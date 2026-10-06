Sony ra mắt loa 2.150W tại Việt Nam, một mình "cân" tiệc tùng, DJ lẫn karaoke

Ngày 2/10, Sony giới thiệu thế hệ ULT TOWER mới thuộc dòng ULT POWER SOUND tại Việt Nam, gồm ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 và ULT TOWER 5 mang tinh thần "Bass Cực Căng. Vibe Cực Chất". Sở hữu âm trầm sâu, mạnh mẽ và áp suất âm thanh ấn tượng, bộ ba được thiết kế để khuấy động mọi không gian, từ những bữa tiệc quy mô lớn, DJ, karaoke đến nhu cầu giải trí hằng ngày.

Bên cạnh ULT TOWER, Sony đồng thời giới thiệu mẫu tai nghe chống ồn WH-CH730N và tai nghe không dây WH-CH530 hoàn toàn mới, thêm lựa chọn cho trải nghiệm nghe cá nhân, từ chống ồn chủ động, chất lượng cuộc gọi đến thời lượng pin dài và thiết kế thời trang.

ULT TOWER: Bass cực căng, đưa năng lượng âm nhạc lan tỏa mọi không gian

Thế hệ ULT TOWER mới được phát triển với một mục tiêu rõ ràng: mang đến âm trầm sâu hơn, áp suất âm thanh mạnh hơn và trải nghiệm âm nhạc cuồng nhiệt hơn.

Để tạo nên nền âm trầm đặc trưng, cả ba mẫu được trang bị củ loa woofer dạng tròn hoàn toàn mới, kết hợp với thùng loa dung tích lớn và bộ tản âm ULT DUCT. Không chỉ được tạo ra bằng công nghệ, chất âm của ULT TOWER còn được tinh chỉnh thông qua quá trình đồng sáng tạo cùng các nhà sản xuất và nghệ sĩ Hip-Hop. Sony hợp tác với nhà sản xuất từng được đề cử Grammy Dot Da Genius, nghệ sĩ trống, nhà sản xuất và giám đốc âm nhạc Daru Jones, nhà sản xuất, nhạc sĩ và DJ Dready, cùng kỹ sư âm thanh kiêm nhà sản xuất Dennis "ROC.am" Jones.

ULT TOWER Max: Tâm điểm của những bữa tiệc quy mô lớn

Là mẫu loa mạnh mẽ nhất trong thế hệ ULT TOWER mới, ULT TOWER MAX được thiết kế cho những không gian lớn và những buổi tiệc cần sức mạnh âm thanh vượt trội.

ULT TOWER MAX sở hữu ba củ loa woofer 280mm, gồm hai woofer hướng về phía trước và một woofer hướng ra phía sau, kết hợp cùng bốn củ loa tweeter và hai củ loa mid-range trong cấu hình 9 củ loa. Bộ khuếch đại công suất cao cho công suất đầu ra lên đến 2150W, tạo nên âm trầm mạnh mẽ cùng áp suất âm thanh cực đại. Đặc biệt, 360° Party Sound giúp âm thanh lan tỏa quanh không gian, để người nghe ở nhiều vị trí khác nhau có thể cảm nhận rõ giọng hát và sức mạnh của dải bass. Đây là lựa chọn hướng đến những bữa tiệc quy mô lớn, DJ, karaoke và các thiết lập giải trí cần âm thanh mạnh mẽ.

ULT TOWER 7: Âm thanh mạnh mẽ, sẵn sàng tiệc tùng mọi lúc mọi nơi

ULT TOWER 7 kết hợp âm thanh mạnh mẽ với khả năng di chuyển linh hoạt, phù hợp cho cả những buổi tiệc trong nhà lẫn các hoạt động ngoài trời.

Với công suất lên đến 420W, ULT TOWER 7 mang đến âm trầm sâu và áp suất âm thanh mạnh mẽ. Công nghệ 360° Party Sound giúp âm thanh lan tỏa xung quanh không gian, để người nghe có thể tận hưởng âm bass mạnh và giọng hát rõ ràng từ nhiều vị trí khác nhau.

Khả năng di chuyển cũng được chú trọng với tay cầm 4 chiều cùng bánh xe được nâng cấp với bề mặt tiếp xúc rộng hơn. Thời lượng pin lên đến 30 giờ, hỗ trợ sạc nhanh 10 phút nghe được 180 phút, cùng nút STAMINA giúp kéo dài thời lượng pin lên gấp đôi khi mở tối đa công suất.

