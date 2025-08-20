Song Hye Kyo - Song Joong Ki tan chia tay chỉ sau 2 năm hôn nhân: Chia xa là kết cục đã được viết sẵn!

Một tình yêu cổ tích, một đám cưới thế kỷ, và một cuộc ly hôn chớp nhoáng. Cuộc tình của Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã để lại một vết thương lòng trong trái tim người hâm mộ, dấy lên câu hỏi: Phải chăng, chuyện tình đẹp như mơ này ngay từ đầu đã được định sẵn một kết cục buồn?

Chuyện tình "xé màn ảnh bước ra" và kết cục buồn

Chuyện tình của cặp đôi này nảy nở trên phim trường bộ phim truyền hình đình đám Hậu Duệ Mặt Trời năm 2016. Với phản ứng hóa học bùng nổ trên màn ảnh, họ nhanh chóng trở thành "cặp đôi Song-Song" được yêu thích nhất. Mặc dù liên tục vướng phải tin đồn hẹn hò, cả hai đều một mực phủ nhận, khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Cặp đôi Hậu Duệ Mặt Trời khiến khán giả "tan chảy" vì quá ngọt ngào

Tuy nhiên, vào tháng 7/2017, làng giải trí châu Á đã thực sự chấn động khi hai công ty quản lý của họ bất ngờ ra thông báo chính thức về việc Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ kết hôn. Việc họ bỏ qua giai đoạn công khai hẹn hò để đi thẳng đến thông báo kết hôn đã biến tình yêu của họ thành một câu chuyện "ngôn tình" có thật.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 31/10/2017, tại khách sạn Shilla sang trọng ở Seoul. Hôn lễ được xem là "đám cưới thế kỷ" với sự tham dự của dàn khách mời toàn sao hạng A và thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu.

Hôn lễ Song-Song được xem như "đám cưới thế kỷ" của Kbiz

Cuộc sống hôn nhân của họ dường như là một câu chuyện cổ tích, nhưng chỉ sau chưa đầy 2 năm chung sống, tin tức về cuộc ly hôn đã đột ngột được công bố vào tháng 6/2019. Thông tin này một lần nữa khiến công chúng bàng hoàng. Cả hai đều đưa ra những tuyên bố ngắn gọn, cho biết nguyên nhân là do "khác biệt về tính cách" và không còn có thể hòa hợp.

Vụ ly hôn của họ đã được giải quyết nhanh chóng, không có tranh chấp tài sản, tuy nhiên lại chẳng mấy êm đẹp. Những ồn ào, đồn đoán, động thái ẩn ý của đôi bên từng tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của truyền thông. Nhiều năm trôi qua, cả hai đều trở lại với cuộc sống riêng và tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Song Hye Kyo tiếp tục tham gia các dự án phim ảnh và trở thành đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ. Trong khi đó, Song Joong Ki cũng quay trở lại với các vai diễn thành công và sau đó đã tái hôn. Mặc dù cuộc hôn nhân đã kết thúc, chuyện tình của "cặp đôi Song-Song" vẫn là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất làng giải trí Hàn Quốc, minh chứng cho sự mong manh của những mối tình đẹp như mơ.

Cặp đôi ly hôn sau chưa đầy 2 năm

Khi định mệnh được viết sẵn trên những vì sao

Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến kết cục ly hôn, nhưng dường như sự chia ly của họ đã được "viết sẵn". Chuyện tình của họ là một bản hợp xướng tuyệt đẹp giữa hai con người tài năng, nhưng lại không thể cất lên một khúc nhạc trọn vẹn vì những nốt trầm của định mệnh.

Theo chiêm tinh học phương Tây, sự tan vỡ của cặp đôi này có thể được lý giải qua sự xung khắc của các cung hoàng đạo. Song Joong Ki sinh ngày 19/9/2985, mang cung Xử Nữ. Là cung thuộc nhóm Đất, Song Joong Ki mang tính cách của một người thực tế, cẩn thận, cầu toàn và luôn hướng đến sự ổn định. Anh là người có kế hoạch, tỉ mỉ trong từng chi tiết và tìm kiếm một mối quan hệ có nền tảng vững chắc. Song Hye Kyo sinh ngày 22/11/1981, nằm ở vị trí giao thoa giữa Thiên Yết và Nhân Mã. Tuy nhiên, tính cách của cô lại thiên về sự phóng khoáng, yêu tự do, thích phiêu lưu và không ngại phá vỡ mọi quy tắc – những đặc điểm điển hình của một Nhân Mã.

Khi một Xử Nữ cần sự trật tự kết hợp với một Nhân Mã yêu tự do, sự va chạm là không thể tránh khỏi. Ban đầu, họ có thể bị thu hút bởi sự đối lập của nhau: Xử Nữ bị hấp dẫn bởi sự lạc quan của Nhân Mã, còn Nhân Mã lại tìm thấy sự an toàn ở Xử Nữ. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc sống hôn nhân, sự khác biệt này lại trở thành rào cản lớn.

Xử Nữ có thể cảm thấy ngột ngạt khi không thể kiểm soát một Nhân Mã, trong khi Nhân Mã lại thấy bị gò bó bởi sự cầu toàn của Xử Nữ. Chính những mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày đã làm rạn nứt mối quan hệ, khiến "tòa lâu đài" tình yêu sụp đổ chỉ sau chưa đầy 2 năm.

Theo chiêm tinh phương Tây, tính cách họ có sự xung khắc

Nếu chiêm tinh phương Tây chỉ ra sự xung khắc về tính cách, thì Bát Tự phương Đông lại tiết lộ một sự đối lập sâu sắc hơn về bản chất. Song Joong Ki sinh năm 1985, tuổi Sửu, mang mệnh Hải Trung Kim (Vàng trong biển). Người mệnh Kim thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập. Họ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, luôn khao khát thành công và quyền lực. Song Hye Kyo sinh năm 1981, tuổi Dậu, Mệnh Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá). Người mệnh Mộc thường sống tình cảm, có tâm hồn nghệ sĩ và thích sự tự do.

Theo luật Ngũ Hành, Kim khắc Mộc – kim loại có thể chặt đứt gỗ. Sự xung khắc này không chỉ là về tính cách, mà là sự đối đầu về năng lượng. Dù cả hai cùng thuộc tam hợp (Sửu - Dậu) trong 12 con giáp, điều này cho thấy họ có thể có chung mục tiêu và sự nghiệp, nhưng sự khắc mệnh lại là một lời nguyền định mệnh.

Điều này có thể được lý giải rằng, sự mạnh mẽ và độc đoán của người chồng mệnh Kim đã vô tình làm tổn thương và gây ra sự thiếu cân bằng trong mối quan hệ, khiến người vợ mệnh Mộc cảm thấy kiệt quệ và không thể hòa hợp.