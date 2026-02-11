MC Địa ngục độc thân mùa 5 buộc phải xin lỗi sau bình luận gây tranh cãi về Mina Sue Choi

Ảnh: Netflix

Khi lời nhận xét thẳng thắn trở thành áp lực tâm lý

Vốn nổi tiếng là chương trình hẹn hò thực tế có cách bình luận trực diện, Single's Inferno (Địa ngục độc thân) luôn xây dựng hình ảnh ban giám khảo thẳng thắn, nói thay tiếng lòng của khán giả. Tuy nhiên, ở mùa thứ năm, ranh giới giữa "nhận xét chuyên môn" và "phán xét cá nhân" đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong tập 8, khi Mina Sue Choi liên tục do dự giữa các thí sinh nam và không đưa ra lựa chọn rõ ràng, ban giám khảo đã có một cuộc tranh luận gay gắt trên sóng. Những từ ngữ như "thiếu quyết đoán", "tham lam tình cảm" hay nghi vấn về việc cô đang sử dụng "chiến thuật tâm lý" để giữ sự chú ý từ nhiều người đã được đưa ra công khai. Cao trào của phân đoạn này là khoảnh khắc Hong Jin Kyung lớn tiếng nói "Đủ rồi!" khi Mina Sue Choi tiếp tục lưỡng lự, khiến không khí trường quay trở nên căng thẳng.

Mina Sue Choi là một trong những thí sinh gây nhiều tranh cãi trong mùa giải năm nay (Ảnh: Netflix)

Theo tiết lộ từ chính các MC, đội ngũ sản xuất của Netflix đã phải nhanh chóng can thiệp sau đó. Ban giám khảo được mời vào phòng nghỉ để nhắc nhở về cách sử dụng ngôn từ, đặc biệt trong bối cảnh Mina Sue Choi là một thí sinh còn trẻ và chịu áp lực lớn từ dư luận. Nhiều khán giả cho rằng những lời bình luận này, dù phản ánh cảm xúc thật của người xem, vẫn mang tính áp đặt và dễ gây tổn thương.

Các MC như Kyuhyun, Hanhae, Lee Da Hee và DEX sau đó đã thừa nhận rằng họ cũng cảm thấy "đi quá xa" trong một số khoảnh khắc. DEX thẳng thắn chia sẻ rằng, ngay cả người dẫn chương trình cũng có giới hạn, và việc giữ được sự cân bằng giữa giải trí và tôn trọng thí sinh là điều không hề dễ dàng.

Single's Inferno mùa 5 đạt được thành tích cao nhất trong lịch sử công chiếu của series này. Chương trình đã lọt vào top 3 TV show toàn cầu và top 2 chương trình không nói tiếng Anh trên Netflix (Ảnh: Netflix)

Mina Sue Choi - gương mặt nổi bật của mùa 5

Song song với tranh cãi từ phía ban giám khảo, hành vi của Mina Sue Choi trong các buổi hẹn hò cũng khiến khán giả không ngừng bàn luận. Trong buổi hẹn tại Paradise cùng Song Seung Il, cô liên tục thay đổi cảm xúc, lúc khẳng định mình thích Seung Il, lúc lại nhắc đến những thí sinh khác như thể họ vẫn là "lựa chọn yêu thích". Sự thiếu nhất quán này khiến các MC cho rằng cô đang cố gắng giữ chân bất kỳ người đàn ông nào thể hiện sự quan tâm đến mình.

Đỉnh điểm là khi Seung Il thẳng thắn bày tỏ sự mệt mỏi và nói với Mina Sue Choi rằng: "Cứ làm những gì em muốn, vì đằng nào em cũng làm thế". Câu nói này được nhiều giám khảo đánh giá là đã nói hộ suy nghĩ của họ lẫn khán giả. Hong Jin Kyung và DEX thừa nhận cảm giác "nhẹ nhõm" khi chính thí sinh lên tiếng, thay vì để MC tiếp tục đưa ra những bình luận có thể gây tranh cãi.

Sức hút mà Mina Sue Choi mang đến cho chương trình là không thể phủ nhận (Ảnh: Netflix)

Tuy nhiên, bầu không khí chương trình nhanh chóng thay đổi khi Mina Sue Choi bật khóc ngoài trường quay. Cô chia sẻ rằng những nhận xét trực diện từ thí sinh Min Gee, đặc biệt là câu nói "bạn không hiểu rõ bản thân mình", đã khiến cô cảm thấy bị thiếu tôn trọng và tổn thương sâu sắc. Khoảnh khắc này buộc ban giám khảo phải dừng lại, xem xét lại toàn bộ cách họ đã nhìn nhận Mina Sue Choi từ đầu chương trình.

Các giám khảo đã gửi lời xin lỗi, thừa nhận rằng họ đã đánh giá tính cách và động cơ của Mina Sue quá nặng nề, như thể họ hiểu rõ con người cô ngoài đời thực. Ở những tập sau, giọng điệu bình luận được điều chỉnh rõ rệt, nhẹ nhàng hơn và tập trung nhiều hơn vào diễn biến sự việc thay vì quy kết tính cách.

Dù gây tranh cãi, Mina Sue Choi vẫn nổi lên như một trong những nhân vật đáng chú ý nhất mùa này. Với phát ngôn thẳng thắn, thái độ không khoan nhượng và những mối quan hệ phức tạp, cô nhanh chóng bị gắn mác "phản diện" của Single's Inferno 5.

Nhan sắc ngọt ngào của Mina Sue Choi (Ảnh: Koreaboo)

Bên cạnh những tranh cãi trên sóng truyền hình, Mina Sue Choi còn được biết đến với hành trình nỗ lực và truyền cảm hứng trong lĩnh vực sắc đẹp. Cô từng giảm 15kg để tham gia và đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021. Năm 2022, cô tiếp tục tạo dấu ấn khi trở thành đại diện Hàn Quốc đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất.