CITIZEN đánh dấu 50 năm Eco-Drive với phiên bản giới hạn PHOTON

Từ ngày 4 đến 6/10/2026, tại Trung tâm Takashimaya, TP.HCM, sự kiện kỷ niệm 50 năm CITIZEN Eco-Drive do Đồng hồ Tân Tân tổ chức thu hút đông đảo khách tham dự. Không gian sự kiện đưa người xem trở lại hành trình hình thành và phát triển của công nghệ Eco-Drive, đồng thời giới thiệu những thiết kế tiêu biểu và phiên bản giới hạn PHOTON.‏

‏Trong ba ngày, khách tham dự được tìm hiểu lịch sử Eco-Drive, khám phá cơ chế chuyển hóa ánh sáng thành điện năng và đeo thử các thiết kế tiêu biểu. Hoạt động trưng bày, tương tác và những trải nghiệm trực tiếp bên cạnh thông tin về công nghệ.‏

‏Powered By Any Light: Khả năng vận hành bằng mọi nguồn sáng‏

‏Từ ánh nắng trên đường đi làm đến ánh đèn văn phòng hay đèn trong nhà, công nghệ độc quyền Eco-Drive của CITIZEN có thể chuyển hóa ánh sáng tự nhiên và nhân tạo thành điện năng để vận hành đồng hồ. Khả năng "Powered By Any Light" giúp đồng hồ tận dụng những nguồn sáng quen thuộc trong đời sống, không cần thay pin thường xuyên. ‏

‏Với người dùng hiện đại, lợi ích này mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Việc giảm nhu cầu thay pin định kỳ cũng góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế lượng pin đã qua sử dụng cần xử lý.‏

‏50 năm đổi mới, mở rộng khả năng thiết kế‏

‏Hành trình Eco-Drive bắt đầu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng đầu thập niên 1970, khi các kỹ sư CITIZEN hướng đến ánh sáng như một nguồn năng lượng cho đồng hồ.‏

‏Năm 1976, CITIZEN ra mắt CRYSTRON SOLAR CELL - chiếc đồng hồ analog chạy bằng ánh sáng đầu tiên trên thế giới. Đây là cột mốc mở đầu cho công nghệ ngày nay được biết đến với tên gọi Eco-Drive.‏

‏Suốt nửa thế kỷ, CITIZEN liên tục cải tiến khả năng thu nhận ánh sáng, giảm tiêu thụ điện và kéo dài thời gian vận hành. Những tiến bộ về bộ máy và công nghệ mặt số cũng mở rộng lựa chọn vật liệu, màu sắc và cấu trúc, giúp đồng hồ năng lượng ánh sáng có nhiều phong cách hơn.‏

‏Ra mắt năm 1989, dòng đồng hồ CITIZEN Promaster mang phong cách thể thao mạnh mẽ với ba nhóm Marine, Land và Sky. Promaster Marine hướng đến hoạt động dưới nước; Promaster Land đề cao sự bền bỉ cho những chuyến khám phá trên mặt đất; Promaster Sky mang dấu ấn đồng hồ phi công, với tiện ích như giờ thế giới trên một số phiên bản. Nhiều mẫu Promaster ứng dụng Eco-Drive, kết hợp thiết kế mạnh mẽ với các tính năng chuyên dụng.‏

‏Citizen L thể hiện vẻ thanh lịch qua đường nét mềm mại và mặt số trang nhã. Một số mẫu lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kết hợp kính sapphire với dây da hoặc dây kim loại thanh mảnh. Công nghệ Eco-Drive mang đến sự tiện dụng cho những thiết kế phù hợp từ môi trường công sở đến các buổi gặp gỡ, sự kiện.‏

‏Các mẫu CITIZEN Attesa ứng dụng Eco-Drive mang phong cách hiện đại, thể hiện tinh thần công nghệ của thương hiệu. Từ thể thao đến thanh lịch, người dùng có thể lựa chọn thiết kế theo nhu cầu và cá tính trên cùng nền tảng năng lượng ánh sáng.‏

‏Eco-Drive PHOTON: Phiên bản giới hạn kỷ niệm 50 năm‏

‏Nhân cột mốc 50 năm Eco-Drive, CITIZEN giới thiệu hai phiên bản Eco-Drive PHOTON. Lấy cảm hứng từ lịch sử nghiên cứu khoa học về ánh sáng, mẫu đồng hồ thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ và thiết kế ngay trên mặt số. Tên gọi "PHOTON" gợi đến lượng tử ánh sáng.‏

‏Mặt số gồm hai tấm kim loại có các khe dạng gợn sóng xếp chồng, để lộ lớp màng màu cấu trúc bên dưới. Ánh sáng phản chiếu qua các khe tạo nên những sắc thái thay đổi theo góc nhìn và điều kiện chiếu sáng.‏

‏PHOTON được trang bị bộ máy Cal. E036, có thể vận hành 365 ngày sau khi sạc đầy. Cấu trúc mặt số nhiều lớp thể hiện kinh nghiệm phát triển đồng hồ năng lượng ánh sáng của CITIZEN trong nửa thế kỷ.‏

‏Vỏ và dây được chế tác từ Super Titanium™ nhẹ, có khả năng chống trầy xước. Vỏ bát giác bo tròn nối liền mạch với dây, tạo nên tổng thể thống nhất.‏

‏Phiên bản BJ6560-53W kết hợp vỏ màu bạc với kim giây vàng; BJ6569-59X có phối màu đen và vàng cùng kim giây tím. Trên cả hai phiên bản, lớp màu cấu trúc hiện lên qua các khe mặt số.‏

‏Mỗi phiên bản được sản xuất giới hạn 5.000 chiếc trên toàn cầu. Nắp đáy khắc logo kỷ niệm 50 năm Eco-Drive và số hiệu riêng của từng chiếc. Hộp đựng đặc biệt sử dụng họa tiết khe đặc trưng của mặt số.‏

‏Trải nghiệm tại Takashimaya và dịch vụ từ nhà phân phối chính thức‏

‏Tại sự kiện, khách tham dự được quan sát PHOTON ở nhiều góc độ, đeo thử và khám phá các thiết kế Eco-Drive tiêu biểu. Nội dung trưng bày kết nối lịch sử phát triển với công nghệ và sản phẩm, giúp khách tìm hiểu cách năng lượng ánh sáng được ứng dụng trên những chiếc đồng hồ có phong cách khác nhau.‏

‏Tại Việt Nam, Đồng hồ Tân Tân là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức CITIZEN, cung cấp sản phẩm nhập khẩu chính ngạch, có nguồn gốc rõ ràng, hóa đơn và quyền lợi bảo hành theo chính sách áp dụng.‏

‏Đồng hồ Tân Tân đồng thời vận hành trung tâm bảo hành được hãng ủy quyền, với kỹ thuật viên được đào tạo, trang thiết bị chuyên dụng và linh kiện chính hãng phục vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa theo tiêu chuẩn hãng. Khách hàng có địa chỉ chính thức để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng.‏

‏Thông tin sản phẩm, địa điểm trải nghiệm và dịch vụ chính hãng tại‏ ‏ ‏ ‏https://donghotantan.vn‏ ‏.‏‏