Sống ở chung cư bị mất trộm, ban quản lý có phải đền?

Trước hết, khi xảy ra mất trộm tại chung cư, việc đầu tiên mà cư dân nên làm là báo cáo sự việc cho ban quản lý và cơ quan công an để điều tra. Tuy nhiên, trách nhiệm của ban quản lý có đền bù hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Điều khoản hợp đồng: Hợp đồng mua bán căn hộ và hợp đồng dịch vụ thường sẽ nêu rõ các điều khoản trách nhiệm của đôi bên. Trong nhiều trường hợp, ban quản lý chỉ chịu trách nhiệm về an ninh tại các khu vực công cộng như hành lang, thang máy, và không gian chung, trừ khi có thỏa thuận khác ghi rõ trong hợp đồng.

Khi xảy ra mất trộm tại chung cư, trách nhiệm của ban quản lý có đền bù hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. (Ảnh minh hoạ)

Quy định an ninh của chung cư: Các chung cư thường có hệ thống an ninh riêng, bao gồm camera giám sát và bảo vệ 24/7. Nếu xảy ra mất trộm mà nguyên nhân của việc này là do sự lơ là, thiếu trách nhiệm từ phía nhân viên bảo vệ hoặc hệ thống an ninh không hoạt động đúng chức năng, cư dân có thể yêu cầu ban quản lý xem xét trách nhiệm.

Bảo hiểm tài sản: Một số chung cư có thể cung cấp gói bảo hiểm tài sản cho các căn hộ. Nếu có, khi xảy ra mất trộm, cư dân có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường. Tuy nhiên, điều này thường áp dụng cho những mất mát nằm trong phạm vi bảo hiểm.

Trên thực tế, không ít trường hợp mà ban quản lý không có trách nhiệm trực tiếp trong việc bồi thường khi xảy ra trộm cắp, trừ khi có các điều khoản trong hợp đồng chỉ rõ điều này. Công việc chính của ban quản lý là đảm bảo môi trường sống an toàn cho cư dân và khắc phục các lỗ hổng an ninh nếu có.

Do đó, công dân sinh sống tại chung cư, trước khi ký kết hợp đồng, cần đọc kỹ các điều khoản liên quan đến an ninh và trách nhiệm của ban quản lý. Đề xuất ban quản lý cải thiện hệ thống an ninh, kiểm tra thường xuyên các thiết bị giám sát và đào tạo bảo vệ. Nên tự bảo vệ tài sản bằng cách sử dụng các thiết bị an ninh cá nhân, như khóa cửa chất lượng cao, hệ thống báo động trong nhà.

Khi không may bị mất trộm nên gay lập tức thông báo vụ việc với công an phường/xã để lập biên bản. Gửi đơn yêu cầu Ban Quản lý cung cấp thông tin từ hệ thống camera và hỗ trợ trong quá trình điều tra.

Nếu bạn có căn cứ cho rằng Ban Quản lý không thực hiện đúng nghĩa vụ, gửi đơn khiếu nại tới Ban Quản lý và Ban Quản trị chung cư. Nếu Ban Quản lý không hợp tác hoặc từ chối trách nhiệm trong khi có bằng chứng họ vi phạm nghĩa vụ, bạn có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường.