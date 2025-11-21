Sống trọn vẹn hơn nhờ chủ động quản lý đường huyết

Với người sống chung với đái tháo đường, việc giữ mức đường huyết ổn định luôn là một thử thách dài hơi. Họ phải thường xuyên kiểm tra chỉ số đường huyết, cân nhắc kỹ từng bữa ăn giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của các giải pháp khoa học tiên tiến, họ có thể chủ động chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Ký ức thời học sinh của chị Khánh Linh, 28 tuổi tại Hà Nội, là luôn được mẹ chuẩn bị một túi nhỏ mang bên mình gồm bộ đo đường huyết bằng cách trích máu ngón tay, kèm thuốc tiêm để sống cùng bệnh đái tháo đường. Nhưng sau này, nhờ có công nghệ tiên tiến CGM đồng hành, chị Linh nay đã có thể sống chủ động, tự tin và đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong đời.

"Tôi luôn tự tin là một người đã sống cùng bệnh tiểu đường và đạt được nhiều kỳ tích dù sống cùng căn bệnh này từ 5 tuổi đến nay" chị Khánh Linh chia sẻ tại buổi sinh hoạt Câu lạc bộ người bệnh Đái tháo đường tại Hà Nội vừa qua.

Chị Khánh Linh chia sẻ về hành trình sống chủ động cùng đái tháo đường.

Cũng chia sẻ tại buổi sinh hoạt, chị Thanh Huyền, nhân viên văn phòng 35 tuổi, cho biết, thời gian đầu khi phát hiện mắc đái tháo đường, chị cảm thấy căng thẳng và thấy khó để có cuộc sống như trước. "Ăn chung với gia đình nên tôi không biết lượng mình ăn đã đúng hay đủ chưa. Khi kiểm tra thì đường huyết lúc cao, lúc thấp, dù vẫn ăn như thế.", chị nói.

Nhiều hôm, chị Huyền phải thức dậy giữa đêm để đo đường huyết vì từng bị mệt mỏi do cơn hạ đường huyết. Thời gian đầu, việc phải dùng máy đo mao mạch trích máu ngón tay nhiều lần mỗi ngày khiến chị sợ đau. Từ khi biết đến CGM – thiết bị đo đường huyết liên tục, chị đã chuyển sang dùng vì đỡ đau và thuận tiện hơn nhiều. "Thiết bị giúp tôi giảm căng thẳng khi sống chung với bệnh, vì không phải đo chích tay thường xuyên nữa.", chị Huyền nói.

Bớt âu lo, chủ động vui sống nhờ kiểm soát tốt đường huyết

Ước tính có khoảng 7 triệu người Việt Nam mắc đái tháo đường nhưng chưa đến một phần ba kiểm soát tốt đường huyết, và hơn một nửa đã gặp biến chứng. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về kiến thức khoa học và các giải pháp thực tiễn, dễ áp dụng để chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng Khoa Nội tiết & Đái Tháo Đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Quản lý tốt đường huyết là yếu tố then chốt để người bệnh duy trì sức khỏe và năng suất làm việc. Khi được trang bị kiến thức khoa học, thực hiện chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp kết hợp với dùng thuốc đầy đủ thì người bệnh có cơ hội đạt mục tiêu đường huyết tốt hơn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến cho phép kiểm soát đường huyết trở toàn diện, hiệu quả và an toàn hơn, giúp người bệnh tránh được các biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống."

Nhờ sự phát triển của công nghệ y tế, các giải pháp theo dõi đường huyết thuận tiện, ít gây đau đã được ra mắt để giúp người bệnh đái tháo đường nhìn rõ và chi tiết diễn biến đường huyết của họ. Điển hình, công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM) FreeStyle Libre thông qua một cảm biến nhỏ đeo ở mặt sau cánh tay, với kích thước chỉ bằng một đồng xu, cung cấp chỉ số đường huyết tại thời điểm đo cùng bức tranh dao động đường huyết chi tiết. Thông qua CGM, người mắc đái tháo đường có thể nắm bắt mức đường huyết của bản thân và chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống, lối sống hoặc trao đổi cùng bác sĩ để được điều trị cá nhân hóa hơn, nâng cao hiệu quả điều trị.

Hiện có hơn 7 triệu người trên thế giới đang sử dụng thiết bị theo dõi đường huyết FreeStyle Libre tại hơn 60 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

"Tôi đã sử dụng CGM được 5 năm. Nhờ thiết bị này, tôi biết rõ mình ăn bao nhiêu là vừa, nên giảm món gì, nên thay đổi thế nào." Chị Huyền chia sẻ. Dù sống chung với bệnh nhưng nhờ công nghệ theo dõi đường huyết liên tục, thỉnh thoảng chị vẫn nuông chiều bản thân như uống một ít trà sữa, ăn bánh ngọt yêu thích. Nếu đường huyết có tăng, chị biết cách điều chỉnh lại các bữa sau nhờ thiết bị nhỏ gọn này.

"CGM giúp theo dõi được biểu đồ đường huyết, từ đó không còn phải lo lắng mỗi ngày. Nhờ CGM, tôi được hỗ trợ rất nhiều, nên tuy có bệnh nền, tôi vẫn có thể đi học đại học, vẫn lấy chồng và sinh con." Chị Linh chia sẻ.

Cùng với công nghệ CGM tiên tiến, các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt dành cho người mắc đái tháo đường là một cách được nhiều người lựa chọn giúp quản lý đường huyết hiệu quả và thuận tiện trong nhịp sống năng động.

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung Glucerna, thực phẩm dinh dưỡng chuyên biệt được chứng minh giúp giảm đến 1.1% HbA1c sau 6 tháng khi dùng kết hợp với chế độ ăn điều chỉnh và tư vấn tạo động lực, từ đó giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Giải pháp dinh dưỡng và công nghệ tiên tiến giúp người mắc đái tháo đường sống chủ động hơn trong kiểm soát đường huyết

Các sản phẩm này là một phần trong loạt giải pháp đa dạng của Abbott trong các lĩnh vực dinh dưỡng, dược phẩm, chẩn đoán và thiết bị y tế, với mục tiêu đồng hành cùng người Việt sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam chia sẻ nhân kỷ niệm 30 năm hoạt động của Abbott tại Việt Nam: "Chúng tôi cam kết đóng góp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho người dân Việt Nam".