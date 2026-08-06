Thông tin cáo phó của mẹ ca sĩ Quang Lê

Ngày 3/8 vừa qua, ca sĩ Quang Lê chia sẻ thông tin buồn về sự ra đi của mẹ ruột là bà Thu Hồng Võ. Trên trang cá nhân, ca sĩ đăng tải bức ảnh chụp mẹ kèm dòng chia sẻ ngắn gọn: "Mẹ đã về với Ba". Sự ra đi của bà Thu Hồng Võ là mất mát lớn đối với Quang Lê và gia đình. Nam ca sĩ nhận được nhiều lời động viên, chia buồn từ người thân, bạn bè và khán giả.

Theo cáo phó được Quang Lê đăng tải mới đây, bà qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 73 tuổi. Trong bài đăng, Quang Lê nghẹn ngào thông báo: "Con xin báo tin buồn... Mẹ kính yêu của con đã an nghỉ". Nam ca sĩ đồng thời gửi lời báo tin đến họ hàng, cô chú, anh chị em, bạn bè cùng những người thân quen xa gần, đồng thời mong mọi người dành một lời cầu nguyện cho mẹ.

Ngày 3/8 vừa qua, ca sĩ Quang Lê chia sẻ thông tin buồn về sự ra đi của mẹ ruột là bà Thu Hồng Võ. Ảnh: FBNV

Theo cáo phó được Quang Lê đăng tải mới đây, bà qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 73 tuổi. Ảnh: FBNV

Theo thông tin trên cáo phó, chương trình tang lễ của mẹ Quang Lê sẽ được tổ chức tại Mỹ. Lễ nhập quan diễn ra vào ngày 15/8, sau đó gia đình tổ chức lễ cầu siêu và các nghi thức tiễn biệt trong những ngày tiếp theo. Lễ hỏa táng dự kiến diễn ra vào ngày 17/8.

Thông tin mẹ ruột qua đời được Quang Lê chia sẻ khiến nhiều khán giả và bạn bè không khỏi xót xa. Trong lời thông báo, nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, chia buồn và cầu nguyện cho mẹ anh trong thời điểm gia đình đau buồn.

Theo thông tin trên cáo phó, chương trình tang lễ của mẹ Quang Lê sẽ được tổ chức tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Ít giờ sau khi thông báo tin buồn, Quang Lê tiếp tục khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ lại một bức ảnh cũ chụp cùng mẹ trong chuyến đi Pháp năm 2006. Kèm theo hình ảnh, nam ca sĩ viết ngắn gọn: "Ngày xưa đi Pháp mua quà tặng mẹ".

Trong nhiều chia sẻ trước đây, Quang Lê từng nhắc đến mẹ như một người có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời và sự nghiệp. Bà âm thầm đồng hành, ủng hộ con trai theo đuổi con đường nghệ thuật và là chỗ dựa tinh thần của anh trong cuộc sống. Vì vậy, sự ra đi của mẹ được xem là mất mát lớn đối với nam ca sĩ và gia đình.

Trong nhiều chia sẻ trước đây, Quang Lê từng nhắc đến mẹ như một người có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời và sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế, là con thứ ba trong một gia đình có đông anh chị em. Khi còn nhỏ, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư. Niềm đam mê âm nhạc của Quang Lê bộc lộ từ sớm, được gia đình tạo điều kiện học thanh nhạc từ khi còn học lớp 9.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Lê trở thành một trong những giọng ca quen thuộc của dòng nhạc quê hương và bolero tại hải ngoại. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Đập vỡ cây đàn, Sầu tím thiệp hồng, Về đâu mái tóc người thương, Đôi mắt người xưa...

Những ca khúc này góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Quang Lê trong lòng khán giả yêu dòng nhạc trữ tình. Đằng sau hành trình nhiều năm theo đuổi nghệ thuật của nam ca sĩ cũng có sự đồng hành và ủng hộ âm thầm từ gia đình, đặc biệt là mẹ anh.