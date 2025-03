Với khán giả quốc tế, nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jang Woo có thể không phải một gương mặt quá nổi tiếng. Thế nhưng tại Hàn, anh lại từng được mệnh danh là “Hoàng tử phim truyền hình cuối tuần” bởi góp mặt trong hàng loạt những phim dài tập cuối tuần ăn khách (thể loại phim này thường không được bán bản quyền cho các nền tảng OTT quốc tế như miniseries). Đặc biệt, một trong số những bộ phim khiến anh trở thành tên tuổi bảo chứng rating phim dài tập cuối tuần tại Hàn phải kể đến My Only One (2019) - tác phẩm từng được Việt Nam mua bản quyền Việt hóa với cái tên Hương Vị Tình Thân.

Nổi đình đám tại quê nhà là vậy nhưng những năm gần đây, Lee Jang Woo lại rơi vào tình cảnh thất nghiệp, hoàn toàn không có cơ hội tái xuất. Nam diễn viên từng bế tắc tới độ thẳng thừng chê bai ngành phim truyền hình Hàn hiện tại cứ như một mớ hỗn độn. Cụ thể nam diễn viên cho biết: "Ngày nay, phim truyền hình là một mớ hỗn độn. Ngay cả các đạo diễn, quay phim cũng đang ngồi chơi. Tôi không biết vốn đầu tư từ thời hoàng kim của truyền hình đã đi đâu. Tôi từng là 'đứa con cưng của những phim truyền hình cuối tuần' nhưng ngày nay, phim truyền hình cuối tuần thậm chí không có tỷ suất người xem".

Việc không được mời đóng phim, suốt gần 1000 ngày không có dự án phim mới khiến Lee Jang Woo quyết định chuyển hướng sang kinh doanh ẩm lực. Anh chia sẻ mình mở một nhà hàng, luộc mì và ninh sườn, dành cả ngày chỉ để thái 100 kg củ cải làm kim chi. Không còn hoạt động nghệ thuật khiến Lee Jang Woo cũng chẳng bận tâm đến việc chăm chút bản thân. Anh thường xuyên gây sốc khi xuất hiện với bộ dạng thừa cân, có lúc còn lên tới gần 100kg. Nhìn những hình ảnh gần đây của mỹ nam họ Lee, khán giả hoàn toàn không còn nhận ra hoàng tử màn ảnh một thời.

Nhan sắc tụt dốc không phanh của Lee Jang Woo

Khán giả hoàn toàn không còn nhận ra mỹ nam một thời khi nhìn hình ảnh này

Hình ảnh cách đây 1 tháng, Lee Jang Woo khoe chuyện đã giảm được 2 cân và vẫn không lấy lại được phong độ nhan sắc

Còn đâu nhan sắc một thời của "hoàng tử phim cuối tuần"?

Lee Jang Woo sinh năm 1986. Năm 2006, anh bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc, ra mắt trong chương trình truyền hình Let's go! Dream team. Ngay trong năm đó, anh bắt đầu sự nghiệp đóng phim khi có cơ hội xuất hiện trong dự án lớn của đài MBC - Days, Time to Love. Tuy nhiên phải tới giai đoạn năm 2010 - 2020, Lee Jang Woo mới thực sự có cơ hội phát triển, dần chạm tới đỉnh cao sự nghiệp thông qua loạt phim hot như Smile Again, Sự Trả Thù Của Jane, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, My Only One, Hội Bạn Cực Phẩm,... Hiện tại, nếu không nhanh chóng lấy lại vóc dáng, phong độ nhan sắc thì có lẽ Lee Jang Woo sẽ chẳng còn duy trì tình trạng thất nghiệp dài hạn và chỉ có thể tham gia một số show giải trí để chia sẻ về ẩm thực và hành trình giảm cân của mình.

Nguồn ảnh: Naver