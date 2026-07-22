Mỹ nam Việt được báo Trung ca ngợi khí chất ăn đứt Song Joong Ki, từ chối đóng phim vì chỉ có mỗi nhan sắc

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Song Luân được xem là một trong những trường hợp thành công nhờ sự bền bỉ hơn là bứt phá tức thời. Tên thật là Nguyễn Trường Sinh, sinh năm 1991 tại Đồng Nai, anh bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, từng đầu quân cho công ty của Thanh Thảo rồi 6th Sense Entertainment. Dù phát hành nhiều ca khúc như Yêu Ai Để Không Phải Khóc, Nếu Em Không Về, Anh Thích Em Như Vậy... Song Luân nhiều năm vẫn chưa tạo được dấu ấn đủ lớn trên thị trường âm nhạc.

Ảnh: FBNV

Bước ngoặt thực sự đến khi anh chuyển hướng sang diễn xuất. Sau những vai diễn đầu tiên ở Hộp Sắt, Song Luân dần xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Mẹ Chồng, Lật Mặt 3: Ba Chàng Khuyết, Quý Cô Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời (bản Việt), Cây Táo Nở Hoa... Vai Dư trong Cây Táo Nở Hoa tiếp tục giúp Song Luân ghi điểm nhờ diễn xuất giàu cảm xúc, đồng thời đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả truyền hình.

Ảnh: NSX

Đặc biệt, vai đại úy Duy Kiên trong Hậu Duệ Mặt Trời giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc khu vực Việt Nam tại Asian Academy Creative Awards (AAA) 2019, đánh dấu sự ghi nhận của giới chuyên môn. Dù bộ phim từng gây nhiều tranh cãi trong nước, riêng màn thể hiện của nam diễn viên lại nhận được sự chú ý từ khán giả quốc tế. Khi teaser và các trích đoạn được chia sẻ trên nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc, nhiều cư dân mạng và báo chí xứ tỷ dân dành lời khen cho Song Luân, thậm chí nhận xét anh có khí chất nổi bật hơn cả Song Joong Ki - ngôi sao đảm nhận vai diễn ở phiên bản gốc.

Ảnh: NSX

Ảnh: FBNV

Ở mảng điện ảnh, Song Luân cũng từng góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu tốt. Năm 2023, anh tham gia Nhà Bà Nữ của Trấn Thành, bộ phim từng lập kỷ lục phòng vé Việt với 458 tỷ đồng. Đảm nhận nhân vật trung tâm, nam diễn viên vẫn để lại ấn tượng nhờ ngoại hình sáng và lối diễn giàu cảm xúc. Đến cuối năm 2024, anh đảm nhận vai chính Ba Hơn trong Công Tử Bạc Liêu, lần đầu gánh vác một dự án điện ảnh thương mại quy mô lớn. Bộ phim gây nhiều tranh luận về cách khai thác hình tượng công tử nổi tiếng Nam Bộ, song phần thể hiện của Song Luân nhìn chung nhận được phản hồi tích cực khi lột tả được vẻ hào hoa, phong lưu nhưng cũng có chiều sâu nội tâm của nhân vật.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Sở hữu ngoại hình sáng và nhiều lần được nhắc đến như một trong những "nam thần" của màn ảnh Việt, Song Luân lại khá thẳng thắn khi nhìn nhận những hạn chế của bản thân. Anh từng thừa nhận ở giai đoạn đầu sự nghiệp, bản thân quá chú trọng việc lên hình có đẹp hay không mà chưa thực sự tập trung vào diễn xuất, khiến nhiều vai diễn chưa đạt như kỳ vọng. Nam diễn viên cũng tiết lộ từng từ chối rất nhiều lời mời đóng phim vì cho rằng mình chưa đủ vững về nghề, muốn tiếp tục trau dồi kỹ năng thay vì nhận vai chỉ nhờ lợi thế ngoại hình.

Bên cạnh diễn xuất, năm 2024 còn trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi Song Luân tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Sức hút từ chương trình giúp lượng người hâm mộ của anh tăng mạnh, đưa tên tuổi vượt ra khỏi phạm vi khán giả yêu phim để tiếp cận đông đảo khán giả trẻ. Đây cũng là cú hích giúp Song Luân trở thành gương mặt được săn đón hơn ở cả lĩnh vực giải trí lẫn quảng cáo.

Ảnh: FBNV

Đến năm 2026, Song Luân tiếp tục duy trì độ phủ sóng khi góp mặt trong chương trình Tinh Hà Say Hi, phiên bản kế nhiệm của Anh Trai Say Hi. Trong khi đó, ở lĩnh vực phim ảnh, anh chưa công bố chính thức dự án điện ảnh hay truyền hình mới sau Công Tử Bạc Liêu. Tuy nhiên, với vị thế ngày càng vững chắc cùng lượng người hâm mộ gia tăng đáng kể trong hai năm qua, Song Luân vẫn được đánh giá là một trong những nam diễn viên 9X có nhiều tiềm năng ở thị trường điện ảnh Việt trong thời gian tới.