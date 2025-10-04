Sau hai đêm diễn bùng nổ tại Hà Nội hồi tháng 5/2025, SOOBIN cùng SpaceSpeakers Label (SS Label) chính thức công bố concert thứ ba – “SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL” – sẽ diễn ra duy nhất vào ngày 29/11/2025 tại The Global City, TP.HCM, hứa hẹn là dấu chấm hoàn hảo khép lại hành trình đáng nhớ của chuỗi concert lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Chỉ trong 12 phút mở bán, toàn bộ vé đêm đầu tiên của “ALL-ROUNDER” tại Hà Nội đã được bán hết sạch, buộc ekip phải bổ sung thêm đêm thứ hai và tiếp tục “cháy vé”. Hai đêm diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc solo có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất Vpop năm 2025.

Trên sân khấu, SOOBIN thể hiện trọn vẹn tinh thần “all-rounder” – nghệ sĩ toàn năng – khi hát live 100%, tự chơi nhiều nhạc cụ, thể hiện vũ đạo, biến hóa linh hoạt qua nhiều thể loại âm nhạc từ R&B, pop đến truyền thống Việt Nam. Hiệu ứng sân khấu, công nghệ trình chiếu và âm thanh được đầu tư ở mức “đỉnh nóc”, đưa “ALL-ROUNDER” trở thành chuẩn mực mới cho concert solo của nghệ sĩ Việt.

Sau hai đêm diễn, SOOBIN xúc động chia sẻ: “Đó là trái ngọt sau 14 năm làm nghề, là giấc mơ được nhìn thấy hàng nghìn người cùng hát, cùng khóc, cùng vui với âm nhạc của mình. Tôi biết ơn ekip, khán giả và tất cả những ai đã đồng hành, để giấc mơ này thành hiện thực”.

Tiếp nối chuỗi thành công, “SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL” sẽ là đêm diễn ngoài trời quy mô lớn, được tổ chức tại The Global City, TP.HCM, với nhiều bất ngờ dành cho người hâm mộ.

Ekip xác nhận chương trình sẽ có những thay đổi trong cấu trúc âm nhạc, tiết mục và dàn khách mời đặc biệt – tất cả nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ so với hai đêm diễn tại Hà Nội. Vé concert sẽ được mở bán sớm lúc 11h ngày 13/10/2025, và mở bán chính thức vào 11h ngày 17/10/2025.

Đảm nhiệm vai trò đạo diễn sân khấu tiếp tục là Đinh Hà Uyên Thư, còn SlimV giữ vị trí giám đốc âm nhạc – bộ đôi “phù thủy concert” từng góp phần tạo nên thành công vang dội cho hai đêm diễn đầu tiên. Họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cộng sự quen thuộc như đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương và đạo diễn ánh sáng Long Kenji, tạo nên một “show khủng” khép lại năm 2025 đầy rực rỡ.

Ngoài ra, đầu tháng 11, SOOBIN sẽ tổ chức họp báo ra mắt MV mới cùng chuỗi hoạt động giao lưu, gặp gỡ truyền thông trước thềm concert, như một bước khởi động cho đêm diễn đặc biệt tại TP.HCM.

Từ danh hiệu Á quân “Ngôi Sao Việt 2014” đến ngôi vị “Anh Tài Toàn Năng” của “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024”, SOOBIN đã đi qua hành trình dài để khẳng định bản lĩnh và sức sáng tạo của một nghệ sĩ thế hệ mới.

Anh nổi tiếng với loạt hit “Phía Sau Một Cô Gái”, “Đi Để Trở Về”, “Anh Đã Quen Với Cô Đơn”, “Giá Như”, “Trò Chơi”, “Blackjack”… và đặc biệt gây tiếng vang với album “Bật Nó Lên” cùng nhiều bản phối thể nghiệm mang màu sắc R&B đương đại. Năm 2024, SOOBIN trở thành cái tên phủ sóng khắp các nền tảng âm nhạc khi liên tiếp đạt 20 giải thưởng lớn, bao gồm 2 Mai Vàng, 5 WeChoice Awards, 2 Làn Sóng Xanh, 3 Cống Hiến,… – con số kỷ lục với một nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Không chỉ là ca sĩ, SOOBIN còn là nhạc sĩ, producer và người truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ mới. Anh được công chúng yêu mến nhờ tư duy âm nhạc văn minh, tinh tế và thái độ làm nghề nghiêm túc. Với “SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL”, nam ca sĩ kỳ vọng mang đến một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp, nơi khán giả có thể nhìn thấy trọn vẹn chân dung một nghệ sĩ đã và đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất trong sự nghiệp.