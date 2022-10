Sử dụng máy giặt thực ra phức tạp hơn bạn nghĩ, không biết cách là máy hỏng nhanh

Việc giặt bằng máy nhiều người cứ nghĩ là đơn giản vì chỉ cần bỏ quần áo, bột giặt, nước xả vải là xong. Thế nhưng suy nghĩ đó là sai lầm. Tiến sỹ Tang Kok Zuea, Giảng viên cao cấp của Khoa Điện tử thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết việc sử dụng sai cách chính là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới tuổi thọ của máy giặt. Ông nói: "Chỉ cần sử dụng và bảo trì đúng cách thì hầu hết các dòng máy giặt có thể sử dụng tốt tới ít nhất từ 9 đến 10 năm".

Máy giặt cửa trước hay cửa trên sẽ bền hơn?

Mua máy giặt cửa trước hay máy giặt cửa trên vẫn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Với dòng sản phẩm máy giặt cửa trước cần sử dụng trọng lực để tạo thành các vòng quay lộn nhào cho quần áo. Đó là lý do vì sao nó rung nhiều hơn so với dòng máy giặt cửa trên.

Thao tác này dễ dàng gây ra sự mất cân bằng do cấu trúc hỗ trợ của bộ tải phía trước và dẫn đến sự hao mòn nghiêm trọng trên trục động cơ. Bộ giảm chấn được sử dụng tối đa để làm giảm tiếng ồn cho các rung động.

=> Điều này khiến máy giặt cửa trước có xu hướng hỏng nhiều hơn máy giặt cửa trên.

Máy giặt cửa trên thì khác. Trục động cơ của chúng quay quanh một trục thẳng đứng nên chuyển động cân bằng. Và vì không cần lộn quần áo hoặc rung lắc mạnh, các cấu trúc hỗ trợ của chúng không bị ảnh hưởng nhiều.



Loại bột giặt sử dụng cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy

Mua bột giặt hay nước giặt dạng lỏng đều cần suy nghĩ trước khi sử dụng cho máy giặt.

Tiến sĩ Tang cho biết, ngay cả loại bột giặt bạn sử dụng cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy giặt. Ông nói: Nếu bạn thường xuyên sử dụng nhiều bột giặt, lượng dư thừa có thể gây tắc nghẽn lồng giặt, ống thoát nước, đường ống dẫn chất tẩy rửa và bộ lọc xơ vải theo thời gian. Còn nước giặt dạng lỏng sẽ dễ dàng hòa tan hơn trong quá trình giặt.

Nhưng bất kể bạn sử dụng bột giặt hay nước giặt thì điều quan trọng vẫn là vệ sinh đúng cách và theo định kỳ. Bởi sự tích tụ của các mảnh vụn, chẳng hạn như bụi, chất bẩn, cặn chất tẩy rửa sẽ làm giảm tuổi thọ của máy giặt một cách nghiêm trọng.

Nếu gặp sự cố với máy giặt, bạn nên làm gì?

Sự cố số 1: Máy giặt được bật nhưng lồng giặt không quay

Tiến sĩ Tang cho biết, có một số yếu tố sẽ làm xảy ra điều này. Về mặt điện tử, nó có thể là một lỗi trong việc cài đặt thời gian chạy (một lỗi diễn ra trong khi thực hiện một chương trình của máy giặt) khiến hệ thống bị treo.

Bạn có thể thử thực hiện thiết lập lại chu trình giặt. Hãy tắt nguồn điện chính của máy giặt và đợi trong 5 phút để hệ thống khởi động lại. Sau đó bật lại nguồn và chọn chu trình giặt như bình thường.

Nếu máy giặt vẫn không hoạt động, có thể là do mô tơ chính, trục động cơ hoặc dây curoa động cơ bị hỏng hoặc bị bung ra. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải gọi thợ sửa chữa.

Để bảo vệ máy giặt khỏi sự cố này thì điều quan trọng là không được vượt quá khối lượng giặt tối đa cho mỗi chu kỳ. Nếu bạn không sử dụng máy trong một thời gian dài, hãy rút phích cắm khỏi nguồn điện để tránh tình trạng mất điện ảnh hưởng đến máy.