Khi đặt theo chiều dọc, ULT TOWER 7 đạt chuẩn IPX4, phù hợp cho những trải nghiệm giải trí ngoài trời. Loa cũng hỗ trợ DJ, karaoke và micro không dây tùy chọn.

ULT TOWER 5: Gọn gàng, bass mạnh, 20 giờ pin

Mang sức mạnh ULT POWER SOUND vào thiết kế nhỏ gọn hơn, ULT TOWER 5 hướng đến những buổi tụ họp nhỏ và người dùng muốn dễ dàng mang âm nhạc theo mình.

Với công suất lên đến 300W, ULT TOWER 5 mang đến âm trầm mạnh mẽ trong một thiết kế linh hoạt. Tay cầm giúp thuận tiện khi di chuyển, trong khi thời lượng pin lên đến 20 giờ, hỗ trợ sạc nhanh 10 phút nghe được 100 phút, cùng nút STAMINA giúp kéo dài thời lượng pin lên gấp đôi khi mở tối đa công suất.

ULT TOWER 5 cũng hỗ trợ DJ, karaoke và micro không dây tùy chọn. Khi đặt theo chiều dọc, loa đạt chuẩn IPX4, phù hợp với những hoạt động giải trí ngoài trời.

Tùy chỉnh âm thanh, không gian giải trí đa năng từ nghe nhạc đến DJ, karaoke và tiệc tùng quy mô lớn

Cả ba mẫu ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 và ULT TOWER 5 đều được trang bị nút ULT với bốn chế độ âm thanh:

ULT1 tăng cường âm trầm sâu và mạnh mẽ phù hợp với các dòng nhạc Rap, Hip-hop, R&B;

ULT2 đẩy âm bass uy lực và bùng nổ, lý tưởng với các thể loại EDM, Dance, Remix

FLAT tái tạo âm thanh nguyên bản, phù hợp với các dòng nhạc trữ tình, Pop, Acoustic;

LIVE tạo cảm giác mở rộng trường âm như một màn trình diễn trực tiếp, đồng thời duy trì độ rõ của giọng hát và độ lực của âm bass, phù hợp với các buổi live và concert.

WH-CH730N: Chống ồn và thoải mái suốt ngày dài

Bên cạnh ULT TOWER, Sony giới thiệu WH-CH730N, mẫu tai nghe không dây kết hợp chất lượng âm thanh, khả năng chống ồn hiệu quả và thiết kế dễ sử dụng, phù hợp với người thường xuyên di chuyển, làm việc linh hoạt, học tập hay đơn giản là thưởng thức âm nhạc hằng ngày.

Công nghệ DSEE mang đến chất lượng âm thanh tối ưu nhất cho mọi nguồn phát. Công nghệ Dual Noise Sensor giúp nâng cao khả năng chống ồn, thiết kế chụp tai over-ear nhẹ và có thể gập gọn, giúp dễ dàng mang theo.

Về âm thanh, WH-CH730N cho phép tùy chỉnh các thiết lập theo sở thích, trong khi Precise Voice Pickup Technology kết hợp micro định hướng (beamforming), vị trí micro được tối ưu và công nghệ giảm nhiễu bằng AI, giúp giọng nói rõ ràng hơn ngay cả trong môi trường nhiều tiếng ồn.

Thời lượng pin lên đến 50 giờ khi bật chống ồn và 75 giờ khi tắt chống ồn, cùng khả năng sạc nhanh 3 phút cho khoảng 60 phút nghe, đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày. Các tính năng như LE Audio, kết nối đa điểm, Bluetooth 6.0, Fast Pair và Swift Pair giúp việc kết nối và chuyển đổi giữa các thiết bị trở nên đơn giản hơn.

WH-CH530 : Sắc màu cá tính, 55 giờ nghe nhạc

WH-CH530 kết hợp thiết kế gọn, nhẹ và 6 lựa chọn màu sắc cá tính, mang đến trải nghiệm nghe thoải mái và phù hợp với phong cách cá nhân.

WH-CH530 mang đến chất âm cân bằng cùng khả năng cá nhân hóa với EQ 10 dải và Gaming EQ. Thời lượng phát lại lên đến 55 giờ, trong khi sạc nhanh 3 phút có thể cung cấp khoảng 1,5 giờ nghe. Công nghệ AI noise reduction hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc gọi, trong khi kết nối đa điểm, Bluetooth 6.0 tiết kiệm năng lượng, Fast Pair trên Android và Swift Pair trên Windows giúp WH-CH530 dễ dàng đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.