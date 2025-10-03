Lộ thông tin riêng tư của SOOBIN

SOOBIN hiện là một trong những giọng ca nổi bật của Vpop, sở hữu hàng loạt hit như Phía Sau Một Cô Gái, Đi Để Trở Về, Nếu Ngày Ấy... Giọng ca sinh năm 1992 được yêu mến vì quá trình hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và không ồn ào.

Mới đây, ca sĩ SOOBIN đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh lịch sử cuộc gọi đến dày đặc, kèm dòng trạng thái đầy bức xúc. Nam ca sĩ cho biết anh đang bị spam điện thoại liên tục từ sáng đến khuya, khiến cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong hình ảnh được nam ca sĩ 9x chia sẻ, hàng chục số điện thoại lạ với nhiều đầu số khác nhau liên tục gọi đến chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. SOOBIN bất lực cho hay: "Dạo gần đây tôi bị spam liên tục mấy cái số điện thoại kiểu này. Từ sáng tới khuya, vô cùng bực mình. Block cũng không hết, giờ tôi phải làm sao".

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm vì tình trạng bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác vốn không còn xa lạ. Đặc biệt, với người nổi tiếng như SOOBIN, số điện thoại cá nhân có thể bị lộ, dẫn đến việc bị spam, quấy rối thường xuyên hơn. Việc anh phải lên tiếng cầu cứu vì bị quấy rối điện thoại cho thấy tình trạng spam cuộc gọi ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nghệ sĩ.

Giọng ca sinh năm 1992 cho biết đã chủ động chặn số nhưng tình trạng này vẫn xảy ra

Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp của SOOBIN khi anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Tại đây, nam ca sĩ xuất sắc giành danh hiệu “Anh tài toàn năng” và góp mặt trong top 17 gương mặt nổi bật nhất. Nhờ hiệu ứng mạnh mẽ từ chương trình, SOOBIN còn liên tiếp gặt hái thành tích khi mang về tới 20 chiếc cúp danh giá tại các lễ trao giải âm nhạc và nghệ thuật uy tín.

Anh là chủ nhân của nhiều bản hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Xin đừng lặng im...

SOOBIN được xem là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo và bền vững bậc nhất Vbiz

Năm 2014, SOOBIN giành ngôi Á quân tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Ngôi Sao Việt - sân chơi kết hợp phong cách Việt - Hàn. Đến năm 2016, anh thực sự tỏa sáng và khẳng định tên tuổi nhờ màn trình diễn ấn tượng tại The Remix. Hiện tại, SOOBIN được xem là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo và bền vững bậc nhất Vbiz.