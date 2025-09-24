Streamer Nắng yêu kiều khi thử váy cưới, dân tình xuýt xoa: "Thắng đời 10-0 vì cưới đúng người!"

Nếu thường xuyên lướt mạng xã hội, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những vlog của cô nàng Streamer Nắng (tên thật Đàm Thanh Huyền). Với sự lạc quan, Huyền đã kể lại hành trình đón nhận và kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Ít ai ngờ rằng, cô đã hai lần đối mặt với ung thư, phải mất đi một chân, nhưng giờ đây Huyền vẫn mạnh mẽ trở lại, rạng rỡ và trở thành nguồn cảm hứng sống cho rất nhiều người. Sau khi vượt qua cơn bạo bệnh, giờ đây, Nắng đã đón nhận niềm hạnh phúc bên bạn trai tên Hải. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn và sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025.

Nắng xinh đẹp, yêu kiều khi thử váy cưới.

Mới đây, Nắng đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh cô đi thử váy cưới bên chồng sắp cưới. Cô nàng streamer đã thử 4 mẫu váy cưới và 2 mẫu váy đi bàn. Nhìn Nắng tỏa sáng với vẻ đẹp yêu kiều, tinh khôi khi khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, nhiều người bất ngờ và thốt lên vì cô bạn quá xinh đẹp. Không những thế, điều tuyệt vời hơn là Nắng đã gặp và yêu đúng người.

Dân mạng bình luận: " Đẹp quá Nắng ơi! Thắng đời 10-0 vì cưới đúng người !"

Một người dùng viết: " Quá là xinh. Chồng chị xỉu chưa chứ em xỉu rồi á ".

Nắng đáp lời: " Chồng cười ngờ nghệch không biết là khen hay chê ".

Nắng được khen xinh đẹp như nữ chính trong tiểu thuyết.

Nắng và Hải quen nhau lần đầu vào năm 2017 khi cả hai cùng làm việc tại một công ty game ở Hà Nội. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Hải đã cảm mến Nắng nhưng ngần ngại không dám tiến tới vì mặc cảm thu nhập thấp.

Sau khi rời công ty, anh vẫn tìm cách giữ liên lạc, mời Nắng hợp tác thiết kế và kiên trì bày tỏ tình cảm tới 9 lần trong vòng một năm, song đều bị từ chối. Nắng chia sẻ, lúc ấy cô có phần cảm động nhưng chưa thực sự rung động vì cảm thấy Hải không phải mẫu người mình tìm kiếm.

Hải luôn ở bên Nắng dù cô mắc bệnh ung thư lần 2.

Đến năm 2023, khi Nắng nhận tin dữ mắc ung thư phổi (sau lần chiến đấu với ung thư xương từ năm 11 tuổi), Hải vẫn ở bên, không rời nửa bước. Anh không bắt cô phải mạnh mẽ hay lạc quan, chỉ lặng lẽ chăm sóc, tìm hiểu về bệnh tình, rồi đưa cô đi dạo sau mỗi lần điều trị.

" Anh ý bảo là sau này em khỏe lại em yêu người khác cũng được, giờ cứ để anh ở bên cạnh chăm sóc em đi. Trời, nghe có thương không? Rồi anh ấy cứ giúp đỡ mình. Làm mọi thứ cho mình vui. Dần dần thì mình có tình cảm lúc nào mình cũng không biết luôn. Cũng chẳng có lần tỏ tình thứ 10, tự 2 người ngầm hiểu là người yêu của nhau ", cô bạn chia sẻ về hành trình H. tán tỉnh và cả hai trở thành người yêu của nhau.

Nắng được cầu hôn vào tháng 5/2025.

Trước khi chính thức cầu hôn, Hải đã tâm sự với bố mẹ từ cuối năm 2023 để gia đình có thời gian chuẩn bị. “ Ban đầu, bố mẹ khá bất ngờ và chưa thể chấp nhận ngay, nhưng thấy Hải kiên định nên ông bà muốn gặp tôi để hiểu rõ hơn ”, Nắng kể lại. Sau buổi gặp gỡ, bố mẹ bạn trai dần mở lòng, dành cho cô nhiều tình cảm. Dù vẫn còn đôi chút lo lắng, nhưng gia đình Hải khẳng định tin tưởng lựa chọn của con trai và hứa sẽ coi Nắng như con gái trong nhà.

Với nữ streamer, sự đón nhận từ gia đình chồng tương lai là món quà vô giá. Cô còn bày tỏ: “Được gia đình chồng yêu thương còn hạnh phúc gấp mười lần so với chỉ có một người chồng tốt”.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng.

Nắng chia sẻ rằng cô đã được xuất viện sau một thời gian điều trị ung thư phổi. Trong lần tái khám gần đây, cô nhận tin vui khi sức khỏe ổn định và kết quả tích cực. Hiện tại, nữ streamer nỗ lực duy trì thể trạng tốt để người thân có thể an lòng.

Cô và bạn trai cũng dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Trải qua nhiều biến cố, điều Nắng mong mỏi nhất bây giờ chỉ là một cuộc sống bình yên, có sức khỏe, được yêu thương và cùng nhau đồng hành mỗi ngày.











