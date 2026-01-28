Lộ ảnh hẹn hò của Soobin

Vào ngày 27/1, tin đồn hẹn hò giữa Soobin (TXT) và Yoojun (BAE173) đã hot trở lại với netizen Hàn Quốc. "Bằng chứng hẹn hò" của 2 nam idol đã xuất hiện từ tháng 10/2025, tuy nhiên đến nay bài đăng này mới viral, thu hút 5,5 triệu lượt đọc trên mạng xã hội X.

Theo đó, chủ nhân bài đăng hé lộ ảnh Soobin - Yoojun cùng đi du lịch Đài Loan (Trung Quốc) và Gyeongju (Hàn Quốc). Trong những chuyến đi này, có vẻ như họ đã ngủ chung giường. Soobin màn bắn pháo hoa đêm giao thừa là "lãng mạn", Yoojun đăng tải hình ảnh pháo hoa vào ngày Valentine. Ngoài ra, họ còn có phụ kiện đôi và "lovestagram", check-in cùng chỗ giống nhiều cặp đôi khác.

Soobin - Yoojun được bắt gặp đi du lịch cùng nhau. Clip: X

Cặp đôi cũng được nhìn thấy đi chơi công viên Lotte World ở Hàn Quốc. Ảnh: Instagram

Bằng chứng cho thấy họ ngủ chung giường. Ảnh: Instagram

Soobin gọi pháo hoa là "lãng mạn", Yoojun đăng ảnh pháo hoa đúng ngày Valentine. Ảnh: Instagram

Bên dưới bài đăng, đã có rất nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng những bằng chứng hẹn hò mang tính "ảo tưởng" Soobin và Yoojun chỉ là bạn thân, thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Nhưng cũng có những ý kiến tin rằng 2 nam idol hẹn hò, đồng thời có những ý kiến trái ngược nhau về chuyện công khai xu hướng tính dục và hẹn hò đồng giới ở Kpop.

Đến nay, công khai xu hướng tính dục và hẹn hò đồng giới vẫn là chủ đề khá nhạy cảm ở Kpop. Rất hiếm người nổi tiếng tại Hàn Quốc công khai về xu hướng tính dục của mình. Ngôi sao đầu tiên công khai xu hướng tính dục tại Kbiz chính là Hong Seok Chun. Anh công khai từ năm 2000 và đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Tuy nhiên theo thời gian, công chúng đã dần cởi mở hơn với Hong Seok Chun. Ngày nay, anh là nghệ sĩ truyền hình được nhiều khán giả yêu mến. Ngoài ra, cũng mới chỉ có ít idol công khai xu hướng tính dục như nam ca sĩ solo Holland, Jiae (cựu thành viên nhóm Wassup), Bain (JUST B), Lara - Megan (KATSEYE)...

Giữa Soobin và Yoojun có cả tấn "lovestagram". Ảnh: Instagram

Họ cũng sử dụng vòng tay đôi. Ảnh: Instagram

Soobin sinh năm 2000, là trưởng nhóm của nhóm nhạc nam TXT trực thuộc BigHit Music (HYBE Labels). Sở hữu ngoại hình sáng, thân hình cao ráo cùng khí chất “bạn trai quốc dân”, Soobin nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến trong cộng đồng Kpop. Ra mắt năm 2019 cùng TXT, anh ghi dấu ấn với giọng hát ấm áp, khả năng trình diễn ổn định và vai trò thủ lĩnh điềm tĩnh, trách nhiệm. TXT liên tục gặt hái thành công với các album như The Dream Chapter, minisode, The Chaos Chapter, The Name Chapter, khẳng định vị thế nhóm nhạc Gen 4 hàng đầu. Ngoài âm nhạc, Soobin còn được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai trò MC của Music Bank, cho thấy hình ảnh idol đa năng, chuyên nghiệp và ngày càng trưởng thành.

Yoojun sinh năm 2000, có tên đầy đủ là Jung Gun. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam BAE173 thuộc công ty PocketDol Studio. Yoojun từng được chú ý khi tham gia các chương trình sống còn như Peak Time, Starlight Boys nhờ ngoại hình sáng, nụ cười thân thiện và phong thái sân khấu trẻ trung. Tuy nhiên trái ngược với thành công bùng nổ của Soobin, Yoojun cùng BAE173 vẫn đang chật vật trên hành trình khẳng định tên tuổi ở Kpop.

Soobin là gương mặt nổi bật của TXT. Ảnh: News1

Yoojun vẫn còn khá chật vật trong sự nghiệp. Ảnh: Instagram

