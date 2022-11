Song Joong Ki sánh đôi bên 'chị đẹp' Shin Hyun Been ra mắt phim mới

Mới đây, cuộc họp báo ra mắt phim Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) đã được tổ chức. Với tư cách diễn viên chính, cặp đôi Song Joong Ki - Shin Hyun Been đương nhiên không thể vắng mặt.

Tại buổi họp báo, Song Joong Ki khiến các khán giả thêm một lần phải xuýt xoa với diện mạo trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Thời gian qua, nam diễn viên từng có lúc bị chê bai xuống sắc. Thế nhưng với những hình ảnh mới nhất của anh, hẳn người hâm mộ sẽ chẳng có lý do nào để cảm thấy thất vọng.

Song Joong Ki, Shin Hyun Been và Lee Sung Min là 3 diễn viên chính của phim Cậu út nhà tài phiệt.

Sánh bước cùng Song Joong Ki, Shin Hyun Been cũng cực kỳ xinh đẹp và không để lộ nhiều dấu vết tuổi tác. Có lẽ khi nhìn Shin Hyun Been, ít ai nghĩ rằng thực tế cô đã 36 tuổi. Với việc cả Song Joong Ki lẫn Shin Hyun Been đều sở hữu nhan sắc và diễn xuất cực "đỉnh", nhiều khán giả đang rất mong chờ vào phản ứng hóa học của cả hai.

Ngoài ra, buổi họp báo này còn có sự hiện diện của diễn viên gạo cội Lee Sung Min. Anh cũng đảm nhận nhân vật thuộc tuyến chính và hứa hẹn sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong Cậu út nhà tài phiệt.

Dưới đây là một vài hình ảnh của các diễn viên trong buổi họp báo:

Song Joong Ki khoe trọn nhan sắc cực phẩm, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Ngôi sao Hậu duệ mặt trời nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Cận cảnh nhan sắc của Shin Hyun Been.

Không chỉ xinh đẹp, Shin Hyun Been còn rất có gu thời trang.