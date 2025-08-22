Đại nhạc hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Soobin, Hòa Minzy cùng dàn sao quốc tế khiến fan “sốt rần rần”

Ngày 23/8 tới, siêu nhạc hội “Moments of Wonder” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đây là đại nhạc hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, nằm trong chuỗi hoạt động đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời khẳng định vị thế Việt Nam là điểm đến lễ hội – giải trí hàng đầu khu vực.

Không chỉ là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, “Moments of Wonder” còn mang thông điệp tôn vinh tinh thần dân tộc hùng cường, khát vọng vươn xa và kết nối cộng đồng qua âm nhạc.

Line-up quốc tế: DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN

Đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính là DJ Snake – “ông hoàng tạo hit” người Pháp gốc Algeria với loạt bản hit toàn cầu như Turn Down for What, Lean On, Taki Taki. Anh nổi tiếng với phong cách biểu diễn bùng nổ, kết hợp trap, dubstep và electronic hiện đại.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, J Balvin – “ông hoàng Reggaeton” từng giành 5 Latin GRAMMY®, 6 lần được đề cử GRAMMY® và nằm trong top 10 nghệ sĩ được stream nhiều nhất thế giới – sẽ đem đến không khí rực lửa của âm nhạc Latin. Tháng 7/2025, anh vừa phá kỷ lục với ca khúc Rio, đánh dấu lần thứ 38 đứng đầu Billboard Latin Airplay.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, The Kid LAROI (Úc) gây tiếng vang toàn cầu với bản hit Stay cùng Justin Bieber, từng thống trị Billboard Hot 100 trong nhiều tuần. Với cá tính âm nhạc mạnh mẽ, The Kid LAROI hứa hẹn “đốt cháy” sân khấu.

Trong khi đó, DPR IAN – ngôi sao đến từ châu Á – sẽ mang đến màu sắc âm nhạc khác biệt, pha trộn rock, jazz, techno và alternative. Ngoại hình cuốn hút cùng phong cách trình diễn đầy mê hoặc của anh chắc chắn sẽ khiến khán giả bùng nổ cảm xúc.

Nghệ sĩ Việt: Soobin, Hòa Minzy, Trọng Hiếu, tlinh

Đại diện Vpop là những gương mặt nổi bật đang được yêu thích nhất hiện nay. Soobin sẽ xuất hiện với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, còn Hòa Minzy tiếp tục khẳng định giọng hát nội lực và tình yêu dành cho âm nhạc dân tộc.

Đặc biệt, Trọng Hiếu – chủ nhân bản hit Kho báu đang “gây bão” mạng xã hội – và tlinh, nữ rapper cá tính với loạt hit đình đám (Nữ siêu anh hùng, Nếu lúc đó, Ghệ iu dấu của em ơi) cũng góp mặt.

tlinh đồng thời là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia Wonder Sound Lab – “phòng thí nghiệm” âm nhạc độc đáo của 8Wonder, nơi mở ra cơ hội hợp tác quốc tế lần đầu tiên trong lịch sử nhạc Việt.

Không dừng ở một đại nhạc hội, “Moments of Wonder” còn mang đến các hoạt động cộng đồng độc đáo như cuộc thi Your Moment of Wonder – tìm kiếm và tôn vinh những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc ngay trên sân khấu, hay Wonder Sound Lab – “phòng thu mở” cho khán giả tự do sáng tạo âm nhạc từ những âm thanh quen thuộc.

Vượt khỏi khuôn khổ sự kiện kỷ niệm, “Moments of Wonder” được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa mới, góp phần đưa âm nhạc Việt hòa mình vào dòng chảy toàn cầu.