án với lý do muốn tiếp tục chữa trị các ca hở hàm ếch cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại nam diễn viên phải dừng hoạt động của bệnh viện.

Lý Á Bằng lên mạng kể khổ, khán giả ra sức quyên góp giúp nam diễn viên trả nợ

Khi nghe Lý Á Bằng kể khổ đã có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Một bộ phận không nhỏ những người yêu mến nam diễn viên, tin vào tấm lòng hảo tâm của anh, đã nỗ lực quyên góp để ủng hộ Lý Á Bằng giúp nam diễn viên trả nợ. Chỉ sau một ngày, số tiền thu được đã lên tới con số gần 16 triệu NDT.

Dư luận đánh giá cao nỗ lực của Lý Á Bằng khi đã hoàn thành 11.000 ca phẫu thuật trong đó có 7.000 trẻ em nghèo được phẫu thuật miễn phí. Vì vậy, nhiều người đã dang tay giúp đỡ nam diễn viên để anh có thể trả một phần số nợ. Lý Á Bằng cũng tranh thủ sức nóng lên mạng livestream thúc đẩy bán các sản phẩm mà mình đang giới thiệu.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Lý Á Bằng "mua danh chuộc tiếng", không đủ khả năng tài chính những vẫn làm thiện nguyện với mức kinh phí khổng lồ. Gánh trên vai món nợ khổng lồ, thậm chí ngay cả cuộc sống của vợ con cũng không đảm bảo, chủ nhà chịu thiệt, nhưng lại không có các phương pháp giải quyết vấn đề sớm. Cuối cùng, ngôi sao Tiếu Ngạo Giang Hồ chỉ còn cách lên mạng khóc lóc kể khổ, "ăn xin" từ công chúng.

Nhiều người không đánh giá cao cách Lý Á Bằng kinh doanh thu lỗ rồi mang hành động từ thiện của mình ra để "bán thảm", tìm kiếm sự đồng tình

Trong nhiều năm qua, danh tiếng của Lý Á Bằng liên tục tụt dốc, gây tranh cãi. Nam diễn viên từng là ngôi sao hạng A được săn đón, là đại hiệp lừng danh trên màn ảnh với các tác phẩm như Anh Hùng Xạ Điêu, Tiếu Ngạo Giang Hồ ... Diễn xuất được đào tạo bài bản, khí chất phóng khoáng chính trực giúp các vai diễn Lệnh Hồ Xung, Quách Tĩnh của anh trở thành huyền thoại trên màn ảnh.

Nhưng thay vì tập trung chuyên môn vào diễn xuất, phát triển sự nghiệp với tư cách diễn viên, Lý Á Bằng lại chuyển hướng sang kinh doanh. Tuy nhiên, nam diễn viên đầu tư ở đâu thua lỗ ở đó, thậm chí còn kéo theo nhiều đối tác, bạn bè, người thân chịu liên lụy cùng.

Vương Phi cũng tiết lộ với Sina rằng Lý Á Bằng tiêu tiền như nước nhưng rất bất hợp lý, ngoài ra còn không thích ai nói mình không biết dùng tiền. Chẳng hạn như có lần Lý Á Bằng đầu tư vào một dự án phim, tiền của anh toàn dùng để bao khách sạn 5 sao, ăn uống cho ekip rồi lại dè dặt với khâu sản xuất. Kết quả, phim thất bại. Cuối cùng, cuộc hôn nhân giữa Lý Á Bằng và Vương Phi kết thúc vì diva Trung Quốc không muốn bị chồng liên lụy.

Vì muốn làm ông chủ lớn, Lý Á Bằng mạnh tay đầu tư kinh doanh nhưng đều thua lỗ

Tuy nhiên, Lý Á Bằng vẫn không dừng lại, nam diễn viên từng đầu tư vào một khu du lịch nhưng không thành công và bị đối tác kiện đòi bồi thường tới 64 triệu NDT. Sau đó, anh chuyển sang kinh doanh trà, nông sản, khu nghỉ dưỡng, sản xuất rượu... nhưng đều không đạt kết quả như mong muốn.

Chính vì vậy, cuộc hôn nhân thứ hai của Lý Á Bằng với hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ nhanh chóng kết thúc sau 3 năm. Vợ cũ của Lý Á Bằng còn từng lên tiếng tố cáo nam diễn viên vì để thu hút học sinh, tạo danh tiếng mà để con gái học trong ngôi trường do anh tự mở, có cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục không tốt. Tháng 10/2025, cả hai tuyên bố chia tay trong hòa bình, bé gái sẽ do Hải Hà Kim Hỷ chăm sóc.

Ở tuổi 55, có thể nói Lý Á Bằng trắng tay: không sự nghiệp, không vợ con, không còn danh tiếng như xưa. Trong livestream, nam diễn viên từng thừa nhận đã 6 năm anh không có thu nhập. Tổng cộng, các khoản nợ của ngôi sao sinh năm 1971 được ước tính vượt mốc 450 triệu tệ (khoảng 1665 tỷ đồng). Từ năm 2023, nam diễn viên đã bị bị liệt vào danh sách người thất tín, không thể vay tiền, thậm chí không được đi máy bay vì trả nợ không đúng hẹn.

Lý Á Bằng chia tay hai người vợ đều vì giấc mộng kinh doanh mạo hiểm.

Hiện tại, Lý Á Bằng đã lâu không nhận được lời mời đóng phim. Trước đó, khi đang ở trên đỉnh cao danh tiếng, Lý Á Bằng từng khẳng định đóng phim không phải là ước mơ của anh, anh thích kinh doanh hơn. Nhiều năm qua đi, ấn tượng của công chúng về Lý Á Bằng chỉ còn là người đàn ông cả đời đều đưa ra những quyết định sai lầm, không hiểu điểm mạnh của bản thân nằm ở đâu.

Không những vậy, Lý Á Bằng nhiều lần bộc lộ sự yếu đuối, bất lực, thất bại trước công chúng, khiến danh xưng "đại hiệp" không còn phù hợp với anh nữa.