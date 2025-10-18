Sao Việt bị vu khống, dọa tạt axít đến mức suýt trầm cảm vừa được minh oan: Tiết lộ 1 câu cho thấy được dạy khéo!

Cách đây hơn 2 năm, ca sĩ, diễn viên "triệu view" Ruby Bảo An trải qua khoảng thời gian căng thẳng vì bị vu khống. Thời điểm đó, gia đình bắt đầu nhận được những tin nhắn chửi bới thậm chí là đe dọa từ một người lạ tên N.T.M.L, cho rằng nữ ca sĩ "Xúc xắc xúc xẻ" là người thứ 3 chen chân vào gia đình mình.

Không chỉ xúc phạm trên mạng xã hội, người này còn nhiều lần dọa tạt a xít và khủng bố tinh thần Bảo An cùng gia đình. Bảo An cho biết, em bị khủng hoảng, gần như bị trầm cảm, lúc nào cả nhà cũng sống trong lo sợ.

Mới đây, TAND quận Phú Nhuận (cũ) tuyên phạt bị cáo N.T.M.L 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội vu khống. Hội đồng xét xử nhận định xuất phát từ việc ghen tuông vô cớ, bị cáo N.T.M.L đã thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm trực tiếp đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của ca sĩ Bảo An.

Được mẹ động viên "cây ngay không sợ chết đứng", khủng hoảng vẫn đặt việc học trên hết

Sau phán quyết của tòa, ca sĩ Bảo An chia sẻ: "Thời gian trước, khi tham gia sự kiện, nhiều lần em được nhiều cô chú, anh chị, bạn bè hỏi về sự việc nhưng em không thể trả lời khi vụ việc chưa được sáng tỏ. Dù vậy, em luôn tin chắc mình sẽ được minh oan vì bản thân không làm gì sai. Mẹ vẫn nói với em: "Cây ngay không sợ chết đứng". Dù vậy, khi nhận được thông tin từ tòa án, em rất xúc động".

Giai đoạn đó, Bảo An đang là học sinh cấp 3. Ở độ tuổi còn non nớt, lại thêm áp lực thi cử, em tưởng như gục ngã. Chính bố mẹ là người bên cạnh, một mặt luôn động viên để em ổn định tinh thần, lấy lại sự vui vẻ, hoạt bát, một mặt nhờ pháp luật "đòi" công bằng cho con. Dù con đường khá dài, mất nhiều thời gian, công sức, nhưng chính sự đồng hành của bố mẹ đã giúp Bảo An vững tin và lấy lại tinh thần tích cực như ngày đầu.

Chị Ái Phương, mẹ Bảo An tiết lộ thời điểm đó, dù hai vợ chồng suy sụp vì thương con nhưng chị vẫn cố giữ tinh thần để cùng con đi đến cùng sự thật. Chị dặn con bỏ qua những lời ra tiếng vào để tập trung việc học.

Mẹ sao nhí cho biết, gia đình cảm thấy yên tâm vì dù trải nghiệm môi trường nghệ thuật từ sớm nhưng Bảo An vẫn tự giác trong việc học. Con yêu thích việc đọc sách từ nhỏ, thường xuyên dùng tiền tiết kiệm của mình để mua sách. Bảo An cũng có chính kiến riêng, gia đình chỉ định hướng và hướng dẫn chứ không áp đặt con, từ chuyện học hành đến những lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Gặp vấn đề lớn nhưng suốt những năm cấp 3, nữ sinh luôn có thành tích học tập tốt. Bảo An là một trong hai học sinh của trường giành được học bổng 100% Tú tài Mỹ. Bảo An hiện đã là sinh viên năm 2 trường Đại học Ngoại thương. Cô học ngành Quản trị kinh doanh - liên kết với trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge của Đại học Woosong (Hàn Quốc).

Gia đình thống nhất chỉ nhận các công việc, sự kiện ngắn ngày để đảm bảo ưu tiên hàng đầu vẫn là việc học. Ngoài giờ học chính, Bảo An còn tham gia các lớp bổ sung và tích cực trau dồi thêm ngoại ngữ mới là tiếng Trung.

Ở tuổi trưởng thành, Bảo An không chỉ thay đổi hơn trong cách ăn mặc, giao tiếp mà còn dấn thân mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực để khám phá giới hạn của bản thân. Từ hát, làm MC cho HTV cho đến đóng phim điện ảnh, truyền hình, tự sáng tác, quay MV.

Trong thời gian gần đây, Bảo An ra mắt loạt MV tự sáng tác, khai thác chủ đề tình cảm học trò trong sáng như "Thanh xuân có bạn", "Tình đầu" và mới nhất là "Tạm biệt nhau khi mùa hè" đóng cùng bạn diễn Thế Duy nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả. Nữ sinh mong muốn được "khán giả nhìn nhận" là một nghệ sĩ đa năng.