Sự cố thứ 2: Cửa không mở sau khi hoàn thành chu trình giặt

Tiến sĩ Tang cho biết: "Có thể có một số lỗi cảm biến đã khiến cửa trước bị kẹt. Bảng mạch chính, trình điều khiển động cơ và các thành phần điện tử khác có thể bị lỗi. Một lý do khác có thể là do cơ cấu cửa trước bị hỏng do tác động lực quá mức khi đóng".

Bạn có thể thử các cách như với lỗi sự cố số 1. Nếu không thành công hãy gọi điện nhờ tới thợ sửa.

Sự cố 3: Nước không thoát và chức năng vắt không hoạt động

Tiến sĩ Tang cho biết, nếu có thể mở cửa của máy giặt thì bạn nên múc hết nước bên trong trước khi thao tác thêm bất cứ điều gì. Tiếp theo, hãy kiểm tra ống thoát nước (thường nằm ở phía sau máy giặt) để xem nó có bị tắc hay không. Đôi khi, các đồ vật như giấy vụn hoặc tiền xu đang bị mắc kẹt ở đây. Hãy thông nếu có tắc nghẽn.

Ở một số máy giặt, phần bị tắc nghẽn có thể không dễ dàng tìm thấy. Đôi khi, không thể mở cửa máy giặt do có quá nhiều nước bên trong lồng giặt. Trong tình huống này, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ thợ sửa chữa. Điều tương tự cũng xảy ra, nếu sau khi loại bỏ cặn bẩn trong ống thoát nước và máy giặt vẫn không hoạt động.

Bạn có thể ngăn chặn vấn đề này bằng cách định kỳ tháo ống thoát nước cũng như rửa bộ lọc xơ vải, bộ lọc nước đầu vào và khay đựng chất tẩy rửa.

Sự cố 4: Máy giặt ồn và rung nhiều khi sử dụng

Sàn không bằng phẳng có thể là một lý do, đặc biệt nếu bạn mới chuyển đến và không biết về vấn đề này. Tiến sĩ Tang cho biết, sẽ không tốt nếu máy giặt của bạn rung nhiều vì bộ giảm chấn có thể bị mòn sớm hơn.

"Kiểm tra sàn nhà ngay lập tức. Các khu vực kiên cố, tráng xi măng hoặc lát gạch sẽ đủ chắc chắn để hỗ trợ máy giặt trong quá trình hoạt động. Hầu hết các loại máy giặt đều có thể sử dụng các giá đỡ/đế giúp đảm bảo máy giặt được cân bằng đúng cách".

Các lý do khác: Bạn đã giặt quá tải lượng quần áo, quần áo bị vướng vào nhau rồi nghiêng sang 1 bên trong quá trình giặt. Rõ ràng, bạn không nên vượt quá khối lượng giặt tối đa. Hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng nếu không chắc chắn về khối lượng khuyến cáo nên áp dụng.

Để tránh cho quần áo vướng víu, hãy cho quần và áo dài vào túi giặt trước khi cho vào máy giặt. "Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi thực hiện tất cả các bước trên, hãy gọi thợ sửa chữa", tiến sĩ Tang nói.

Sự cố 5: Bên trong máy giặt có mùi

Tiến sĩ Tang cho biết, mùi hôi có thể do sự tích tụ của bụi, chất bẩn và cặn chất tẩy rửa, dẫn đến sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn trong máy giặt. Giải pháp áp dụng chỉ có thể là làm sạch máy giặt.

Dùng các viên tẩy rửa mát giặt để làm sạch lồng giặt cũng như thành của máy. Hoặc bạn có thể sử dụng 1 thìa cà phê, 1 thìa giấm trắng và 1 thìa muối nở thay cho các sản phẩm tẩy rửa máy giặt. Và như đã đề cập trong tình huống thứ ba, bạn cũng cần làm sạch các điểm đầu ra như ống thoát nước, bộ lọc xơ vải, bộ lọc nước đầu vào và khay đựng chất tẩy rửa. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn nên gọi thợ sửa chữa.