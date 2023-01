Sử dụng nhiều phương pháp mà trĩ mãi không khỏi, bạn đã thử phương pháp hỗ trợ này chưa?

Tuy không quá nghiêm trọng nhưng căn bệnh này cũng gây nhiều ảnh hưởng bất tiện đến sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống. Vậy bạn nghĩ thế nào về căn bệnh phổ biến này, đã tìm hiểu về nguyên nhân gây ra bệnh chưa. Và điều quan trọng là bạn đã biết cách chữa bệnh trĩ theo cách hoàn toàn mới chưa.



Nguyên nhân gây ra bệnh trĩ

Bệnh trĩ là tình trạng giãn ra của các tĩnh mạch ở hậu môn và trực tràng dưới, cũng tương tự như chứng giãn tĩnh mạch chân. Bệnh trĩ nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ làm tăng tỷ lệ điều trị khỏi nhanh hơn. Còn nếu để bệnh chuyển biến nặng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, làm suy giảm chất lượng cuộc sống và phát sinh một số biến chứng nặng nề. Có những nguyên nhân chính thường gặp là tác nhân gây ra bệnh trĩ, đó là:

- Do thói quen ăn uống: không bổ sung đầy đủ các chất xơ, thường xuyên ăn đồ ăn cay nóng và đồ ăn nhiều dầu mỡ, uống quá ít nước, uống nhiều rượu bia...

- Do thói quen sinh hoạt: lười vận động, ít tập luyện thể dục thể thao và thường ngồi lâu một chỗ nhiều.

- Do tính chất công việc: thường xuyên phải ngồi một chỗ và ít vận động như là nhân viên văn phòng, tái xế xe đường dài, thợ may…

- Bị rối loạn tiêu hóa: những tình trạng rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng táo bón hoặc tiêu chảy diễn ra kéo dài cũng sẽ gây áp lực lên hệ thống tĩnh mạch tại hậu môn. Về lâu dần thì sẽ tạo điều kiện cho búi trĩ hình thành và phát triển.

- Các nguyên nhân khác: như là do di truyền, bị thừa cân béo phì, căng thẳng kéo dài, do ảnh hưởng của giai đoạn sinh lý, do mang thai và sinh con, có sự xuất hiện khối u ở trực tràng hoặc tử cung, quan hệ tình dục bằng đường hậu môn…

Phân biệt trĩ nội và trĩ ngoại

Giúp quản lý bệnh trĩ theo cách hoàn toàn mới



Như đã chia sẻ ở trên thì chúng ta đều thấy bệnh trĩ được sinh ra bởi những tổn thương ở phần tĩnh mạch bên dưới hậu môn. Do đó để cải thiện căn bệnh này cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người bệnh trĩ chính là giúp phục hồi các tổn thương ở tĩnh mạch bên dưới hậu môn, ngăn ngừa sự viêm nhiễm, huyết khối và tăng lượng tĩnh mạch ở búi trĩ. Theo xu hướng hiện nay thì đa phần đều chọn sử dụng các loại dược liệu, vừa an toàn mà cũng đem lại các kết quả vô cùng khả quan, tốt đẹp.

Một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về bệnh trĩ của 3 giáo sư hàng đầu ở Croatia thì có trên 252 người đã sử dụng sản phẩm có chứa hiệp đồng 3 hợp chất gồm: Berberis vulgaris, Cichorium intybus và Hamamelis virginiana. Sau đó kết quả cho thấy đến 94% người bệnh cảm thấy bệnh trĩ của mình được cải thiện, có những trường hợp bị trĩ độ III nhưng cũng chưa cần thiết đến mức phải can thiệp ngoại khoa, đặc biệt là hiệu quả vẫn duy trì từ 6 tháng đến 1 năm. Sản phẩm được đánh giá là an toàn.

(Tham khảo nghiên cứu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3342598/)

Tác động hiệp lực của chiết xuất được đánh giá lâm sàng trên triệu chứng trĩ

Tác động hiệp lực của chiết xuất được đánh giá lâm sàng trên triệu chứng trĩ



Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Hemocyl - là một sản phẩm có sự kết hợp của 3 thành phần được chiết xuất từ vỏ và rễ Hoàng liên gai (Berberis vulgaris), chiết xuất rễ rau diếp xoăn (Cichorium intybus) và chiết xuất lá Phỉ (Hamamelis virginiana). Sản phẩm này được nghiên cứu và bào chế theo công nghệ đặc biệt nhờ đó đã bảo tồn được các hoạt chất đã được đánh giá ở nghiên cứu trên với tính năng, tác dụng giữ nguyên. Do đó, Hemocyl sẽ có tác dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng đau rát, ngứa hậu môn và chảy máu khi đi ngoài do trĩ gây ra.

Hemocyl – giải pháp hoàn toàn mới trong điều trị trĩ

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Hemocyl:

Để có được kết quả điều trị tốt và như mong đợi thì cần phải sử dụng theo các hướng dẫn như sau tuỳ vào đối tượng:

- Với người lần đầu sử dụng: Uống 2 viên mỗi ngày vào buổi sáng, trước khi ăn ít nhất 30 phút trong vòng 14 ngày liên tục.

- Với người đã sử dụng: Uống 2 viên mỗi ngày vào buổi sáng, trước bữa ăn ít nhất 30 phút trong vòng 7 ngày liên tục. Chỉ nên sử dụng khi triệu chứng của bệnh trĩ quay trở lại nhiều hơn và kéo dài liên tục hơn 3 ngày (thường thì ít nhất sau 6 tháng đến 1 năm mới xảy ra tình trạng này)

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm: VPDD Fideschem International Pte Ltd

Nhập khẩu và phần phối bởi: Công ty cổ phần Dược Medpharm

Chi tiết sản phẩm tại https://medpharm.vn/san-pham/hemocyl

Sản phẩm được bán rộng rãi các nhà thuốc trên toàn quốc.

Hemocyl được đánh giá là một trong những giải pháp hiệu quả giúp cải thiện triệu chứng trĩ, sản phẩm đạt kết quả tốt nhất khi kết hợp với việc ăn uống hợp lý và vận động thường xuyên.