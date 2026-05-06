Tình cảnh của Soobin trước khi nổi tiếng: Hết bị đánh đến bị tẩy chay cô lập

Chiều 5/5, tờ Osen đưa tin, Soobin (nhóm TXT) vừa làm khách mời ở talk show được phát sóng trên kênh YouTube của MC kiêm diễn viên hài đình đám Shin Dong Yup. Tại đây, Soobin khiến cộng đồng mạng không khỏi dậy sóng khi bất ngờ tiết lộ chuyện anh bị tẩy chay, cô lập hồi còn học cấp 3.

Trước ống kính, mỹ nam TXT cho biết mình bị các bạn trong trường ghét bỏ chỉ vì có cái mác làm thực tập sinh ở “ông lớn” Big Hit (tiền thân của HYBE): “Hồi học cấp 3, việc em làm thực tập sinh được mọi người trong trường đồn đại rất nhiều. Cho nên, rất đông bạn học đã ghé qua vào giờ nghỉ để nhìn em. Khi đó, em hay thấy mệt mỏi và buồn ngủ nên thường gục đầu xuống bàn. Và rồi em nghe thấy mọi người nói về mình đại loại như ‘Cậu ta cố tình diễn như vậy vì là thực tập sinh và không muốn lộ mặt ra’ và họ còn bảo em là người thô lỗ, kiêu căng. Hồi đó, em mới là người bị cô lập chứ bản thân em không hề muốn xa cách với các bạn học. Em thường được tan học sớm vì là thực tập sinh, nên có lẽ nhiều bạn học thấy vậy nên mới sinh lòng ghen tị. Giờ nghĩ lại thì em cảm thấy hơi buồn. Có những lúc em chuẩn bị tan học thì các bạn học đã đóng cửa lại để chặn lối đi của em. Kể cả khi bị chặn cửa thì em cũng chỉ nói ‘Hãy tránh ra’ rồi cứ thế bước ra ngoài để đi về thôi”.

Soobin hé lộ về thời học sinh kém hạnh phúc trong 1 talk show mới đây. Ảnh: Naver

Chặng đường làm thực tập sinh trước khi ra mắt của Soobin đã trải qua nhiều chông gai. Trong 1 buổi livestream hồi tháng 8 năm ngoái, Soobin lần đầu tiết lộ chuyện anh và thành viên cùng nhóm Taehyun bị đánh đập khi còn làm thực tập sinh. Được biết, đây là hình phạt khi họ không nhảy tốt.

Còn nhớ hồi mới vào công ty Big Hit (tiền thân của HYBE) được 2 tuần, các thực tập sinh đã được yêu cầu nhảy ca khúc Mansae của SEVENTEEN. Ngay trên sóng livestream, Taehyun thú nhận rằng lúc đó anh cảm thấy vô cùng sợ hãi vì phần nhảy này. Soobin liền kể tiếp: “Đúng vậy, Taehyun nói không sai đâu, tập bài này rất đáng sợ. Khi đó bọn mình mới tập nhảy được 1-2 tuần, còn rất nhỏ, chỉ là học sinh lớp 8 và lớp 10, đến dang tay còn chưa thẳng nổi. Vũ đạo SEVENTEEN thì cực kỳ khó mà bọn mình bất ngờ bị bắt nhảy. Giáo viên không dạy, chỉ bảo tự xem video, thế là chúng mình phải chỉnh xuống tốc độ 0,5 để học. Động tác quá khó, rõ ràng khi ấy không thể nhảy tốt được”.

Taehyun liền thở dài: “Nhưng nhờ có các anh ở đó mà em bị đánh ít hơn chút”. Soobin buồn bã gật đầu, đồng thời lần đầu tiết lộ chuyện bị đánh vì nhảy chưa tốt vào thời điểm đó: “Ừ, cuối cùng thì Taehyun cũng nói ra rồi. Đúng là lúc đó bọn mình bị đánh. Dù nhảy tệ nhưng có người khác tệ hơn, nên 2 đứa bị đánh nhẹ hơn 1 chút”.

Soobin cho biết anh đã bị đánh thời còn làm thực tập sinh ở HYBE. Ảnh: Nate

Lời thú nhận đau lòng của 2 thành viên TXT về những ngày tháng thực tập kinh hoàng khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ. Trên mạng xã hội khi ấy, HYBE Labels nhận về “mưa gạch đá” vì cách đối xử tệ bạc với thực tập sinh. Điều này càng không thể chấp nhận được khi các thực tập sinh đều còn rất nhỏ tuổi, hầu hết phải xa gia đình và không có chỗ dựa.

Soobin sinh năm 2000, là trưởng nhóm của nhóm nhạc nam TXT (Tomorrow X Together) trực thuộc HYBE Labels. Sở hữu ngoại hình sáng, thân hình cao ráo cùng khí chất “bạn trai quốc dân”, Soobin nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến trong cộng đồng Kpop.

Ra mắt năm 2019 cùng TXT, anh ghi dấu ấn với giọng hát ấm áp, khả năng trình diễn ổn định và vai trò thủ lĩnh điềm tĩnh, trách nhiệm. TXT liên tục gặt hái thành công với các album như The Dream Chapter, minisode, The Chaos Chapter, The Name Chapter, khẳng định vị thế nhóm nhạc Gen 4 hàng đầu. Ngoài âm nhạc, Soobin còn được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai trò MC của Music Bank, cho thấy hình ảnh idol đa năng, chuyên nghiệp và ngày càng trưởng thành.