Soobin bất ngờ khoe con trai đầu lòng, visual bé lập tức gây bão

Chiều 25/5, tờ Starnews cho hay, loạt ảnh về con trai đầu lòng của nữ người mẫu Hàn Quốc Soobin vừa trở thành chủ đề nóng gây sốt trên các diễn đàn trực tuyến ở xứ sở kim chi. Trên trang cá nhân, ông xã của Soobin - nam tài tử Yoon Park (phim Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết) mới đây cũng đã chia sẻ chùm ảnh đẹp về quý tử và nhận về lượt tương tác khủng chỉ sau thời gian ngắn.

Trong loạt ảnh gây sốt, Yoon Park bế con trai ra ngoài chơi, trên nét mặt anh hiện rõ niềm hạnh phúc tràn trề khi đang tận hưởng những giây phút ấm áp bên quý tử 4 tháng tuổi. Cậu bé đội chiếc mũ bảo hiểm hiệu chỉnh dáng đầu, khiến khán giả không khỏi xuýt xoa, “tan chảy” trước vẻ kháu khỉnh, đáng yêu khó cưỡng. Chỉ qua vài bức ảnh, nhóc tỳ nhà Soobin đã chiếm trọn trái tim netizen nhờ đôi má bánh bao phúng phính cùng vẻ dễ thương đến “lụi tim”. Khoảnh khắc cậu nhóc ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay bố khiến khán giả bất giác mỉm cười vì quá đỗi đáng yêu.

Loạt ảnh về con trai đầu lòng của nữ người mẫu Soobin hiện đang được netizen xứ Hàn truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Netizen khắp nơi đã không khỏi xuýt xoa trước vẻ bụ bẫm đáng yêu của cậu nhóc 4 tháng tuổi. Ảnh: IGNV

Khoảnh khắc cậu bé nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của bố đã trở nên viral, nhận bão like vì quá đỗi ngọt ngào. Ảnh: IGNV

Ông xã của Soobin cũng nhận được “cơn mưa” lời khen từ netizen vì không chỉ điển trai mà còn chăm con khéo. Ảnh: IGNV

Nữ người mẫu Soobin hạ sinh con trai đầu lòng hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: IGNV

Nữ người mẫu Soobin và tài tử Yoon Park đã tổ chức hôn lễ chính thức tại Seoul hồi tháng 9/2023. Trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân cùng dàn sao đình đám Kbiz gồm nam diễn viên Kwak Dong Yeon, nam ca sĩ đình đám John Park, nhóm 2AM,... cặp đôi trai xinh gái đẹp đã có được khoảnh khắc thề nguyện đầy ý nghĩa, trao nụ hôn đính ước đẹp như phim.

Tâm điểm của đám cưới chính là diện mạo của cô dâu Soobin. Trước ống kính, Soobin toả sáng, toát lên phong thái sang chảnh trong bộ đầm cưới của 9900 USD (238,4 triệu đồng) của NTK Danielle Frankel. Cô dâu với vẻ đẹp sắc sảo cùng thân hình chuẩn siêu mẫu và chú rể bảnh bao cao 180cm với ngoại hình không kém gì người mẫu góp phần biến đám cưới thành sàn diễn thời trang. Visual của 2 vợ chồng trong bộ ảnh cưới lung linh cho đến hôn lễ đều nhận được lời khen “có cánh” từ khán giả. Tới tháng 1 năm nay, cặp đôi vỡ òa chào đón con trai đầu lòng ra đời sau hơn 2 năm làm đám cưới.

Đám cưới cổ tích của Soobin và tài tử Yoon Park từng gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Naver

Bộ ảnh cưới của Soobin và ông xã cũng được ví von là đẹp tựa hình tạp chí. Ảnh: Nate

Nữ người mẫu xinh đẹp Soobin có tên đầy đủ là Kim Soobin. Cô sinh năm 1993, kém ông xã 6 tuổi, tốt nghiệp từ trường trung học phổ thông Hyoja. Trong suốt sự nghiệp, Soobin từng làm người mẫu cho khá nhiều nhãn hàng và tạp chí thời trang danh tiếng.

Trong khi đó, Yoon Park sinh năm 1987, bắt đầu bước chân vào ngành giải trí với vai trò tay trống của ban nhạc Can’t Play Well và giành giải đồng tại cuộc thi MBC Campus Song Festival. Anh từng đầu quân cho cả 2 “ông lớn” là SM Entertainment và JYP Entertainment. Yoon Park tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như What Happens to My Family, Flower of Queen, Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết...